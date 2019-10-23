Милевский показал, как футболисты «Динамо» отдыхают в ночном клубе
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский ночью опубликовал в своем Инстаграме видео: игроки команды в ночном клубе танцуют под песню «Чай вдвоем» «Сынок».
Очевидно, команда отмечала рождение сына Павла Савицкого.
- Коллективище! Глаза похожи на Пашу Савицкого (имеет в виду контекст песни – KP.BY). Руки вверх, мужики. Еще пять игр (брестское «Динамо» идет на первом месте, до финиша чемпионата пять туров – KP.BY), - так подписал видео Милевский.
Артем Милевский: "Коллективище!"
В комментариях Милевского поправили: это не «Руки вверх», а «Чай вдвоем». Впрочем, возможно, имел в виду положение рук во время танцев.
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