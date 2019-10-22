Это работает: простой и надежный способ держать себя в форме

В среднем человек выпивает 1 литр воды в день, а за 70 лет жизни набегают солидные цифры - 25 - 30 тонн. Но кто задумывается о том, что мы пьем? Сейчас так модно говорить о ЗОЖ, о пользе овсянки по утрам и вреде колбасы. А знания людей о воде ограничиваются лишь одним: пить нужно. Какую воду? Кому и зачем? Чтобы найти ответы, компания «Дарида» попросила врачей, специалистов в области диетологии, косметологии и спортсменов принять участие в конференции и поделиться экспертным мнением.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

Недуг, поразивший четверть населения планеты

Избыток жира в области талии, гипертония, повышенный уровень глюкозы или холестерина в крови - все эти проблемы хорошо известны современному человеку. Зачастую они возникают не поодиночке, а все вместе - это явление и называется метаболическим синдромом. Проще говоря, МС - это комплекс обменных, гормональных и клинических нарушений в организме, в основе которых лежит ожирение. Недуг встречается у 26% населения планеты, поэтому его называют эпидемией XXI века. Статистика утверждает, что уровень смертности среди людей с метаболическим синдромом гораздо выше, чем у тех, кто ему не подвержен. В зоне риска все, кто ведет малоподвижный образ жизни, частенько перекусывает на ходу, выпивает, курит, испытывает стресс или перегрузки на работе - неудивительно, что этот синдром встречается у каждого 5-го жителя развитых стран! И прогнозы экспертов неутешительны: в будущем цифра будет только расти.

«Дарида» легла в основу масштабного научного исследования

Галина Хованская.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Специалисты кафедры медицинской реабилитации Гродненского государственного медицинского университета провели исследование, как минеральная лечебно-столовая вода «Дарида» влияет на пациентов с метаболическим синдромом. Об этом рассказала Галина Хованская, доцент, кандидат медицинских наук и заведующая кафедрой медицинской реабилитации ГрГМУ:

- Исследования проводились на базе Гродненской областной клинической больницы медицинской реабилитации. Мы отобрали две группы людей в возрасте от 32 до 76 лет:

I - 80 человек с последствиями инфаркта мозга;

II - 40 - с заболеваниями органов пищеварения и обмена веществ.

Пациентам предложили программу питьевого режима минеральной воды «Дарида» и артезианской воды «Дарида AQUA». Им регулярно замеряли показатели уровня глюкозы, артериального давления, холестерина, массу тела и других параметров. Результаты исследования порадовали и пациентов, и медиков.

Кандидат медицинских наук Николай Мазур убежден: при правильной коррекции метаболический синдром можно вылечить полностью, предотвратив и диабет, и гипертонию. Главное - вовремя спохватиться. А важным помощником в профилактике недуга является… минеральная вода! А она в Беларуси очень высокого качества.

Николай Мазур.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Организм человека лучше всего усваивает натуральные соли и минералы, которые можно получить вместе с природной водой из артезианской скважины. Вода ТМ «Дарида» добывается на глубине 410 метров (для сравнения, Эйфелева башня в Париже - 324 метра). Скважина находится в экологически чистом районе, поэтому надежно защищена от биологического и химического загрязнения.

«Дети нуждаются в минеральной воде больше, чем взрослые»

Татьяна Ровбуть.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Потребность детей в воде еще выше, чем у взрослых, ведь с возрастом содержание воды в наших органах и тканях уменьшается, - сообщила педиатр и доцент кафедры педиатрии ГрГМУ Татьяна Ровбуть. - Например, новорожденный ребенок содержит 75,5% воды от массы тела, 5-летний - 70%, а взрослый человек - 60 - 65%.

По словам доктора, процессы поступления минеральных веществ в организм ребенка и их выведение не уравновешены между собой. Поэтому рост и развитие детей требуют интенсивного поступления минеральных веществ.

Недостаток воды сказывается на спортивных результатах

Геннадий Загородный.Фото: Павел МАРТИНЧИК

От питья во время физических нагрузок зависит не только результат, но и восстановление организма в целом. Об этом сообщил Геннадий Загородный, заместитель директора РНПЦ спорта, к. м. н., доцент, ГС Минздрава по спортивной медицине:

- Спортсменам необходимо пить воду не только во время тренировки, но и перед ней. А после интенсивной физической нагрузки восстановление должно включать восполнение не только водой, но и солями.

Специалист рассказал, что во время тренировок спортсмены вынуждены балансировать между обезвоживанием и переизбытком влаги в организме:

- Недостаток воды не только негативно сказывается на спортивных результатах, но и продлевает время восстановления организма. А избыточное потребление жидкости ведет к расширению вне- и внутриклеточных пространств, значительно увеличивает риск опорожнения мочевого пузыря во время соревнования.

Александра Герасименя, заслуженный мастер спорта Беларуси, разделяет мнение Геннадия Загородного:

- Я по своему опыту знаю, как важно питье во время занятий. Бывало, что я не успевала сделать напиток перед тренировкой и всегда замечала, что в такие дни занималась процентов на 30 менее эффективно.

Александра Герасименя.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Спортсменка не так давно стала мамой. Она рассказала, как важно соблюдать питьевой режим во время беременности:

- Я никогда не пила так много воды, как во время беременности! Да и после рождения ребенка заметила, что если я не налегаю на питье, то и ребенок не получает необходимого количества питания.

Молоко и газировка считаются жидкой едой

Марта Марудова.Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, сколько воды нужно пить, чтобы похудеть, рассказала диетолог, нутрициолог Марта Марудова:

- Доказано, что употребление от 1,5 литра воды в день сжигает 2,5 килограмма жира в год! Чай и кофе в эту норму не входят, а кефир, ряженка, молоко, соки, газировка - это вообще ближе к еде, чем к воде.

Многих людей интересует, можно ли пить воду или во время еды? Одни говорят, что это вредно для пищеварения, а другие утверждают, что привычка запивать еду растягивает желудок. Диетолог развеяла эти мифы:

- Пить во время еды можно, единственное исключение - гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Вопреки стереотипам, вода не увеличивает объем желудка и не разбавляет желудочный сок.

Природная вода - это витаминный коктейль для кожи и волос

Виктория Пашко.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Неочевидные вещи о влиянии воды на кожу и волосы человека рассказала косметик-эстетист Виктория Пашко:

- Необходимые элементы красоты - кальций, цинк, селен, кремний и магний - можно получить только с пищей и с водой. Но только не водопроводной: ее состав зачастую не соответствует нормам. Исходя из последних тенденций, фильтры для очистки воды и кулеры для обеспечения питьевого режима уходят в прошлое.

Коже и волосам нужна физиологически полноценная природная вода, поскольку только такая вода содержит достаточное количество полезных для волос и кожи макро- и микроэлементов. И только из природной воды эти микроэлементы усваиваются организмом на 100%. Именно такой водой является «DARIDA AQUA» и «YOUR WATER».

«Белорусская вода и в Европе хоть куда»

Дмитрий Неверович.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Подводя итоги встречи, генеральный директор ЧП «Дарида» Дмитрий Неверович рассказал о качестве производимой воды.

- «Дарида» - первая и единственная белорусская компания, которая получила официальный протокол признания натуральной минеральной воды в одной из европейских стран. Наше предприятие самостоятельно прошло процедуру по европейским методам испытания. Это очень сложный процесс: европейские стандарты регламентируют проведение исследования по ИСО методом контроля по 316 компонентам состава воды! Также наша компания - единственный производитель, который имеет официальное разрешение компетентного органа государства - члена Европейского союза на поставку родниковой питьевой воды в страны ЕС.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

По мнению руководителя предприятия, экспортный потенциал Беларуси поистине колоссален. На данный момент «Дарида» поставляет свою продукцию в Россию, Латвию, Литву, Эстонию и Испанию. И это не предел:

- На сегодняшний день в стране обнаружено 245 месторождений минеральных вод с ресурсом 22,8 млрд литров в год. Но в них ежегодно добывается только 650 миллионов литров, а бутилируется всего 117 миллионов. Запасы пресной воды в Беларуси еще внушительнее. Поэтому, на мой взгляд, настало время выработать долгосрочную государственную программу по эффективному использованию наших водных ресурсов. Мы должны гордиться своими подземными богатствами и по-хозяйски ими распоряжаться, создавая бренды, рабочие места и генерируя валютную выручку, - резюмировал Дмитрий Неверович.

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