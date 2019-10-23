2019-10-23T17:20:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Редкая сова залетела в кабинет начальника АЗС и ободрала обои

О расселении сипухи на территории Беларуси активно заботятся орнитологи [видео]
Наталья ПАРТОЛИНА
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Сова, которая переночевала в кабинете начальника АЗС в Верхнедвинском районе, оказалась очень редкой - белорусские орнитологи даже придумали специальные проект для ее привлечения. Фото: кадр из видео.Сова, которая переночевала в кабинете начальника АЗС в Верхнедвинском районе, оказалась очень редкой - белорусские орнитологи даже придумали специальные проект для ее привлечения. Фото: кадр из видео.
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- В понедельник пришел на работу в восемь часов, как всегда, сел в кабинете работать с документами - и вдруг у меня над головой что-то пролетело! Вначале даже испугался немного. Смотрю: сова! - рассказывает начальник АЗС Виктор Разумный. Сова ночевала в его кабинете с воскресенья на понедельник. Там была открыта форточка, птица залетела в помещение, а обратно выбраться не смогла - форточку захлопнуло ветром.

В кабинете непрошеная гостья не скучала - основательно ободрала обои под потолком. Чтобы выпустить ее, открыли балконную дверь. Сова вела себя спокойно, посидела немного, словно позируя (Виктор снимал птицу на видео), и улетела.

- Мне стало интересно, что за птица прилетала в гости. Поискал по фото в интернете, оказалось, очень редкая. А у нас она уже года два живет, примерно раз в месяц в темное время вижу ее в окрестностях, - рассказал Виктор Разумный.

Сова, которая прилетела на АЗС, - сипуха. Действительно, в Беларуси это очень редкий вид. По данным АПБ, с начала века было известно только два места, где она гнездилась, одно в Брестском, второе в Каменецком районе. А в 2019 году ни одного гнезда сипухи не выявили, нашли только место, куда сипуха некоторое время прилетала на отдых. Орнитолог Денис Китель даже организовал акцию «Подари сове дом!». В рамках акции строятся домики-сипушатники, их размещают там, где с наибольшей вероятностью может поселиться сипуха. Места для сипушатников орнитологи выбирают на юге страны - на Брестчине. А АЗС, куда 21 октября залетела сипуха, на севере - в Верхнедвинском районе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Неделей ранее сова, но уже не такая редкая, залетела во двор департамента охраны в Минске. Сотрудники решили, что это хороший знак - во-первых, сова является символом департамента охраны, а во-вторых, случилось это накануне Дня образования охранного ведомства МВД, который отмечается 29 октября.

Сiпуха заляцела ў офiс.Источник: Ахова птушак Бацькаўшчыны / APB-BirdLife Belarus

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