«Раньше я просто прожигала жизнь». Ольга Барабанщикова накануне 40-летия дала откровенное интервью

Ольга Барабанщикова стала звездой большего тенниса уже в 17 лет - белорусская спортсменка выиграла Уимблдон в парном разряде среди юниоров. После завершения спортивной карьеры Ольга ушла в шоу-бизнес: стала певицей, теле- и радиоведущей, создателем бренда одежды. Несколько лет назад вышла замуж и родила дочь Аэлиту. Чем не баловень судьбы?

«Праздновать мой день рождения будем с семьей в Малайзии»

- Ольга, есть категория людей, которые не любят свой день рождения - настроение на нуле, сумбур в мыслях. А вы как себя чувствуете накануне юбилея?

- Почему какая-то цифра должна давать странный настрой? Конечно, я задумываюсь о возрасте, но значимости цифры 40 не чувствую. У меня с ней полная несовместимость - ощущаю себя где-то на 30. Но принимаю и уважаю эту цифру. Когда-то мне казалось, что когда мне стукнет 30, я должна… красиво уйти из жизни. Желательно, как в фильме «Тельма и Луиза»: на кабриолете, с обрыва. В результате праздновала 30-летие с девизом «Все только начинается!». Да и сейчас все только начинается: моя самая долгожданная страница - материнство, история моего обновленного бренда одежды Loverani. Чувствую, что это будет новый прекрасный этап. Но, наверное, после 40 нужно будет убрать сумасшедшие танцы в сторис Инстаграма? (Улыбается.) Классно, что праздновать мой день рождения будем с семьей где-то далеко - в Малайзии!

После завершения спортивной карьеры Ольга ушла в шоу-бизнес: стала певицей, теле- и радиоведущей, создателем бренда одежды.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Если бы вам тогда сказали, что к 40 годам вы станете веганом и защитником животных и перестанете носить натуральные меха и кожу, вы бы поверили?

- Думаю, нет. Конечно, я визуализировала свое будущее - если в двух словах, хотелось быть счастливой и успешной. Но что это в себя включает, не совсем понимала. Выступала, занималась спортом, тусовалась, тратила деньги и, как мне сейчас кажется, прожигала жизнь без особой цели. Сегодня моя жизнь наполнена смыслом - это моя семья и мое стремление развиваться духовно.

- Вы сильно изменились, а как насчет вашего окружения - оно тоже поменялось?

- Самые близкие друзья и подруги остались, но не скрою, что общаемся мы меньше, хотя любить их меньше я не стала. Так получается, что сейчас редко бываю в гостях, где может быть мясо, алкоголь. Мне это не очень приятно. Хотя мои подруги всегда думают обо мне: когда мы собирается, на столе нет продуктов из мяса, разве что изредка бывает рыба. Спасибо им за это! В соцсетях я тоже подписана только на странички о помощи животным, аккаунты, посвященные духовному развитию, на веганские рецепты. Таким образом огородила себя от неприятной и ненужной информации. В то же время в мою жизнь подтянулись люди, с которыми мы на одной волне. Мне давно уже неинтересно встречаться и кого-то обсуждать, говорить про наряды и рестораны, как это часто бывает на светских тусовках.

Во время паломничества в Индии. Именно после этой поездки, уверена Ольга, она вернулась другим человеком. Фото: личный архив

- Не может же человек проснуться и в один день стать другим. Долго длился у вас переломный момент?

- В один день отказалась от мяса, спустя это время осознала, что рыба - такое же живое существо, просто люди не могут ее слышать… Отказалась и от рыбы. Потом перестала носить меха и кожу. А после паломничества по святым местам Индии в 2017 году вернулась другим человеком. Переболела там какой-то непривычной ангиной, и будто произошло какое-то очищение. Тогда полностью отказалась от алкоголя. Все в моей жизни происходило постепенно, и мне это нравилось - не люблю бросаться в омут с головой. Прежде чем стать веганом, прочла огромной количество информации, чтобы не навредить своему здоровью.

- Йоги говорят, что у людей, которые отказываются от мяса, меняется характер. За 6 лет заметили перемены?

- Да, на мой взгляд, стало меньше агрессии - например, когда за рулем меня подрезают, реагирую спокойно, а раньше мысленно хотелось врезать! (Смеется.) Кстати, в древние время только воинам разрешали убивать животных и есть мясо, чтобы у них была эта агрессивная энергия.

«Знаю вкус денег, но он меня не испортил»

- Вы совсем ребенком покинули родительский дом - как на вас повлияло раннее взросление?

- Да, я в 10 лет уехала за границу, до 20 лет жила, как цыганенок, в разных странах. А в 17 лет уже начала хорошо зарабатывать. И, конечно, отвыкла от того, что мне кто-то может что-то указывать, поэтому у меня с родителями был сложный конфликтный период. Не воспринимала родителей как друзей, которые стараются мне помочь, а считала их врагами, делала все наоборот. Сейчас я это вижу. И мне очень повезло, что в то время со мной рядом были хорошие люди - мой спортивный менеджер Виктор, в семье которого я жила около 5 лет в Лондоне. Он не позволил стать мне плохим человеком: знаете, как это бывает, когда деньги плохо влияют на людей… Со мной, слава Богу, этого не произошло. Виктор давал мне только почувствовать этот вкус хорошей жизни, мотивировать на результат. Например, когда мы полетели на мой первый большой турнир US Open в Нью-Йорк, Виктор заказал огромный лимузин, и мы катались по Манхеттену, гуляли по бутикам, а в отель я вернулась с пакетами Gucci и Chanel…Конечно же, такое хочется повторить!

В 17 лет Барабанщикова была теннисисткой с мировым именем. Фото: личный архив

- Недавно в Инстаграме вы написали, что спорт - это прошлая жизнь. Прозвучало странно, учитывая, что вы входили в топ-50 лучших ракеток мира…

- Мне кажется, та жизнь была какой-то механической. Да и что я творила в 20 лет? Сейчас бы такого не сделала (смеется). Я ни о чем не жалею, но за какие-то поступки стыдновато… Что касается тенниса, иногда играю для души.

- Завистники могут сказать: «Хорошо быть доброй и спасать животных, когда в жизни есть все на блюдечке с золотой каемочкой»...

- Что значит на блюдечке? Я немало отпахала в своей жизни. Профессиональный теннис - это реально пахота по восемь часов в день практически без выходных. И сейчас я немало работаю - не хожу по салонам или СПА, не развлекаюсь с подружками, а почти каждый день провожу на работе в шоуруме. При этом считаю, что в идеале женщина не должна зарабатывать деньги, а заниматься чем-то для души - слава Богу, сейчас в моей жизни именно так происходит. Хотя иногда, конечно, хочется просто остаться на целый день в постели и ничего не делать. Но у меня маленький ребенок, бизнес, ответственность за людей, которые работают с моим брендом, пять своих собак и четыре бездомные на передержке…

На BFW-2019 Ольга представила новый бренд Loverani.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Ваш бренд одежды приносит вам доход?

- Иногда да, иногда нет. На аренду шоурума уходят огромные суммы, поэтому мы сейчас в поисках не менее красивого места, но за меньшие деньги. Можно было бы купить помещение, но кто знает, что будет через 5 лет? Может, все надоест, и мы всей семьей, со своими собаки уедем жить к морю. Есть хорошие месяцы, есть плохие. Но у меня есть надежная поддержка в лице моего мужа, поэтому получаю от работы только удовольствие.

- Думаю, вам позавидуют многие, а вы сами когда-нибудь завидовали?

- Зависть - неотъемлемое чувство для человека, просто у некоторых оно перекрывает все хорошее, а кто-то завидует только чуть-чуть… У меня тоже была зависть. Я семь лет не могла забеременеть и, когда смотрела на друзей с детьми, думала: «Что со мной не так?» А в юности могла подумать: «Какая классная у нее машина! Какие красивые наряды!» С возрастом это становится не очень важно. У меня сейчас есть зависть к высокодуховным людям - они настолько чисты в своих мыслях и поступках, что я им завидую.

«Наш папа с большой радостью фотографирует нас для соцсетей»

- Ольга, вы никогда и нигде не показываете и не говорите о своем муже. Почему?

- В свое время у меня были отношения с известным теннисистом (украинец Андрей Медведев. - Ред.), потом с известным спортсменом (белорусский футболист Александр Глеб. - Ред.). Я рассказывала о своих отношениях журналистам - думала, что плохого в том, чтобы говорить правду о личной жизни? Оказалось, очень мало людей могут искренне порадоваться за другого человека. Помню, как с ужасом прочла нелестные комментарии на каком-то форуме (форум тоже какой-то «доброжелатель» подсказал) - и мне было так больно от того, что люди, которые даже не знают меня лично, могут быть такими злыми и жестокими. С тех пор решила не делиться своей личной жизнью, не читать форумы - мне кажется, что там сидят люди, у которых у самих все плохо… Кроме того, наблюдаю за жизнью публичных людей, которые выставляют отношения напоказ, и вижу, что почти всегда они разрушаются. Тем более мой муж не любит такой публичности, хотя в своих кругах ему приходится быть публичным (Ольга вышла замуж в 2016 году за вице-президента Федерации тенниса России Алексея Селиваненко. - Ред.). Наш папа с большой радостью фотографирует нас для соцсетей, но сам остается за кадром. Почти все красивые фотографии в моем профиле делал муж. Уверена, что фраза «счастье любит тишину» имеет смысл. Нам хорошо вместе - и это главное.

Ольга никогда не показывает своего мужа публике – на фото разве что видно, как он нежно держит ее за руку (на которой, кстати, красуется кольцо от «Тиффани»). Фото: личный архив

- Какой, на ваш взгляд, должна быть женщина, чтобы быть счастливой в отношениях?

- В первую очередь мужчине нужна женщина, которая будем ему интересна - она может позволить себе быть не всегда идеально выглядящей, но при этом заниматься каким-то делом, развиваться, чтобы мужчина мог ею гордиться и восхищаться.

«Не боюсь, что дочь кормит своими сушками собак, больше пугает садик»

- В сторис есть видео, как Литуся угощает сушкой собак и потом ест ее сама. Вы не боитесь, что ребенок может что-то подхватить?

- Я знаю, что ребенок не может заразиться глистами от собак. А вот собаки от ребенка могут - тут надо беречь питомцев (смеется). У нас пять собак, Литуся с ними играет, периодически угощает своей едой - к этому я спокойно отношусь. Первое время люди писали: «Какой кошмар! Собаки в люльке, ребенок кормит своей едой собак!» А я думаю, что это укрепляет иммунитет. Мне кажется, больше нужно переживать, когда ребенок ходит в садик. Слава Богу, мы не будем ходить в садик - у нас замечательная нянечка, у которой есть педагогическое образование, они с Литусей занимаются развивашками. Честно, переживаю и о школе: детям там дают много лишней информации, которая не пригодится им в жизни. Поэтому задумываюсь о домашнем обучении, но будет видно.

Аэлита растет настоящей принцессой - малышке нет еще двух лет, а она уже путешествует с родителями на яхте по Адриатическому побережью. Фото: личный архив

- Сейчас вы строите возле дома специальный домик для собак - планируете завести еще больше домашних животных?

- Не факт, что собак станет больше. Иногда мне хочется отдохнуть и от своих (улыбается). Они будят малышку своим лаем, когда реагируют на соседских собак, а мне порой хочется просто побыть в тишине. Мои дни настолько насыщенные, чтобы после выходных без няни я почти с трепетом жду ее в будни. Тогда у меня есть время для себя - молодые родители меня поймут. Буквально на днях отвернулась на три секунды, дочка упала, сильно прикусила язык - было много крови и много страха…

- Когда вы только родили, в интервью «Комсомолке» сказали, что, скорее всего, ваша жизнь никак не изменится с появлением дочери…

- Все изменилось! Просто тогда я еще не понимала до конца. Например, я еле успеваю тренироваться - и очень от этого страдаю. Тело сильно поменялось - и от этого тоже некомфортно, хотя я почти вошла в форму. Очень многое сейчас не успеваю, но приоритеты поставлены таким образом: Аэлита на первом, втором и третьем месте. Потом уже работа над брендом, работа на радио и волонтерство с животными. К счастью, мы вернулись в привычный режим путешествий и можем выезжать за границу один раз в 2 - 3 месяца.

Ольга родила Аэлиту в 38 лет. Фото: личный архив

- Вам сейчас всего для счастья достаточно?

- Да, ведь свое абсолютное счастье я обрела с рождением Аэлиты. Конечно, человеку всегда хочется чуть больше - например, увеличить задний двор дома (улыбается). Но все это такое материальное и неважное… А для полного счастья мне бы хотелось, чтобы изменили законодательство, касающееся жестокого обращения с животными.