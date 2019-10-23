В Дании пенсию умершего получает супруг. В каких странах лучшая и худшая пенсионная система?

Эксперты международной консалтинговой компании Mercer и Центра финансовых исследований при университете Монаша в Мельбурне проанализировали пенсионные системы стран мира, чтобы выяснить самые эффективные из них. Рейтинг составлен на основании пенсионных систем 37 стран. Не так много, как могло бы быть, но эти страны охватывают 63% людей на земле и показывают картину в целом.

В топе - Нидерланды и Дания, на последнем месте - Таиланд

Как оценивались пенсионные системы? Первым критерием стало качество, к которому отнесли размер пенсионных выплат, выгоду пенсионных вложений и размер налоговых льгот. Второй критерий - устойчивость, которую характеризуют демографическая ситуация в стране, пенсионный возраст, занятость среди пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Третий критерий - неприкосновенность пенсионных накоплений или то, насколько пенсия подвержена экономическим рискам в стране. По каждому критерию стране начисляли баллы (от 39,4 балла у Таиланда до 81 балла у Нидерландов). Потом баллы суммировались и определяли место страны в мировом рейтинге. Сам рейтинг также разделили на четыре класса, где класс А - надежная пенсионная система, а D - малоэффективная и ненадежная.

Самыми надежными и стабильными пенсиями обладают жители Нидерландов и Дании. Чтобы попасть в первый класс, чуть-чуть баллов не хватило Австралии.

В класс В попали 10 стран: Австралия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Сингапур, Новая Зеландия, Канада, Чили, Ирландия, Швейцария и Германия. Пенсионные системы этих стран назвали прочными, со множеством преимуществ, хотя и некоторыми недоработками.

Класс С говорит о том, что у пенсионной системы есть хорошие качества, но при этом и серьезные проблемы, без работы над которыми ее эффективность и устойчивость могут пошатнуться. Кроме Польши в третьей группе оказались Великобритания, Гонконг, США, Малайзия, Франция, Перу, Колумбия, Саудовская Аравия, Бразилия, Испания, Австрия, Южная Африка, Италия, Индонезия.

В последнюю группу D, где пенсионная система слабая и нестабильная, попали преимущественно азиатские страны: Южная Корея, Китай, Япония, Индия, Мексика, Турция, Филиппины, Таиланд и др. К слову, три последние страны попали в рейтинг впервые - и сразу на последние строчки.

Пенсионные реформы непросты и могут потребовать долгого переходного периода, но они необходимы. Фото: pixabay.com.

Что делать, чтобы улучшить пенсионную систему? Повышать пенсионный возраст!

Беларусь, как и большинство стран-соседок, в рейтинг не попала (исключение - Польша). Впрочем, несложно догадаться, в какую группу рейтинга по четырем критериям попала бы наша страна. Чаще всего жители Беларуси пенсионную систему не просто не любят, а даже не понимают. Так исследование центра ИПМ и BEROC показало фундаментальные проблемы пенсионной системы Беларуси. К ним большинство опрошенных белорусов отнесли отсутствие доверия к государству, несправедливость пенсионных начислений и отсутствие прозрачности их подсчета, маленький размер пенсий и дискриминацию пожилых людей.

В исследовании зарубежных экспертов отмечается, что повышение средней продолжительности жизни неизбежно ведет к старению населения во всем мире. Такие риски в разных масштабах есть у каждой страны. Например, по данным ООН, в Колумбии, Индонезии и Перу средняя продолжительность жизни увеличилась в 2018 году более чем на два года по сравнению с 2011-м.

- Экономические реформы, необходимые для того, чтобы смягчить эти риски, тоже одинаковы. Они связаны с возрастом выхода на пенсию, поощрением людей работать дольше, изменением системы выплат. Но такие реформы зачастую непросты и могут потребовать долгого переходного периода, - объясняет старший партнер компании Mercer Дэвид Нокс.

Какие реформы предложили эксперты компании Mercer и Центра финансовых исследований по улучшению пенсионных систем стран рейтинга? Оказалось, многие из них дублируют советы МВФ по реформе пенсионной системы в Беларуси. Так, первый и главный совет - повышение пенсионного возраст в зависимости от, например, средней продолжительности жизни в стране. Кроме того, следует пересмотреть уровень индексации государственной пенсии, чтобы обеспечить сохранение реальной стоимости пенсии. Что еще? Повышать участие пожилых людей в экономике страны и уровень индивидуальных пенсионных сбережений. Для самозанятых рекомендовали ввести принудительную или автоматическую систему пенсионных сбережений, учитывая, что самозанятые часто на этом экономят.

Пенсия датского вдовца останется жене, а в Таиланде ее получают животные

Чем хороша пенсионная система Дании? Она включает две пенсии: минимальную от государства и частную, которая рассчитывается пропорционально заработку человека. Государственная пенсия рассчитывается необычно: если человек получал хорошую зарплату и имеет неплохие пенсионные накопления, она будет ниже. А если получал мало или вообще не работал - государственная пенсия будет больше. Кроме того, часть пенсии умершего пенсионера получает его вдова или вдовец. В итоге средний житель Дании получает на пенсии 65 - 70% от своего прошлого заработка или примерно 2,5 тысячи евро в месяц.

В Нидерландах и вовсе трехуровневая пенсионная система. Она состоит из добровольного страхования, государственной и профессиональной пенсии. Сумма пенсии зависит от страхового стажа, т.е. от количества лет, когда человек имел пенсионную страховку. На размер госпенсии влияет и семейное положение: одинокий пенсионер получает 70% от минимальной зарплаты (около 2 тысяч евро), а замужний/женатый — 50% (1,5 тысяч евро). К этой сумме прибавляются добровольные накопления (в стране очень много частных пенсионных фондов) и профессиональная пенсия (если человек работал).

А что в Таиланде, худшей стране для пенсионеров по данным рейтинга? Пенсионной системе страны меньше 30 лет, поэтому в ней много пробелов. Поначалу пенсию получали только чиновники, достигшие пенсионного возраста, потом к ним присоединили и всех остальных. В стране создали пенсионный фонд, который пополняют как сами работники, так и работодатели. Вот только огромное количество людей работают в нелегальных фирмах, которые не платят за работников взносы. Следовательно, на пенсию многие так и не накопят. При этом Таиланд - единственная страна в мире, которая платит пенсии… слонам! Считается, что они выполняют много работы и к 60 годам должны уйти на оплачиваемую пенсию. А в последнее время труд слонов стали постепенно запрещать.