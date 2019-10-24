Американские рейнджеры рассказали белорусам что делать, если встретили свирепого гризли
Самые необычные вопросы во время поездки по Беларуси американские специалисты услышали от белорусских школьников. Ребят интересовало, сколько лет американским рейнджерам, много ли они зарабатывают и что для этого нужно делать.
Оказалось, 8 первых лет службы рейнджер обязан провести «в поле» - следить за состоянием растений и животных. Иногда бывают и экстремальные ситуации, например встречи с грозным медведем гризли.
- У меня было около 10 встреч с медведями, - рассказала Лесли Свада - представитель Лесной службы США, которые приехали в нашу страну по приглашению посольства США в Беларуси. - Встреча с бурыми медведями не так опасна. Скорее всего, они убегут. А вот гризли (серый медведь. - Ред.) вдвое крупнее и тяжелее бурого медведя.
- У меня было около 10 встреч с медведями, - рассказала Лесли Свада - представитель Лесной службы США, американцы приехали в нашу страну по приглашению посольства США в Беларуси.Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ
Если мы идем в места, где они обитают, то должны уметь в течение 10 секунд уложить три пули в небольшую мишень. Но я никогда не применяла оружие при встрече с медведями, больше полагаясь на свое сердце.
В местах, где водятся гризли, мы ходим с напарником, чтобы в случае встречи с медведем быть как можно ближе к напарнику и вместе образовать крупное существо. Гризли не очень хорошо видит и какое-то время будет размышлять - достойный ли перед ним противник?
В это время нужно медленно отходить и что-нибудь говорить спокойным голосом. Что - значения не имеет. Я обычно говорю: «Прошу прощения, я случайно оказалась на твоей территории и я ухожу». Ни в коем случае нельзя поворачиваться спиной или бежать.
Получает рейнджер, как средний американец. Вначале это 14 долларов в час, но со временем и наработанным опытом заработок вырастает до 30 - 40 долларов в час.
Американские рейнджеры побывали в Налибокской пуще и Березинском биосферном заповеднике. А еще прочитали лекции по недопущению лесных пожаров, поделившись опытом и рассказав, что символ общественной кампании по предотвращению лесных пожаров в США - медведь Смоки, кстати, второй по популярности персонаж после Санта-Клауса.
История Смоки началась в 1950 году, когда произошел чудовищных размеров лесной пожар в штате Нью-Мексико. Когда его потушили, пожарным бросился в глаза обгоревший медвежонок, вцепившийся в дерево. Трогательная история выжившего медвежонка вызвала необычайный интерес и сочувствие у многих американцев.
Пожарные назвали медвежонка Смоки (от английского - дым. - Ред.) и поселили в его собственном вольере в национальном зоопарке Вашингтона. Лесная служба США сделала Смоки символом кампании по предотвращению лесных пожаров. С тех пор, по легенде, Смоки принадлежит фраза: «Только ты можешь предотвратить лесной пожар!».
Медведь Смоки - второй по популярности персонаж после Санта-Клауса. Фото: Википедия.
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