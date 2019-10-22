Срочную военную службу включат в страховой стаж, а время учебы и декретного отпуска - нет

Президент Беларуси одобрил предложенные Минобороны меры по повышению статуса солдат срочной военной службы. Одна из них - включение срока такой службы в страховой стаж.

- Глава государства дал соответствующие поручения подготовить проекты правовых актов по реализации предложений. Часть из них будут внесены уже до 1 декабря, в том числе включение срока срочной военной службы в страховой трудовой стаж, - отмечают в Минобороны.

Также решается вопрос о жилищных льготах и других бонусах для срочников, например, в сферах образования и здравоохранения. Правда, это коснется только работников бюджетных организаций. Работники частных компаний почему-то останутся не у дел.

Напомним, что вместе с включением в страховой стаж времени срочной службы не один год обсуждалось включение в него также времени декретного отпуска и учебы на дневном отделении вуза.

- Исключая из страхового стража декретный отпуск, по сути, мы загоняем женщину в ситуацию, когда она в лучшем случае родит одного ребенка. О какой демографической безопасности можно в таком случае говорить? Не засчитывая службу в армии, подталкиваем молодых людей к уклонению от выполнения священного долга перед родиной. Наносим урон имиджу Вооруженных Сил, а значит, и обороноспособности страны, – говорил несколько лет назад председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк.

Но, увы, изменения для студентов вузов и декретниц так и не попали в законопроект.

Напомним, сейчас в Беларуси служба в армии, учеба в вузе и декретный отпуск (если у женщины до 5 детей) учитываются только в трудовом стаже, а не в страховом. Если обобщить, трудовой стаж влияет на размер пенсии по возрасту, а страховой – на право ее получать.

Например, для получения трудовой пенсии женщине сейчас нужно 17 лет страхового стажа (до 2014 года было 5 лет, а к 2025 году станет 20 лет) и 35 лет – трудового. Если страхового стажа не хватает – пенсии по возрасту не видать, вместо нее человек будет получать самую маленькую, социальную пенсию размером около 110 рублей. Мужчины смогут получит ее с 65 лет, женщины - с 60 лет.

Некоторые эксперты считают новый порядок подсчета страхового стажа несправедливым. Во-первых, выходит, закон имеет обратную силу и ухудшает положение граждан, которые работали по старой системе начисления. Грубо говоря, стаж им пересчитали "задним числом" в сторону увеличения. Во-вторых, вызывает вопросы одинаковый страховой стаж для мужчин и женщин.

- Нынешние условия назначения трудовой пенсии по возрасту, которые предусмотрены действующим законодательством, абсолютно не обеспечивают принцип социальной справедливости и конституционные гарантии на пенсионное обеспечение. Более того, подобный формально-одинаковый подход по повышению страхового стажа работы дискриминирует женщин. Ведь именно женщины чаще всего осуществляют уход за детьми до трёх лет, а также за больными и престарелыми родственниками, - считают эксперты центра «Её права». - К тому же в связи с различным пенсионным возрастом у женщин (58 лет) и мужчин (63 года), у женщин объективно меньше времени для получения стажа. Однако при разном пенсионном возрасте размер требуемого страхового стажа — одинаковый как для мужчин, так и для женщин. Соответственно, женщины, выполняющие социально значимые функции (уход за детьми, за престарелыми людьми) по объективным причинам просто не могут и не смогут получить такой продолжительный страховой стаж.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В России ходить на военную службу по призыву даже выгоднее, чем работать в это время. Один день военной службы считается за два дня работы, но только если перерыв между днем увольнения с военной службы и днем приема на работу (поступления на учебу) не превысил 1 год. Декретный отпуск также включается в страховой стаж, а вот учеба в вузе – нет.

Тоже самое в Украине, где в страховой стаж считают срочную службу и декретный отпуск.