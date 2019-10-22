2019-10-22T13:44:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Перепись-2019: половина из переписавшихся сделали это сами онлайн

К остальным переписчики начали ходить с 21 октября
Ольга ИВАШЕНКО
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Половина белорусов уже переписались сами.Половина белорусов уже переписались сами.
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Перепись населения, которая будет длиться до 30 октября, подходит к финалу. 18 октября завершился этап онлайн-переписи, во время которой каждый желающий мог заполнить опросник по интернету. Напомним, интернет-перепись – техническое ноу-хау нынешней кампании и в Беларуси применяется впервые. И, судя по цифрам, такой вариант республиканской переклички белорусам понравился.

По данным Белстата на 21 октября, в переписи населения приняли участие почти 4,9 млн белорусов. При этом 2 млн 24 тыс человек переписались именно онлайн. Каждому из них выслали сертификат, в котором подтверждается, что перепись он прошел. Всех переписавшихся система автоматически вычеркнула из базы адресов. И это значит, что домой к ним переписчики не придут. В случае сбоя достаточно будет показать переписчикам сертификат.

- Большинство переписавшихся – минчане, – комментируют в Белстате. – В столице данные о себе оставили 1 млн 21,1 тыс человек. В Минской области - 912,2 тыс, Брестской - 693,6 тыс, Гомельской - 686,7 тыс, Гродненской - 558,8 тыс, Витебской - 552,8 тыс, Могилевской - 459,1 тыс.

По оставшимся адресам те самые переписчики начали ходить с 21 октября. Тем, кто не переписался по интернету, ждать переписчиков на пороге дома или квартиры не обязательно. Вплоть до окончания переписи населения заполнить опросники о себе и своих близких можно на стационарных участках переписи населения. Таких пунктов – 644 по стране. Интерактивная карта с их адресами и графиком работы есть на сайте Белстата.

Если вы все же дожидаетесь переписи дома, стоит быть бдительными: под видом переписчиков населения к вам могут прийти и аферисты, как, например, 16 октября в квартиру к 85-летней минчанке. Женщина пустила двух якобы переписчиц к себе домой, а потом не досчиталась 85 рублей.

В Следственном комитете нам рассказали, что пока что подозреваемых не нашли.

- Напоминаем, что при себе переписчики обязаны иметь удостоверение и паспорт, сумку со специальным логотипом и планшет, - информируют сотрудники милиции и советуют донести эту информацию до пожилых родственников, ведь чаще всего жертвами мошенников становятся именно люди в возрасте.

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