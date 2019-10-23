Лукашенко против американских «Абрамсов» у белорусской границы: что происходит?

Вечером 22 октября Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совбеза и министру обороны разработать и в самое ближайшее время представить ему план мероприятия по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы с Беларусью бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США.

Американскую военную технику выгружают всего в восьми километрах от белорусской границы. Фото: Lietuvos kariuomenė.

Что делают американские танки у наших границ?

Как известно, и Литва, и США являются странами-членами НАТО. В небольших количествах на условиях ротации – сменяясь каждые полгода – в европейских странах НАТО присутствуют военные из США. Так происходит уже не первый год, но еще никогда знаменитые американские «Абрамсы» не были так близки к нашим границам.

Из США в Литву прибыл один батальон. В его составе - 500 военнослужащих и 100 единиц техники: 30 танков «Абрамс», 25 боевых машин пехоты «Брэдли», есть также военные грузовики и «Хаммеры». Технику привезли из рижского порта по железной дороге. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис назвал прибытие батальона американских военных «важным событием, которое является одной из наиболее действенных мер сдерживания».

От железнодорожной станции городка Пабраде, где выгружались «Абрамсы» до границы с Беларусью – всего 8 километров, при желании даже можно рассмотреть в бинокль. От военного полигона, куда они приехали, до нашей границы – 12 километров.

Кроме этого, весной следующего года на территории десяти европейских стран, включая Польшу и Прибалтику, пройдут военные учения «Defender 2020» («Защитник 2020»). Целью является повышение готовности внутри НАТО и сдерживание возможных противников. В учениях примут участие 37 тысяч солдат из 19 стран. 20 тысяч солдат прибудут из США. Европейские эксперты называют такую переброску самым масштабным перемещением солдат из США в Европу за последние 25 лет. В роли своеобразного «логистического хаба» выступает Германия - туда будут стекаться силы, и потом распределяться на восточные границы НАТО.

Технику охраняют американские военные. Фото: Lietuvos kariuomenė.

Что говорит Лукашенко?

- Я с удивлением прочитал, что НАТО прямо у границ Беларуси весной будущего года собирается провести широкомасштабные военные учения, - говорил недавно Лукашенко, выступая на конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». - И по численности я посмотрел – это то, что заявлено, а что будет по факту – наверно в два или даже в три раза больше – таких учений у наших границ не проводилось. Какой в связи с этим можно задать риторический вопрос, вы знаете. Не знаю, кому это надо.

Эту же тему две недели назад Лукашенко поднимал в Ашхабаде:

- НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии. Это ненормально. Это непонятные учения, и я в который раз об этом говорю. Наверное, нам с президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период. Потому что там будет участников около 30 тысяч. Это немало (…) Мы, например, в Беларуси уже над этим работаем. В рамках Союзного государства существует единая группировка. Нам придется как-то отвечать. Такая позиция не бряцание оружием. Не мы были первыми. Нам приходится реагировать.

Самое свежее заявление на эту тему президент сделал в день своего распоряжения, вручая награды своей службе безопасности:

- Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности. И в этой ситуации вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир. В случае, не дай бог, агрессии против нашего государства, все мы - воины элитного подразделения, и наша задача - быть впереди всех подразделений, чтобы защитить страну, отечество и граждан.

Американскую военную технику выгружают всего в восьми километрах от белорусской границы. Фото: Lietuvos kariuomenė.

Какая реакция наших силовиков?

- В любой стране на подобные шаги со стороны стран-соседей прорабатываются ответные меры на подобные шаги со стороны стран-соседей, - цитирует belta.by госсекретаря Совбеза Беларуси Станислава Зася. - И глава государства поставил задачу Госсекретариату и Министерству обороны внести предложения по реагированию на этот факт. Такие предложения будут отработаны и доложены президенту в начале следующей недели. Эти действия предпринимаются на фоне растущей напряженности в регионе и мире, что влияет и на состояние безопасности. Нам это не надо. Нужна ли Литве такая дополнительная напряженность между нашими дружественными народами, пусть они сами принимают решение.

Также Зась прокомментировал слова Лукашенко относительно учений «Защитник 2020»:

- Реакция президента на эти учения не какая-то особенная. Она ровная и адекватная тем событиям, которые намечаются в следующем году. Ведь особенностью учений является то, что широко планируется отработать вопросы переброски войск с территории США на европейский континент. Разными способами: морским, воздушным транспортом - с использованием морских портов европейских государств, аэродромов. И сухопутным способом с тех баз, которые созданы в Европе. Важно понимать, на каком фоне проводятся эти учения. Все мы являемся свидетелями нарастания противостояния между центрами силы. К сожалению, происходит практика возврата к политике милитаризации, гонки вооружений. Военные расходы у всех наших соседей в последние годы растут. Мало того, что они больше, чем в Беларуси и в денежных единицах, и в процентах от ВВП, но они растут. То есть налицо милитаризация этого региона. Вот в такой ситуации планируется проводить учения.

Колонна американской военной техники в восьми километрах от белорусской границы. Фото: Lietuvos kariuomenė.

КСТАТИ

Во время учений «Запад-2017» российскую военную технику видели в семи километрах от литовской границы

В 2017 году в Беларуси проходили масштабные учения «Запад-2017» - их называли одними из самых масштабный мероприятий за последние десять лет. Заявлялось, что они носили исключительно оборонительный характер и не являлись ответом на усиление влияния НАТО в Польше и Прибалтике. По официальным данным в учениях приняли участие почти 13 тысяч военных, из них 3 тысячи - россияне. Были задействованы 680 единиц техники, 70 самолетов и вертолетов. От России было почти 280 единиц техники и не менее 25 самолетов и вертолетов. Ближайший полигон учений находился в 48 километрах от литовской границы, но очевидцы видели скопление российской техники на станции Гудогай – это всего в семи километрах от Литвы. Кроме этого многие американские и европейские политики к российско-белорусским учениям относились с тревогой. Высказывались мнения, что Россия может привезти в Беларусь больше войск, чем заявлено официально, и под видом учений «мягко оккупировать» Беларусь, оставив здесь свою военную технику и солдат. Но этого, к счастью, не случилось.