Шоумен Вадик Ракета: «В Китае работаю тем же клоуном, но зарабатываю в 5 раз больше!»

Зрители наверняка помнят Вадика Ракету по национальному отбору на «Евровидение-2017». Он и человек-баян Виталий Воронко штурмовали конкурс в костюмах клоуна и супермена, прихватив с собой белого полярного медведя. Именно с этим медведем Вадик Ракета прославился на британском шоу Britain's got talent в 2016 году. После громкого успеха Вадим Ванюхов (настоящее имя артиста) работал в Минске со своим авторским развлекательным шоу для детей, был в жюри проекта «Талент краiны».

«Учу детей английскому через развлекательное шоу»

Поговорить с Вадимом с первого раза не удалось, но это не из-за пятичасовой разницы между Далангом и Минском, а… из-за трехчасовой пробки, в которую шоумен попал по дороге с работы домой.

- В этом весь Китай! Трудно подсчитать, за сколько ты доберешься из точки А в точку В. Пробки здесь - мама не горюй! - смеется Вадим.

- Вадим, знаем, что вы человек легкий на подъем, но почему вас занесло в Китай?

- Увидел объявление, что в Китае требуются учителя английского, а так как я знаю язык, решил попробовать. Приехал в Поднебесную через агента. Стал работать по контракту, но через пару месяцев понял, что это не мое. Тогда решил заняться тем, что у меня хорошо получалось на родине, - развлекать людей. Открыл свое дело и теперь делаю шоу для детей и студентов. Провожу их в детских садах, школах и тренинговых центрах. Это интерактивное образовательно-развлекательное шоу на полчаса, час или полтора. Главная задача - научить детей английскому языку, но не просто на скучном уроке - я показываю фокусы, устраиваю шоу с пузырями или строительством гигантского конструктора. Чтобы вы понимали, многих непросто научить даже произносить фразу: Hello, how are you? (с англ. «Привет, как дела?». - Ред.). Дети балдеют, а отзывы о моей работе доходят даже из других городов. Мое шоу работает как пиар для образовательных учреждений.

Вадик Ракета и Виталий Воронко зажгли на нацотборе «Евровидения-2017».

- Вот так легко открыть свою компанию за границей?!

- КНР - молодая страна, которая недавно отметила свое 70-летие. Поэтому китайцы очень заинтересованы в европейском и американском опытах. Они с радостью принимают иностранных специалистов из США и Европы. Конечно, чтобы официально работать, мне пришлось побегать по госструктурам, но сама процедура оформления несложная. Единственная проблема - языковой барьер. Наверное, если бы я знал китайский хорошо, мне бы не пришлось оформлять банковскую карту 5 часов! Но сейчас моего уровня китайского хватает, чтобы спокойно заниматься своим делом. Даже моя жена Лиля говорит, что это первая страна, от которой она балдеет! Просто не выгнать из Китая: они вместе с дочками приезжают сюда по семейным визам раз в несколько месяцев. Мы с девочками здесь делаем уроки, чтобы не отставали от школьной программы.

- Вадим, что вас больше всего поразило в Китае? Вы же жили и в Англии, и в Израиле?

- Китай - это другая планета! И понять это можно только, когда приезжаешь сюда жить. Многие люди не выдерживают и возвращаются домой, несмотря на хорошую зарплату и недорогую жизнь. Ну, во-первых, китайцев о-о-очень много. Это как муравьиное поле! - смеется Вадим. - Движ здесь круглосуточный, работают китайцы семь дней в неделю. Я сам работаю без выходных! Это не размеренные белорусские будни. Да и болеть здесь дорого: недавно попал в больницу, где за каждый день пребывания нужно было заплатить 120 долларов.

Жена и дочери приезжают к Вадиму раз в несколько месяцев – они влюбились в Китай. Фото: личный архив

«Колбаса в Китае сладкая, а еще скучаю по хлебу»

- А как китайцы относятся к иностранцам, которые приезжают на работу?

- Я бы сказал, с уважением. Есть китайцы, которые готовы помочь в любой проблеме: например, купить билет в Беларусь или заказать что-то из интернет-магазина. Мы с женой и детьми иногда ходим в один китайский ресторан и там заказываем утку. Когда впервые были в этом ресторане, утка стоила 15 юаней, сейчас - уже 20. Но они продолжают продавать ее нам за 15 - иностранцы к ним приходят нечасто, и местные так проявляют свое почтение. Очень приятно! Слышал истории, когда в китайских ресторанах вписывают в счет позиции, которые клиенты не заказывали. Такое тоже бывает, поэтому нужно быть внимательным. Но в целом здесь люди всегда на позитиве, всегда улыбаются. Они никогда не думают о плохом, и это удивительно. Только представьте, что с таким безумным трафиком культура на дорогах у китайцев прекрасная! Китаец будет тебе сигналить 25 раз, но никогда не выйдет из машины, чтобы наброситься с оскорблениями на незнакомца.

- Была история, когда Дима Колдун отравился змеиным мясом в Китае - пришлось долго лечиться. А чем вы там питаетесь?

- На самом деле кухня здесь обалденная! Есть провинция, где люди едят собак и кошек, но в остальных частях Китая это не приветствуется. Мы придерживаемся традиционной кухни: утка, курица, салаты. Скучаем по хлебу и молочной продукции. Когда приезжаю в Минск, могу за день съесть две буханки хлеба! Китайская колбаса сладкая, поэтому мы ее не едим. Мне кажется, сладкий привкус от того, что животные едят тростник… Бывает, покупаем детям осьминогов на палочке - их жарят на такой большой сковороде. Просим, чтобы были не острые, но за день сковорода так пропитывается специями, что все равно во рту все горит! Недавно увидели в магазине белорусские конфеты - купили упаковку не раздумывая.

В килте и с медведем клоун прославился еще на шоу в Великобритании. Фото: личный архив

- Если сравнивать мои заработки в Беларуси и в Китае, зарабатываю примерно в 5 раз больше. Но каждый сам решает, сколько ему нужно денег: чем больше работаешь, тем больше зарабатываешь. Мне нравится, что продолжаю заниматься своим любимым делом. Стоимость моего выступления поднялась не на много: на 20% по сравнению с Беларусью, но за счет объемов разница в доходах ощутимая. Я точно знаю, сколько выступлений у меня будет в неделю, и это радует. Понимаю, что мне нужно пожить еще в Китае, чтобы крепче стоять на ногах. Здесь все-таки можно заработать деньги. Но в последнее время как-то странно себя чувствую: бывает, очень сильно хочется вернуться домой. И уже даже билеты выбираю… А через день ностальгия отпускает, и дальше пашешь, - улыбается Вадим. - Сказать, как долго буду в Китае, не могу. Но точно вернусь в Минск.Вадим говорит, что в Китае жить хорошо: иностранцам рады, съемное жилье стоит недорого - аренда квартиры 150 долларов в месяц плюс 70 долларов обходятся коммунальные услуги. При этом китайцы могут спокойно собрать за 5 - 10 лет деньги на свою квартиру. А иностранцы здесь зарабатывают больше, чем местные жители.