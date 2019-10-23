2019-10-23T12:13:05+03:00
Экономика
КП Беларусь

Швейцарские финансисты насчитали в Беларуси почти 7,5 тысячи долларовых миллионеров

В рейтинге Credit Suisse нашу страну отнесли к категории с доходом жителей выше среднего, а каждому белорусу приписали $16,6 тысячи сбережений
Виктор ПАЖИТОК
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Credit Suisse ежегодно публикует исследование по уровню благосостояния государств мира. Фото: Helloquence / Unsplash.comCredit Suisse ежегодно публикует исследование по уровню благосостояния государств мира. Фото: Helloquence / Unsplash.com
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Один из авторитетных швейцарских финансовых институтов Credit Suisse ежегодно публикует исследование по уровню благосостояния государств мира. По данным 2019 года, Беларусь в этом рейтинге отнесли к группе стран с пограничным уровнем благосостояния. Это хорошая новость, ведь в прошлом году республику определили в категорию бедных государств. Составители рейтинга рассчитали благосостояние среднего белоруса. В текущем году с учетом стоимости недвижимости оно составило около 16,6 тысячи долларов.

Среди прочих данных в аналитическом обзоре обобщены сведения, касающиеся количества долларов миллионеров. Всего в 2019 году в мире, по подсчетам Credit Suisse, насчитывается 45,8 млн. долларовых миллионеров.

При этом, согласно данным швейцарцев, 7300 - 7400 из них проживают в Беларуси. Интересны цифры ближайших соседей белорусов. Так, в 2019 году в России проживает 223 тысячи долларовых миллионеров, в Польше - 122,4, в Казахстане - 24,3; в Латвии - 9,2; в Эстонии - 7,2; в Литве - 6,9 тысячи. Численность украинских миллионеров оценили в 35 тысяч человек. Характеризуя ситуацию в Беларуси, авторы рейтинга отмечают низкий уровень расслоения в обществе: он в три раза меньше, чем, к примеру, в России и Украине.

Вместе с тем исследователи Credit Suisse, говоря о качестве данных, на которых основана их оценка благосостояния белорусов, определяют его как плохое.

Именно это плохое качество данных, вероятно, является основной причиной разбежки цифр, ведь подсчитать белорусов - долларовых миллионеров пытаются не в первый раз.

В 2010 году представители ЗАО «Альфа-Банк», открывая «А-Клуб» назвали цифру: 10 тысяч белорусов владеют суммой от одного миллиона долларов и больше.

Спустя 4 года, в середине 2014-го, специалисты ЗАО «Альфа-Банк» вновь провели собственную оценку рынка состоятельных клиентов. Тогда, как отмечал управляющий минского «А-Клуба» ЗАО «Альфа-Банк» Алексей Мацукин, число долларовых миллионеров увеличилось и составляло около 20 тысяч. Правда в тот раз для простоты и ровного счета в это количество вошли и те, кому до миллиона немного - 100 - 200 тысяч долларов - не хватило.

Отметим также, что, по данным Министерства налогов и сборов, впервые официальный доход в размере более чем 1 миллион долларов был задекларирован в Беларуси в 2006 году. Тогда в декларации оставшегося инкогнито бизнесмена была определена сумма дохода, равная 9,3 миллиона долларов в эквиваленте.

Актуальное исследование Credit Suisse содержит, кроме прочего, следующие данные: 56,5% населения Беларуси располагают капиталом до 10 тысяч долларов, 42% - от 10 до 100 тысяч. 1,4% владеют суммой от 100 тысяч до 1 миллиона долларов, а 0,1% белорусов - имеют больше этой суммы. К слову швейцарцы в качестве базисной цифры анализа - количество взрослых белорусов - приняло 7,39 миллиона человек. Исходя из нее, и было определено, что состояние 7,3 - 7,4 тысячи белорусов превышает миллион долларов.

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