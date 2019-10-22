Анастасия Тиханович: «Какой смысл мне перепевать песни родителей?»

Два с половиной года назад Александр Тиханович умер после тяжелой болезни - но все здесь по-прежнему напоминает о народном артисте.

- Настя, как изменилась твоя жизнь без папы? Раньше все на нем держалось…

- Многое. Но что касается моего творчества - оно результат уже моей личной работы. Безусловно, если мне было нужно услышать его мнение, я всегда могла за ним обратиться. Папа порой говорил мне: «Слышал по радио песню, это же твоя новая, да? Здорово получилось!» А вообще, папа был очень внимательным, но иногда не на все хватало времени. Их с мамой до самого последнего момента ждали во многих городах и странах, и для них это было счастьем - быть востребованными. Но когда нужен был глобальный совет или мозговой штурм, мы, конечно, собирались вместе с папой и нашим покойным ныне директором Димой Барановым. Их очень не хватает сейчас… И не только по работе - они были моими близкими людьми. Очень не хватает папы, чтобы просто обнять его, позвонить по сто раз на день. Я сейчас пытаюсь наладить с ним мысленную связь, и это мне помогает. Вы не представляете, сколько людей говорит нам на гастролях, что любят и будут любить Тихановича и Поплавскую. Это не какая-то мифическая популярность - так вышло, что их песни стали частью жизни целого поколения.

У Ядвиги Поплавской и Анастасии Тиханович есть совместная программа «Эхо любви».

- Ты не поешь песни своих родителей?

- Может, слушатели и ассоциируют меня с родителями, но песни-то у меня свои. Не вижу смысла перепевать песни их дуэта. Они ведь продолжают жить, их в любой момент можно послушать в записи, в том же интернете, почувствовать ностальгию, атмосферу того времени. Тем более Ядвига Константиновна продолжает активно гастролировать. У нас есть совместная с мамой программа «Эхо любви», в которой мы исполняем некоторые песни, но там это логично.

Хотя в моем репертуаре есть две песни на папину музыку - когда-то давно эти композиции исполнялись их дуэтом. Одну из них, «Здравствуй, друг», он посвятил своим друзьям. А песня «Музыка любви» очень нравилась мне с детства, и когда еще папа был жив, я сказала, что хотела бы сделать на нее свой кавер. Он тогда улыбнулся и ответил, что ему это будет очень приятно.

Настя с мамой Ядвигой Поплавской. Фото: личный архив

«В песнях сейчас слишком много математики»

- Настя, стало ли у тебя и у мамы меньше концертов после ухода отца?

- Я два года успешно откатала тур «О главном» с Аленой Ланской. Сейчас ездим с новой концертной программой с Дмитрием Королевым. Постоянно выступаю на различных мероприятиях, профессиональных праздниках, днях города. Так что работы хватает, за лето даже не успела в отпуск съездить.

Анастасия гастролирует сейчас с белорусским певцом Дмитрием Королевым. Фото: Алена КАМЕНЕВА

Кроме того, мы развиваем продюсерский центр Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича. Два года назад организовали вокальную студию «Белый парус». И есть уже замечательные дети, лауреаты республиканских конкурсов - об этом мы рассказываем на сайте и в Инстаграме студии. Буду счастлива, если однажды кто-то из наших подопечных примет участие, например, в детском «Евровидении»…

- Всегда удивляло, что ты исполняешь довольно простые песни, не позволяющие оценить твои вокальные возможности, а они, без преувеличения, отличные...

- Мне нравятся разные песни, среди них есть и легкие, светлые композиции. Почему сейчас ностальгия по песням, которые звучали еще в прошлом веке? Потому что в простых, казалось бы, песнях была глубина, они были искренними. А сейчас очень много математики - чтобы песню и на радио взяли, и была модной. Я с удовольствием рассмотрела бы песни масштабные, песни - жизненные истории, но где они? Надеюсь, моя главная песня все еще впереди.

- А сама сочиняешь?

- У меня есть полностью свои песни - «Белая зима», «За тобой». Но для их создания нужно особое состояние. Вот как с песней «Просто да»: я пришла в гости автору, аранжировщику и музыкальному продюсеру Ване Луценко, и мы с ним находились в одинаковом внутреннем состоянии, переживаниях - он в своих, я в своих. Сидели на кухне, пили чай, и он показал мне мелодию. И я его буквально уговорила отдать ее мне, понимая, что в голове уже вертятся стихи. Вернулась домой и сразу написала текст. Но так бывает не часто, чтобы прямо все совпало.

«Александр Тиханович - больше чем барельеф, монумент или доска на доме»

- У вас множество раритетных вещей, которые остались после папы. Может, стоило бы создать музей, чтобы люди могли их увидеть?

- Для создания музея нужно провести большую работу - даже хронологически разложить фотографии потребуется время. Мы потихоньку этим занимаемся. Может, когда-то от идеи музея и придем к его воплощению, но как минимум нужно помещение. Конечно, было бы хорошо, если бы назвали улицу именем Александра Тихановича. Мы, кстати, живем на бульваре Мулявина - и это здорово, что наша улица стала носить имя великого «песняра».

1983 год. Настя с родителями у дома на бульваре Луначарского, который теперь носит имя Владимира Мулявина.

- Памятной доски на доме, где жил Александр Тиханович, все еще нет?

- Нет, нету такой доски. С другой стороны, Александр Тиханович был другим, в сердцах людей он близкий и любимый, а это важнее и больше чем барельеф, монумент или доска на доме. У него есть прекрасная песня: «Ты жизни зря ни капли не пролей, и каждый миг восторженно лови. Ведь жизнь - всего мгновенье на земле, которое Господь благословил». Вот в этих стихах, написанных Анатолием Рубиновым, весь он. Честно скажу, мы даже не знали о многих его добрых делах. И только сейчас нам о них то и дело рассказывают. Например, в банке возле дома кассир сказала, что папа всегда переводил деньги на благотворительный счет больному ребенку. Другая женщина, у которой он покупал фрукты, как-то призналась ему, что ее мама очень любит его как артиста, - и он потом каждый раз передавал ее маме приветы. А уж сколько он помогал людям… Он каждого бездомного, стоящего возле церкви, в буквальном смысле обнимал, они все его назвали «наш Саша». У него никогда не стояло вопроса - давать или не давать, потому что считал, что никогда не знаешь, в каком обличье к тебе придет Бог. Не обязательно помощь была связана с деньгами - он нередко просил за других людей. Он говорил: для меня это полчаса времени, а для человека, может, нерешаемая проблема. Если и говорить о щедрости - то это был мой папа… При этом он был, как все мы, со своим характером и, конечно, обладал очень сильной энергией, даром убеждения и всегда располагал к себе.

- Знаю, что костюм твоего папы и платье мамы забрал в свою коллекцию историк моды Александр Васильев.

- Да, он предложил отдать их ему в Музей моды. Это концертные наряды, которые были в свое время созданы нашими модельерами, родители выступали в них на сцене.

Анастасия с волонтерами благотворительного фонда "Спирос" им. Александра Тихановича во время акции "Любовь в подарок".

- А не думали ли вы провести аукцион вещей, чтобы передать деньги на благотворительность?

- Это на Западе принято, а у нас, как мне кажется, вряд ли поймут. Мы пошли другим путем: вот уже третий год 28 января, в день памяти папы, мы будем проводить акцию «Любовь в подарок». У нас в стране 10 психоневрологических интернатов, 300 пациентов которых написали нам свои пожелания, они очень простые - духи, наушники, конфеты, мяч… В ТЦ «Галерея» мы выставляли деревья, на которые вешали записочки с пожеланиями, и каждый, кто хотел, мог их воплотить. 14 февраля эти подарки мы вручали. Не передать, как эти люди были рады! А в прошлом году мы кормили бездомных в социальной столовой на улице Матусевича. Помочь - это очень просто.

Настя считает, что ей достались самые лучшие в мире родители.

«Сын Ваня - хоккеист, сконцентрированный на химии и биологии»

- Если ввести в поисковик в интернете твою имя и фамилию, первый же запрос будет «личная жизнь»…

- В личной жизни сейчас все хорошо. (Кстати, во время нашего разговора в комнату несколько раз заглядывал симпатичный молодой человек, которого Настя называла Костей и который говорит с легким грузинским акцентом. Да, в общем, это и не секрет - в интернете можно найти множество снимков Анастасии с Котэ Гвинадзе. - Авт.). Когда ты прошел разные этапы и судьба предоставляет тебе возможность пожить спокойно, без этих эмоциональных скачек, не хочется ни с кем этим делиться.

- Ты счастлива?

- Да. Счастье в постоянном осмыслении себя, я многому учусь.

2015 год. Одно из редких фото, на котором вместе три поколения: Настя, ее родители и сын Иван.

- Твой сын Ваня подает надежды как певец?

- Ваня пел в хоре «Тоника», всегда очень старательно относился к разучиванию партий. Считаю, в этом была огромная заслуга его руководителя, дирижера Алексея Снитко. Сейчас Ваня в 10-м классе, сконцентрировался на химии и биологии. И еще с 11 лет занимается хоккеем, он вратарь. Недавно его наградили грамотой как лучшего игрока команды в рамках матча чемпионата Единой хоккейной лиги сезона 2019 - 2020. Очень горжусь им! Считается, что в хоккей он пришел поздновато, но тем не менее этот вид спорта ему очень нравится, надеюсь, он продолжит им заниматься.

- С папой, врачом-психотерапевтом Дмитрием Салогубом, он общается?

- Конечно! У нас с Дмитрием нормальные отношения. Каждый раз, когда я слышу, что бывшие супруги друг другу что-то там запрещают, возмущаюсь. Каждый из нас состоит наполовину из мамы и наполовину из папы. И как ты себя будешь чувствовать, если одна половина будет постоянно талдычить другой, что она плохая? Хотите вы или нет, но если у вас общий ребенок, вы на всю жизнь являетесь родственниками.

«Когда происходит плохое, палец надо направлять на себя, а не наружу»

- Очень тихо, почти незаметно прошел юбилей Ядвиги Константиновны в мае. Она не дала ни одного интервью…

- Это лучше спрашивать у мамы, она рядом сидит в студии (за стенкой в самом деле чуть слышны звуки музыки. - Авт.). Свой день рождения она встретила так, как хотела - в кругу близких людей.

- Наверное, праздничное настроение подпортил Эдуард Ханок, который запретил ей петь четыре песни своего авторства: «Малиновку», «Я у бабушки живу», «Завіруху» и «Счастливый случай». Конфликт исчерпан?

- Да, авторские права на эти песни теперь у «СПАМАШа», ими распоряжается этот продюсерский центр, который восстановил справедливость. Ядвига Константиновна теперь может снова исполнять эти песни. На этот конфликт было потрачено много эмоций, мы совершенно не были готовы к этой ситуации, тем более после смерти отца. Мне искренне жаль, что некоторые люди не понимают, какую моральную ответственность на себя берут, когда затевают такие скандалы.

- Ты хотела сказать, грех на душу?

- Я не Бог, чтобы кого-то судить. Но я люблю, когда говорят правду, даже если она неприятна. Почему об этом нельзя было сказать при жизни папы? Человек, видимо, носил эту проблему в себе давно, но никто о ней даже не подозревал. Не было никакого разговора! Мы, творческие люди, хотим, чтобы нас любили, но не понимаем порой, почему у одного есть эта народная любовь, а у другого - нет. Может, причины внутри себя самого?

Папа был колоссальным примером, я училась и учусь у него жить так, чтобы никакая обида не прилипала. Я когда-то прочла у Петра Мамонова замечательную фразу: «Спаси себя - и хватит с тебя». В комментариях многие поначалу возмущались: ну что за эгоизм! Но я поняла смысл: позаботься о себе, о своей душе - и тогда всем окружающим ты сможешь сделать лучше. Когда с тобой происходит что-то плохое, палец нужно направлять на себя, а не наружу. И когда начнешь с себя, то и мир вокруг обязательно изменится к лучшему.

Анастасия говорит, что ей не хватает папы, чтобы просто обнять его. Фото: Алена КАМЕНЕВА

ДОСЬЕ «КП»

Певица и продюсер Анастасия Тиханович родилась в Минске 23 декабря 1980 года в семье Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской, народных артистов Беларуси. С 4 лет играла на фортепиано. С 1999 года выступает на эстраде. Закончила ИСЗ по специальности «продюсер». С 2005 года продюсирует телепроекты и концертные программы. С 2017 года руководит продюсерским центром и вокальной студией, активно гастролирует по городам Беларуси. Сыну Ивану 16 лет.