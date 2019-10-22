Президент Кубы летит из Дублина в Минск на российском самолете Ил-96

22 октября, во вторник, в полдень по минскому времени президент Кубы Мигель Диас-Канель вылетел из Дублина в Минск. Он совершает так называемое европейское турне - Ирландия, Беларусь, Азербайджан, Россия. Завтра, 23 октября, он встретится с Александром Лукашенко.

Интересно, что у руководителя Кубы нет отдельного самолета. Он летает на российском Ил-96, который в свободное от президентских рейсов время выполняет обычные рейсы. В самолете 18 мест в бизнес-классе и 244 в экономе. Кстати, на самолете такой же модели летает Владимир Путин - правда, его самолет является модернизированной VIP-версией: там есть спальня, душевые кабины, залы для совещаний, оборудования для правительственной связи и центр управления вооруженными силами, включая «ядерную кнопку».

Мигель Диас-Канель в Минске уже не первый раз. Они приезжал в мае 2016 года - в должности первого зампреда Госсовета Кубы, то есть был вторым лицом государства после Рауля Кастро. В апреле 2018 года Мигель Диас-Канель был избран на должность председателя Государственного совета Кубы - это высшая должность страны. Он сменил 86-летнего Рауля Кастро, занимавшего должность председателя Госсовета с 2008 года. Кандидатуру Мигеля Диас-Канеля поддержали 603 из 604 депутатов. Другие кандидатуры на данный пост не рассматривались. А буквально на прошлой неделе, 10 октября, он стал президентом Кубы - его избрал парламент Кубы в ходе внеочередного заседания. На пост главы государства претендовали 17 человек, однако Диас-Канель еще до выборов считался фаворитом президентской гонки. Должность президента появилась на Кубе в результате конституционного референдума, который прошел в феврале. Проект нового основного закона поддержали более 73% избирателей. Новый вариант конституции ограничивает пребывание на посту главы государства двумя пятилетними сроками.

Лукашенко был на Кубе три раза: в 2002 и 2006 году с официальным визитом, в 2006 году - на саммите Движения неприсоединения в Гаване. Разговоры о том, что президент Беларуси собирается в ближайшем будущем посетить Кубу, ходят уже несколько лет, но визита так и не было. В 2017 году Лукашенко заявлял, что собирается на Кубу, чтобы побывать на могиле Фиделя. О том, что с визитом ждут нашего президента, говорили и в прошлом году.

Лекарства, ром и кофе - это все, что мы покупаем на Кубе

Официально заявляется, что завтра Лукашенко и Бермудес обсудят торгово-экономическую тематику, в частности, совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и информационных технологиях. Однако в экономической сфере наши отношения с Кубой не сильно развиты. Максимальный товарооборот составил 100 миллионов долларов - дело было в 2012 году. В 2015 - 2017 годах он был на уровне 60 - 70 миллионов, а в прошлом году снизился до 16,8 миллиона долларов. В основном это был экспорт - мы продали на Кубу комбайны, грузовики и запчасти к ним. Импорт практически на нуле - 1,6 миллиона долларов за год. Это 1,8 тонны лекарств на 1,17 миллиона долларов, 48 тонн кубинского рома на 280 тысяч долларов, 135 килограмм вакцины для людей на 30 тысяч долларов и 180 килограмм нежареного кофе на $1100. В этом году ситуация та же: лекарства, ром и кофе на общую сумму в 1,18 миллиона долларов.

Для сравнения: с Венесуэлой за 2017 год Куба наторговала на 2,2 миллиарда долларов, с Китаем – на 2, с Испанией – на 1,3 миллиарда. С Канадой – на 790 миллионов, с Россией – на 434, с США – на 306 миллионов долларов. Беларусь за тот год всего наторговала на 63 миллиарда долларов (из них на 32 миллиарда с Россией, на 14 миллиардов со странами ЕС).