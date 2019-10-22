«Раскаяния не было». В Беларуси - сенсационный приговор за педофилию, 20 лет. Как наказывают в других странах?

Приговор по делу о педофилии вынесли в суде Ушачского района Витебской области. 20 лет - такой срок прокурор запросил для всех обвиняемых, и суд согласился. Этот приговор можно назвать сенсационным, потому что максимальное наказание за насилие над детьми в нашей стране - 15 лет лишения свободы. Но с учетом того, что фигурантов обвиняли по нескольким статьям, этот предел был повышен.

О расследовании этого преступления стало известно в марте. В МВД тогда рассказали, что летом 2018 года в руки сотрудников милиции от российских коллег попали две фотографии и одна видеозапись: на них были сцены насилия над двумя девочками. Несколько деталей указывали на то, что все происходило в Беларуси: белорусская купюра, пакет из местного детского магазина, красный автомобиль с наклейкой о пройденном техосмотре. По этим крупицам милиция и нашла человека, который много лет насиловал детей. История, стоявшая за этими снимками, поразила даже опытных сотрудников управления МВД, которое занимается такими делами.

Оказалось, что еще в студенчестве парень, запечатленный на фотографиях, торговал детской порнографией, записанной на кассеты. А потом сам стал снимать такие ролики и участвовать в них. Первыми жертвами мужчины стали дети его знакомых. Преступления продолжились в Камбодже - там минчанин вместе со знакомым американцем насиловал детей и снимал это на видео. Американец за это получил 30 лет тюрьмы, белорус наказания избежал.

За распространение порнографии его привлекли к ответственности в Украине, куда он переехал в 2011 году.

Насиловал двухлетнюю и четырехлетнюю девочек с согласия их мам

После возвращения в Беларусь мужчина с фейковых страниц в соцсетях стал переписываться со школьницами, предлагал вступить в интимные отношения за деньги.

А в 2015 году обвиняемый познакомился в Новополоцке с двумя женщинами, которые были сестрами. С одной из них он стал жить вместе. У сестер росли дочери - на тот момент девочкам было 2 и 4 года.

Через год обвиняемый предложил женщинам сделку: они предоставляют своих дочек для изготовления порнографии, а взамен получают деньги и продукты. И сестры согласились. По данным следствия, женщины сами совершали сексуальное насилие над дочерями, снимали все на видео и распространяли в интернете. Случаи, когда матери вовлечены в насилие и помогают преступнику, в Беларуси очень редки.

Следователи выяснили, что детей обвиняемый не только насиловал сам, но и устраивал секс-туры для иностранцев. Так, в 2016 году он предоставил девочек для секса жителю одного из ближневосточных государств, который приехал в Беларусь. Надругательство над ребенком он оценивал в 2 - 3 тысячи евро…

За три года мужчина изготовил несколько десятков порнографических роликов с участием детей. Известно, что такие ролики покупали за криптовалюту пользователи из Германии, Испании, России и государств Ближнего Востока.

Мужчину обвиняли по семи статьям УК (в том числе изнасилование, торговля людьми, незаконный оборот наркотиков, изготовление и распространение детской порнографии). Матерей девочек обвиняли в торговле людьми, в пособничестве в изнасиловании, совершении иных действий сексуального характера и изготовлении детской порнографии. У обвиняемых еще есть время, чтобы обжаловать приговор.

КСТАТИ

«Раскаяния не было, он рассказывал все как было»

Работой по поиску преступника и сбору доказательств руководил заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Дмитрий Цаюн:

- Раскаяния у обвиняемого не было, он рассказывал все как было, писал явки с повинной. Мы все доказали. Я горд нашей работой: днем и ночью сидели, ломали голову - и все-таки нашли зацепки. Я считаю, что это достаточно серьезная победа.

Дмитрий Цаюн считает справедливым приговор, который вынес суд.

- Если сложить возможные сроки по каждой из статей, которые предъявляли обвиняемым, мужчине можно было бы дать 90 лет, одной из мам - 79, а второй - 66. Но у нас другая система - путем частичного поглощения тяжких и особо тяжких составов и путем частичного сложения наказаний может быть максимум 20 лет по предъявленному обвинению.

А КАК У НИХ?

Пожизненное заключение и химическая кастрация для педофилов

- В России за сексуальные преступления в отношении детей лишают свободы на срок от 4 до 20 лет. Если преступление совершено повторно, а жертвой стал ребенок до 14 лет - насильнику грозит пожизненное заключение и химическая кастрация.

- В Польше за насилие над детьми предусмотрено от 15 до 20 лет лишения свободы. Там существует открытый реестр педофилов, который доступен сотрудникам правоохранительных органов, руководству школ, детских садов, летних лагерей для детей и так далее. Также в Польше применяют химическую кастрацию педофилов.

- В Украине за насилие над ребенком предусмотрено от 7 до 15 лет лишения свободы. Верховная рада в июле этого года приняла закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, но Владимир Зеленский наложил на закон вето.

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