Милевский показал, как футболисты «Динамо» отдыхают в ночном клубе

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский ночью опубликовал в своем Инстаграме видео: игроки команды в ночном клубе танцуют под песню «Чай вдвоем» «Сынок».

Очевидно, команда отмечала рождение сына Павла Савицкого.

- Коллективище! Глаза похожи на Пашу Савицкого (имеет в виду контекст песни – KP.BY). Руки вверх, мужики. Еще пять игр (брестское «Динамо» идет на первом месте, до финиша чемпионата пять туров – KP.BY), - так подписал видео Милевский.

Артем Милевский: "Коллективище!"

В комментариях Милевского поправили: это не «Руки вверх», а «Чай вдвоем». Впрочем, возможно, имел в виду положение рук во время танцев.

timi1010 Артем Милевский показал, как игроки брестского "Динамо" танцуют в ночном клубе

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