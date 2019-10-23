Как уроженец Лепельщины из политического заключенного превратился в светило мировой науки

Каждый месяц с нашими партнерами - компанией «Струнные технологии», которая разрабатывает инновационную технологию в области грузовых и пассажирских перевозок - мы рассказываем об интересных белорусских ученых и изобретателях. Мы уже рассказали о Борисе Ките, на ракетном топливе которого полетели в космос «Аполлоны» и «Шаттлы», об Андрее Власенко, который изобрел первый в мире зерноуборочный комбайн, о Михаиле Высоцком, который создал в Беларуси школу грузового автомобилестроения, о Дэвиде Шенберге - он совершил прорыв в области сверхпроводимости металлов, о могилевском изобретателе и часовщике Генрихе Соне, об Исааке Бруке, который после Великой отечественной войны создал первый советский компьютер и об Александре Воинове, который участвовал в создании гигантского Дворца Советов в Москве. Сегодня мы расскажем о Борисе Галёркине, который из политического заключенного превратился в светило советской инженерной науки.

В 12-летнем возрасте Борис работал «ксероксом» в суде - от руки переписывал документы

Настоящее имя Бориса - Берка, он родился 20 февраля 1871 года в бедной еврейской семье в деревне Прудок - это на Лепельщине. В это сложно поверить, но начальное образование будущего академика состояло всего из двух классов - больше бедные родители, которые занимались кустарным промыслом, позволить не могли. Чтобы заработать хоть какие-то деньги. 12-летний Берка стал работать «ксероксом» в Сиротском суде. Конечно, копировальных аппаратов в ту пору не было - парень переписывал документы вручную. Говорят, именно тогда у него и выработался изящный, но без украшательств, мелкий, но легко разбираемый почерк. Потом Борис поступил в училище в Полоцке, а экзамены за дополнительный класс, дававший право на поступление в высшую школу, сдал экстерном в Минске в 1893 году в возрасте 22 лет и в том же году поступил на механическое отделение Санкт-Петербургского технологического института.

Из-за материальных проблем Борису приходилось часто отвлекаться от учебы и подрабатывать - давай частные уроки по математике и древнееврейскому языку, а еще изготавливать чертежи. Как и многие другие студенты-технологи, он оказался вовлеченным в политическую жизнь, вошел в социал-демократический кружок, а в год окончания института стал членом РСДРП. Именно это обстоятельство стало причиной частых перемен места службы. Первые три года после института Борис Григорьевич работал инженером-конструктором на Харьковском заводе Русского паровозостроительного и механического общества, одновременно проводил занятия на курсах для рабочих. С конца 1903 года работал инженером на строящейся линии Восточно-Китайской железной дороги, через полгода - уже в Петербурге в должности заведующего техническим отделом Северного механического и котельного завода. В 1905 году за политическую деятельность его впервые арестовали: формальная причина - «за подготовку всеобщей забастовки инженеров». В 1906 году Борис Григорьевич становится членом Петербургского комитета РСДРП.

Могила Галёркина на Волковском Православном кладбище в Петербурге. Фото: rntbcat.org.by

Первую научную работу Галёркин написал во время отбывания тюремного срока в «Крестах»

Спустя год в биографии Галёркина произошел второй арест, на этот раз закончившийся реальным тюремным сроком. 23 июля 1906 года в доме №13 на Алексеевской улице проходило заседание комитета РСДРП. Полиция окружила дом и арестовала всех его участников - некоторые даже отстреливались. Суд состоялся только спустя год: ко всеобщему удивлению, приговоры были достаточно мягкими. Один человек был приговорен к двум годам крепости, 8 человек, в их числе Борис Галёркин, получили по полтора года тюрьмы. Причина - «обсуждение воззвания к изменению существующего государственного строя и народовластию». Еще десятерых и вовсе оправдали.

Галёркин отбывал срок в знаменитых питерских «Крестах». За время отсидки к революционной деятельности от охладел, зато продолжал заниматься наукой - интересно, что тюремные условия это позволяли. Именно в тюрьме он написал свою первую научную работу с длинным названием «Теория продольного изгиба и опыт применения теории продольного изгиба к многоэтажным стойкам, стойкам с жесткими соединениями и системам стоек» - 130 страничный документ потом будет опубликован официально.

Новый 1909-й год Борис Григорьевич встретил на свободе. Уже в марте он стал преподавателем Петербургского политехнического института. В том же году Борис Григорьевич отправляется за границу для осмотра интересующих его сооружений. И последующие четыре летних периода, то есть до начала войны, он, подобно другим преподавателям института, использовал для поездок в Европу с научными целями. Он побывал в Германии, Австрии, Швейцарии, Бельгии и Швеции и продолжил преподавательскую деятельность. В 1913 году Галёркин получил заказ на проектирование металлического здания котельной электростанции в Петербурге - первого в России крупного металлического здания со значительными нагрузками, признанного позднее одним из самых выдающихся инженерных сооружений в Европе.

Метод Галёркина широко известен во всем мире и применяется до сих пор

В сфере интересов ученого в основном были стержневые системы, а затем они распространились и на пластины. В 1915 году Галёркин опубликовал статью, где предложил приближенный метод решения краевых задач для дифференциальных уравнений. Этот метод был применен им к большому числу задач о равновесии стержней и пластин. Отличительной особенностью рассуждений Галёркина являлось, во-первых, то, что он не связывал развиваемый им метод с непосредственным решением вариационных задач и считал его общим для решения дифференциальных уравнений; во-вторых, в задачах равновесия он дал трактовку своему методу на основе начала возможных перемещений. Именно эти идеи оказались весьма плодотворными не только применительно к решению задач строительной механики, но и вообще в математической физике. Метод Галёркина и так называемая Галеркинская форма постановки задачи решения дифференциальных уравнений широко известны во всем мире. В наши дни они лежат в основе алгоритмов решения большого числа задач математической физики из области механики, термодинамики, электромагнетизма, гидродинамики и многих других. Создано большое число программных комплексов, реализующих алгоритм метода Галёркина. Сейчас в интернете можно найти несколько тысяч ссылок на метод Галёркина.

В январе 1919 года Борис Григорьевич стал профессором Второго политехнического института, оставаясь в Первом политехническом институте (так стал называться бывший Политехнический институт императора Петра Великого) преподавателем механического факультета. А в марте 1920 года Галёркин выиграл конкурс и возглавил профессорскую кафедру строительной механики. А с 1922 года он возглавил аналогичную кафедру - только уже на инженерно-строительном факультете, эта сфера Галёркину была более близка.

У властей Советской России не хватало денег на бумагу для научных публикаций: издаваться приходилось за границей

С 1922 года серия научных работ Галёркина выходит не только в российских журналах, но и в иностранных. Причина банальная: в Советской России бумаги на научную литературу не было.

Карьера Галёркина развивалась дальше: в1923 году он был избран деканом инженерно-строительного факультета Политехнического института, в 1924 - 1929 годах был профессором в Путейском институте и в университете. В 1924 году ему довелось в последний раз побывать за границей - он был участником Конгресса по прикладной механике в Голландии.

За время пребывания Бориса Григорьевича на посту декана на факультете была создана первая гидротехническая лаборатория, пристроенная к гидробашне. Он же добился правительственного одобрения идеи о создании для факультета других крупных лабораторий - на их базе был создан ВНИИ гидротехники. В 1928 году Борис Григорьевич был избран членом-корреспондентом АН ССCP. А в 1929 году он ушел с поста декана. Вслед за этим инженерно-строительный факультет раскололся: от него отделились гидротехническое и мелиоративное отделения, ставшие факультетом водного хозяйства. Ослабленный инженерно-строительный факультет вскоре прекратил свое существование в Политехническом институте и превратился в Институт инженеров промышленного строительства, просуществовавший, впрочем, недолго. Факультет водного хозяйства остался, но тоже на время стал институтом - Гидротехническим. Борис Григорьевич был профессором в обоих институтах.

Могила академика Бориса Галёркина на Литераторских мостках в Санкт-Петербурге. Фото: википедия

Уже в 20-х годах Борис Григорьевич являлся ученым с мировым именем

Кроме того, он был признанным авторитетом в среде инженеров-проектировщиков. Его приглашали в качестве консультанта при проектировании и строительстве ряда крупных сооружений Северо-Запада - теплоэлектроцентрали, Волховской ГЭС, Кондопожского комбината. Он был членом технических советов проектных институтов Гипромез и Гипроцветмет, членом советов научно-исследовательских институтов: Научно-мелиорационного и Института сооружений. По завершении строительства гидроэлектростанции на Днепре Борис Григорьевич был членом Правительственной комиссии по приемке этого сооружения.

В 1934 году Галёркин получил две ученые степени: доктора технических наук и доктора математики, а также звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. В начале 1936 года его избрали действительным членом АН СССР. Он был включен в состав Высшей аттестационной комиссии Всесоюзного комитета по высшему техническому образованию, являлся председателем группы технической механики отдаления технических наук АН СССР и директором Института механики АН СССР, возглавлял Всесоюзное научное инженерно-техническое общество строителей и его Ленинградское отделение.

Борис Галёркин принял участие в проектировании гигантского Дворца Советов в Москве, о котором «Комсомолка» писала в прошлом выпуске рубрики об интересных белорусских ученых и изобретателях. В апреле 1936 года Бориса Григорьевича назначили председателем комиссии Совета строительства по экспертизе эскизного проекта стального каркаса с конструкциями стен и перекрытий Дворца Советов.

Курс теории упругости Галёркина отказывались понимать слабые студенты того времени: они приходили на лекции «посмотреть на живого академика»

Несмотря на громкие титулы, Борис Григорьевич оставался профессором все той же кафедры строительной механики гидротехнического факультета. Он читал в основном курс теории упругости, мало понятный для студентов того времени, имевших очень слабую математическую подготовку. Рассказывают, что студенты приходили на его лекции, чтобы посмотреть на «живого академика», и разочаровывались. Небольшого роста, щуплый, с тихим голосом, Борис Григорьевич никак не отвечал образу крупного ученого, облеченного правительством большими полномочиями.

В 1939 году, когда на базе Института инженеров промышленного строительства было образовано Высшее военно-инженерное училище, Борис Григорьевич, как начальник кафедры строительной механики этого училища и как академик, получил звание генерал-лейтенанта. С началом войны, при Ленинградском горкоме ВКП(б) и горсовете была создана Комиссия по руководству строительством оборонительных сооружений. В составе Комиссии оказалось несколько академиков и крупных ученых, но имел непосредственное отношение к строительству только один Борис Григорьевич; он, по существу, и руководил работой Комиссии. Одновременно Борис Григорьевич возглавлял группу экспертов при начальнике инженерной обороны Ленинграда. Позже, будучи эвакуированным в Москву, Борис Григорьевич вошел в состав Военно-инженерной комиссии при АН СССР. Непрерывная и напряженная работа, безусловно, подтачивала силы далеко не молодого ученого. Вскоре после окончания войны, 12 июля 1945 года Борис Григорьевич Галеркин скончался в Москве.

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