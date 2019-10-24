2019-10-24T14:05:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Американские рейнджеры рассказали белорусам что делать, если встретили свирепого гризли

Представители Лесной службы США побывали в Минске. А мы выяснили, сколько они зарабатывают и почему медведь Смоки - самый популярный персонаж Америки после Санта-Клауса
Татьяна ШАХНОВИЧ
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Американские рейнджеры рассказали в Беларуси о своей работе. Фото: Википедия.Американские рейнджеры рассказали в Беларуси о своей работе. Фото: Википедия.
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Самые необычные вопросы во время поездки по Беларуси американские специалисты услышали от белорусских школьников. Ребят интересовало, сколько лет американским рейнджерам, много ли они зарабатывают и что для этого нужно делать.

Оказалось, 8 первых лет службы рейнджер обязан провести «в поле» - следить за состоянием растений и животных. Иногда бывают и экстремальные ситуации, например встречи с грозным медведем гризли.

- У меня было около 10 встреч с медведями, - рассказала Лесли Свада - представитель Лесной службы США, которые приехали в нашу страну по приглашению посольства США в Беларуси. - Встреча с бурыми медведями не так опасна. Скорее всего, они убегут. А вот гризли (серый медведь. - Ред.) вдвое крупнее и тяжелее бурого медведя.

- У меня было около 10 встреч с медведями, - рассказала Лесли Свада - представитель Лесной службы США, американцы приехали в нашу страну по приглашению посольства США в Беларуси. Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

- У меня было около 10 встреч с медведями, - рассказала Лесли Свада - представитель Лесной службы США, американцы приехали в нашу страну по приглашению посольства США в Беларуси.Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

Если мы идем в места, где они обитают, то должны уметь в течение 10 секунд уложить три пули в небольшую мишень. Но я никогда не применяла оружие при встрече с медведями, больше полагаясь на свое сердце.

В местах, где водятся гризли, мы ходим с напарником, чтобы в случае встречи с медведем быть как можно ближе к напарнику и вместе образовать крупное существо. Гризли не очень хорошо видит и какое-то время будет размышлять - достойный ли перед ним противник?

В это время нужно медленно отходить и что-нибудь говорить спокойным голосом. Что - значения не имеет. Я обычно говорю: «Прошу прощения, я случайно оказалась на твоей территории и я ухожу». Ни в коем случае нельзя поворачиваться спиной или бежать.

Получает рейнджер, как средний американец. Вначале это 14 долларов в час, но со временем и наработанным опытом заработок вырастает до 30 - 40 долларов в час.

Американские рейнджеры побывали в Налибокской пуще и Березинском биосферном заповеднике. А еще прочитали лекции по недопущению лесных пожаров, поделившись опытом и рассказав, что символ общественной кампании по предотвращению лесных пожаров в США - медведь Смоки, кстати, второй по популярности персонаж после Санта-Клауса.

История Смоки началась в 1950 году, когда произошел чудовищных размеров лесной пожар в штате Нью-Мексико. Когда его потушили, пожарным бросился в глаза обгоревший медвежонок, вцепившийся в дерево. Трогательная история выжившего медвежонка вызвала необычайный интерес и сочувствие у многих американцев.

Пожарные назвали медвежонка Смоки (от английского - дым. - Ред.) и поселили в его собственном вольере в национальном зоопарке Вашингтона. Лесная служба США сделала Смоки символом кампании по предотвращению лесных пожаров. С тех пор, по легенде, Смоки принадлежит фраза: «Только ты можешь предотвратить лесной пожар!».

Медведь Смоки - второй по популярности персонаж после Санта-Клауса. Фото: Википедия.

Медведь Смоки - второй по популярности персонаж после Санта-Клауса. Фото: Википедия.

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