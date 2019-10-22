2019-10-22T15:36:01+03:00
Экономика
КП Беларусь

Срочную военную службу включат в страховой стаж, а время учебы и декретного отпуска - нет

При этом в России и Украине время декретного отпуска засчитываются в страховой стаж
Таисия ЧЕРНУХО
Поделиться:
Если страхового стажа человеку не хватает, он попадет в "пенсионную ловушку" и будет получать только социальную пенсию.Если страхового стажа человеку не хватает, он попадет в "пенсионную ловушку" и будет получать только социальную пенсию.
Изменить размер текста:

Президент Беларуси одобрил предложенные Минобороны меры по повышению статуса солдат срочной военной службы. Одна из них - включение срока такой службы в страховой стаж.

- Глава государства дал соответствующие поручения подготовить проекты правовых актов по реализации предложений. Часть из них будут внесены уже до 1 декабря, в том числе включение срока срочной военной службы в страховой трудовой стаж, - отмечают в Минобороны.

Также решается вопрос о жилищных льготах и других бонусах для срочников, например, в сферах образования и здравоохранения. Правда, это коснется только работников бюджетных организаций. Работники частных компаний почему-то останутся не у дел.

Напомним, что вместе с включением в страховой стаж времени срочной службы не один год обсуждалось включение в него также времени декретного отпуска и учебы на дневном отделении вуза.

- Исключая из страхового стража декретный отпуск, по сути, мы загоняем женщину в ситуацию, когда она в лучшем случае родит одного ребенка. О какой демографической безопасности можно в таком случае говорить? Не засчитывая службу в армии, подталкиваем молодых людей к уклонению от выполнения священного долга перед родиной. Наносим урон имиджу Вооруженных Сил, а значит, и обороноспособности страны, – говорил несколько лет назад председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк.

Но, увы, изменения для студентов вузов и декретниц так и не попали в законопроект.

Напомним, сейчас в Беларуси служба в армии, учеба в вузе и декретный отпуск (если у женщины до 5 детей) учитываются только в трудовом стаже, а не в страховом. Если обобщить, трудовой стаж влияет на размер пенсии по возрасту, а страховой – на право ее получать.

Например, для получения трудовой пенсии женщине сейчас нужно 17 лет страхового стажа (до 2014 года было 5 лет, а к 2025 году станет 20 лет) и 35 лет – трудового. Если страхового стажа не хватает – пенсии по возрасту не видать, вместо нее человек будет получать самую маленькую, социальную пенсию размером около 110 рублей. Мужчины смогут получит ее с 65 лет, женщины - с 60 лет.

Некоторые эксперты считают новый порядок подсчета страхового стажа несправедливым. Во-первых, выходит, закон имеет обратную силу и ухудшает положение граждан, которые работали по старой системе начисления. Грубо говоря, стаж им пересчитали "задним числом" в сторону увеличения. Во-вторых, вызывает вопросы одинаковый страховой стаж для мужчин и женщин.

- Нынешние условия назначения трудовой пенсии по возрасту, которые предусмотрены действующим законодательством, абсолютно не обеспечивают принцип социальной справедливости и конституционные гарантии на пенсионное обеспечение. Более того, подобный формально-одинаковый подход по повышению страхового стажа работы дискриминирует женщин. Ведь именно женщины чаще всего осуществляют уход за детьми до трёх лет, а также за больными и престарелыми родственниками, - считают эксперты центра «Её права». - К тому же в связи с различным пенсионным возрастом у женщин (58 лет) и мужчин (63 года), у женщин объективно меньше времени для получения стажа. Однако при разном пенсионном возрасте размер требуемого страхового стажа — одинаковый как для мужчин, так и для женщин. Соответственно, женщины, выполняющие социально значимые функции (уход за детьми, за престарелыми людьми) по объективным причинам просто не могут и не смогут получить такой продолжительный страховой стаж.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В России ходить на военную службу по призыву даже выгоднее, чем работать в это время. Один день военной службы считается за два дня работы, но только если перерыв между днем увольнения с военной службы и днем приема на работу (поступления на учебу) не превысил 1 год. Декретный отпуск также включается в страховой стаж, а вот учеба в вузе – нет.

Тоже самое в Украине, где в страховой стаж считают срочную службу и декретный отпуск.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Литва и Украина готовы помочь Беларуси в обретении нефтяной независимости
О том, как досыта напоить белорусские НПЗ альтернативной нефтью, говорили не только на II Форуме регионов Беларуси и Украины в Житомире, но и в телеэфире CNN, которому литовский президент Гитанас Науседа дал интервью.
Новости 24
Водителя, который избил доставщика пиццы за нарушение ПДД, приговорили к 2,5 годам "химии"
В Бресте нужны грибоводы, а в Гомеле - каменщики. Какие профессии пользуются спросом в разных городах?
ДТП в Могилеве: столкнулись три автомобиля, один человек в больнице
«У вас должны быть чистые руки, светлые, чистые лицо и глаза». Лукашенко наградил свою Службу безопасности
«Играл дома и открыл окно». В Минске трехлетний ребенок выпал из окна 4-го этажа
7 городов в Беларуси и за границей! Купаловский театр едет на гастроли
«Потомки! Ударная бригада...» На площади Победы в Минске нашли бутылку с посланием из прошлого
Кто разбогатеет на 100 000 рублей, мы узнаем через несколько часов
Арина Соболенко обыграла Саккари и возглавила группу на Малом итоговом турнире WTA
Cнова оранжевый уровень опасности! Погода 22 октября в Беларуси: туман, ветер и до +22
Объединил три культовых символа. В Париже представили логотип Олимпийских игр - 2024
В Каменной Горке в Минске бегал голый мужчина. Его забрали в милицию
Белоруска пересекла польско-белорусскую границу, а ее автомобиль поехал в Польшу
Минчанин в интернете написал о поиске бизнес-партнеров и обогатился на $100 тысяч
Из-за густых туманов синоптики объявили в Беларуси на 22 октября оранжевый уровень
«Пошел в кабину и взял нож»: в Италии белорус-дальнобойщик ранил коллегу в спину
В ДТП под Гродно водителя микроавтобуса раздавила собственная машина
«Увидела куcт на дороге и высушила его для себя»: задержана брестчанка с кило марихуаны
Приговор по «делу медиков»: бывший замглавы Минздрава осужден на 6 лет