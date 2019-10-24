«Ухаживаю за лежачей дочкой и воспитываю внучку». Кто приходит за бесплатными продуктами от Красного Креста

Белорусский Красный Крест проводит по стране благотворительную кампанию «Забота», оказывая помощь одиноким пенсионерам и инвалидам. В эту среду, 23 октября, семьи из Центрального района Минска получили продуктовые наборы, закупленные на деньги спонсоров. В каждом пакете - упаковка гречки, сахара, муки, макарон, а также растительное масло и две баночки консервов.

В офис районной организации Красного Креста пригласили десять человек, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Всего продуктовые наборы получат около 70 человек из Центрального района.

В каждом пакете лежит упаковка гречки, сахара, муки, макарон, а также растительное масло и две баночки консервов.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

«Сын и дочь заболели, после чего жена слегла с инсультом»

Первым за продуктами пришел 70-летний пенсионер Николай с сыном Олегом. В их семье - трое инвалидов.

- Олег закончил с отличием школу, поступил в техникум, потом в институт. И когда ему было 22 года, он заболел свинкой (острое вирусное заболевание. - Ред.). Болезнь дала осложнение на нервную систему. У сына появилась бессонница, слабость. Пришлось его госпитализировать в Новинки - РНПЦ психического здоровья. Заразилась свинкой и сестра Олега. У нее появились те же проблемы. Сейчас они оба имеют инвалидность. А с женой на почве всего этого случился инсульт. Она сама себя обслуживает, но тоже имеет инвалидность. Работать она не может. А я держусь, - рассказывает Николай. - Я на пенсии, но немного подрабатываю.

Семья, в которой трое инвалидов, получила продукты.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

По словам мужчины, в райсобесе им посоветовали обратиться в Красный Крест.

- Продукты, которые вы сегодня получите, вас выручат?

- Конечно. Живем на пенсии – моей, жены, дочки и сына. Дети получают пенсию по инвалидности.

Николай добавляет, что их семья имеет земельный участок, поэтому овощами они обеспечены. Мужчины расписываются, и волонтер вручает им продукты.

«Дочка упала с пятого этажа и стала инвалидом»

За продуктами пришла и 53-летняя минчанка Елена.

- Четыре года назад у меня случилась трагедия - дочка Жанна, страдающая эпилепсией, упала с балкона пятого этажа, - рассказывает Елена. - Так случилось, что она постирала маечку, пошла на балкон ее повесить - и там с ней случился приступ. Ее спасли - спасибо докторам. Я ее выходила за два года. Но она лежит - инвалид I группы. У нее парализованы рука и нога. Еще до трагедии Жанна родила дочку - мою внучку Веронику. Ее воспитываю я - девочке уже семь лет. В этом году она как раз пошла в школу, и Красный Крест нам очень помог. К 1 сентября мы получили от них школьный рюкзак с набором для первоклассника. И со школьной одеждой внучке сильно помогли (в Красном Кресте есть контейнеры с гуманитарной одеждой. - Ред.). Отец Вероники ушел от дочки…. Я его не виню.

Бывший муж Елены, отец Жанны, ослеп.

- Он приходит к дочери на день. Им веселее. И мне какая-то помощь. Я куда-то могу выйти, а он судно дочке подаст. Хоть и слепой…

Работать Елена не имеет права, потому что получает пособие по уходу за инвалидом. Имеет инвалидность и нынешний муж Елены - у него тоже эпилепсия.

- Какой у вас доход семьи?

- Дочка получает 280 рублей, я - 230 рублей, муж - 240. Еще на внучку получаю 130 рублей. Хоть у мужа и рабочая группа инвалидности, но его никто не берет на работу из-за его эпилепсии. Поэтому тяжелое положение. А квартира у нас арендная, платим за нее больше 120 рублей.

За продуктовым набором пришла 60-летняя пенсионерка Майя Николаевна. Женщина с короткой стрижкой и аккуратным маникюром рассказывает о своей жизни с улыбкой. Она ухаживает за мужем, у которого ампутированы ноги.

- Муж сам не сидит. Он падает, потому что нет бедра... Он не прямо беспомощный - он с руками, головой. Ну, конечно, он лежит. А что делать?

Майя Николаевна говорит, что помощь Красного Креста ощутимая.

- У нас, в общем-то, и пенсии небольшие, - говорит женщина.

- Вы на позитиве. Как вам удается оставаться оптимистом, несмотря на жизненные трудности?

- Этому меня научила моя мама - никогда не сдаваться. Всегда все хорошее видеть во всем. Я так и делаю. Я вообще оптимист по натуре.

Женщина сама имеет инвалидность.

- У меня удалена щитовидка. И инсульт был. Я по рекомендации врача пою в хоре. Это мне нужно для речи.

- Этих продуктов хватит на пару недель?

- Я растяну на дольше, - улыбается женщина.

76-летняя Галина Григорьевна живет одна более 30 лет. Муж умер, а детей нет. За пакетом с продуктами она пришла с коляской.

Пенсионерка Галина Григорьевна была рада получить продуктовый набор.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Моя пенсия - 455 рублей. Выискиваю продукты дешевые на Комаровском рынке, в магазинах. Вот пошла на ярмарку, так мне отдали бесплатно большую тыкву - килограммов шесть. Потом молодой парень отдал мне перцы.

А еще Галина Григорьевна мечтает о телевизоре.Фото: Павел МАРТИНЧИК

По словам Галины Григорьевны, главное не «хвалявацца» и не унывать. Она призналась нам, что мечтает о телевизоре:

- Иногда концерты и программы хочется посмотреть.