Президент Кубы заглянул в Троицкое предместье и побывал на Острове слез

Президент Кубы прилетел в Минск. Белорусская столица - одна из остановок Мигеля Диаса-Канеля в европейском турне. У трапа гостя встретил черный «Майбах» - тот самый, который подарил Александру Лукашенко «один российский человек». Интересно, что у руководителя Кубы нет отдельного самолета. Он летает на российском Ил-96, который в основном выполняет обычные рейсы. В самолете 18 мест в бизнес-классе и 244 в экономе.

У трапа гостя встретил черный «Майбах». Кадр телеканала СТВ.

По дороге из аэропорта Диас-Канель заехал в технопарк «Великий Камень». Говорят, недавно кубинская компания «БиоКубаФарма» интересовалась нашими условиями работы и возможностями в сфере медицинских изделий и фармацевтики.

По дороге из аэропорта Диас-Канель заехал в технопарк «Великий Камень». Фото: PL.

Кубинский президент посетил костел Святых Симеона и Елены на площади Независимости, собор Святого Духа на Немиге, заглянул в Троицкое предместье и возложил цветы на Острове мужества и скорби.

Кубинский президент посетил костел Святых Симеона и Елены на площади Независимости. Фото: Виталий ПАЛИНЕВСКИЙ, ave-maria.by.

Следующим утром Мигель Диас-Канель встретился с Александром Лукашенко.

- Я хорошо был знаком с Фиделем Кастро. У меня до сих пор приятные впечатления от встреч с ним, переговоров. Я очень часто привожу этого человека в пример многим другим главам государств. Это был великий человек. Я очень близко и хорошо знаком с Раулем Кастро, хорошо знаю вас, - цитирует Лукашенко БелТА. - Нам повезло, что не надо ничего выдумывать. Надо просто продолжать наши отношения и выполнять договоренности.

Встреча президента Кубы Мигеля Диас-Канеля с Александром Лукашенко. Фото: studios Revolución.

Товарооборот Беларуси и Кубы практически на нуле

Переговоры касались экономики - но тут наши отношения не сильно развиты. Максимальный товарооборот в 100 миллионов долларов был в 2012 году. В 2015 - 2017 годах он был на уровне 60 - 70 миллионов, а в прошлом году снизился до 16,8 миллиона долларов. В основном это был экспорт - комбайны, грузовики и запчасти к ним. Импорт практически на нуле - 1,6 миллиона долларов за год. Это лекарства и вакцины, кубинский ром и кофе.

Сегодня белорусская сторона предложила Кубе продукцию сельскохозяйственного машиностроения, станки, бытовую технику, цифровые технологии.

- Нам нужно много продукции и технологий из Беларуси, - ответил президент Кубы. - Мы можем предложить вам кубинскую продукцию. Есть возможности по сотрудничеству в сфере здравоохранения. В повестке также есть обмен биотехнологическими и фармацевтическими продуктами.

После встречи Лукашенко подарил Диас-Канелю эксклюзивный набор белорусского шоколада и картину - портрет молодого кубинского поэта Хосе Марти, написанный белорусской художницей Анной Кононовой.

Также в минской программе кубинца - возложение венка к стеле «Минск - город-герой» с экскурсией в Музей ВОВ, посещение Академии управления при президенте и встреча с представителями кубинской диаспоры.

БУДЬ В КУРСЕ

Кто такой Диас-Канель и был ли он в Минске раньше?

В апреле прошлого года Мигель Диас-Канель практически единогласно был избран на должность председателя Государственного совета Кубы - это высшая должность страны. Он сменил 86-летнего Рауля Кастро, занимавшего должность председателя Госсовета с 2008 года. Две недели назад он стал президентов Кубы - его избрал парламент Кубы в ходе внеочередного заседания.