«ТЦ «Столица» выставят на продажу, у государства он неэффективен». Разбираемся, зачем строят новые торговые центры

Две трети площадей ТЦ пустуют

Тенденция активного строительства торговых площадей пошла с начала 2010-х. Тогда в столице на 1000 минчан приходилось всего около 340 квадратных метров торговых площадей при европейской норме в 600 квадратов. Однако уже в январе 2015 года уровень Евросоюза был почти достигнут: по Беларуси - 574,5 квадратного метра торговых площадей на тысячу жителей, а по Минску - 800 квадратов.

И вот новые цифры. Сегодня в республике на 1000 жителей в среднем приходится 772,6 квадратного метра торговых площадей. По словам председателя президиума высшего координационного совета юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» Владимира Карягина, количество торговых центров в Минске уже в три раза превышает европейские нормативы.

- Все торговые центры, в первую очередь «Столица», на две трети незаполнены, - отметил специалист. Вместе с тем, - продолжил Владимир Карягин, - еще построится 22 торговых центра. Я знаю об инвестиционных проектах. Еще есть 104 намерения о строительстве торгово-развлекательного центра в Минске. Есть понятие самоокупаемости объекта. У нас за 5 лет не окупается торговый центр, и даже за 11.

- Мы обращали внимание на то, что должно быть оптимальное количество крупных объектов торговли - гипермаркетов. Крупная торговля не должна быть в центре города, - резюмирует Владимир Карягин.

Современных торгово-развлекательных центров у нас не хватает

Иной точки зрения придерживается руководитель интернет-портала о розничной торговле и e-commerce Belretail.by Сергей Скороход.

- Важно понимать: 772,6 квадратного метра - это общее количество торговых площадей на 1000 жителей. Но торговые площади - это далеко не только и не столько ТРЦ, это и рынки, и магазины, частные небольшие точки. Что касается торгово-развлекательных центров современного формата, которые белорусы посещают, выезжая за границу, где есть торговая галерея, фуд-корт, развлекательная зона, супермаркет, то их в Минске и вообще в Беларуси категорически мало. Из тех, что еще строятся в Минске, это единицы: ТРЦ Palazzo на улице Тимирязева, ТРЦ «Мега» в Каменной Горке. Это перспектива на ближайший год-два. Торговых центров в современном понимании в Беларуси очень мало, многие из тех, кто давно работают (к примеру, ТЦ «Европа», ТЦ «Зеркало» и прочие) - это центры, которые, уверен, с течением времени переформатируются в лофт-пространства. Они утратят функционал торгового центра в чистом понимании, поскольку рынок развивается, сюда приходят крупные игроки, которым нужны тысячи квадратных метров магазинов и такой формат им может дать только современный объект.

- А какая судьба ждет, по вашему мнению, подземный ТЦ «Столица», существенная часть площадей которого, несмотря на усилия Мингорисполкома, остается пустующей?

- Уверен, что пока этот объект будет находиться в собственности государства, он будет оставаться неконкурентоспособным. Государство рано или поздно поймет, что содержать его в неумелых руках гораздо дороже, чем продать частному инвестору. Мой прогноз: в ближайший год этот объект будет выставлен на продажу. Тот инвестор, который его купит, вдохнет новую жизнь. Он будет знать технологии того, как привлечь туда аудиторию, он будет вынужден вложить средства и в перестройку, реновацию торговых площадей. Думаю, что у «Столицы», если она станет частной, есть два пути развития. Первый: используя мировой опыт, допустим, пример Риги, позиционировать ТЦ, находящийся в центре города, как объект премиального сегмента. Второй вариант: перестройка площадей «Столицы» в соответствии с требованиями ведущих операторов масс-маркета, которые заинтересованы в открытии магазинов, площадями от 1000 квадратных метров. Однако в любом случае, только обновленной торговой галереи в «Столице» будет недостаточно, потому что сегодня потребитель ходит не только за покупками, но и за развлечениями, на фуд-корт. Уверен, что в любом случае следует четко проработать концепцию ТЦ «Столица».

- Как вы оцениваете инициативы ограничить крупную торговлю в центре города?

- Обращу внимание: гипермаркеты в центре города наши операторы давно не строят. Крупные объекты - «Prostore», «Европт» - расположены главным образом на окраинах. В центре за несколько лет никаких новых гипермаркетов не было построено. В основном торговые сети строят магазины «у дома» - это их основной вектор развития, а некоторые сети, идущие по пути улучшенного сервиса («Виталюр», «Соседи», «Гиппо»), строят в спальных районах как магазины шаговой доступности, так и супермаркеты до 2000 квадратных метров. В любом случае это качественно новые, современные объекты, где есть и собственно торговля, и фуд-корты, и собственная выпечка. Эти точки востребованы, они не пустуют.