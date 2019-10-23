Как ребенку провести осенние каникулы - 2019 в Минске?

Осенние каникулы в Беларуси в этом году начнутся 1 ноября и закончатся 9 ноября. Чаще всего детский мини-отпуск не совпадает с отпуском у родителей, но в этом году у взрослых будут длинные выходные - с 7 по 10 ноября. Поэтому не заставляйте ребенка скучать дома и не сидите на месте сами! «Комсомолка» посмотрела, куда можно пойти с ребенком в Минске на осенних каникулах, и подготовила обзор возможностей для всей семьи, которые помогут сделать отдых увлекательным, насыщенным и нескучным.

Детский развлекательный центр «Лимпопо»

В развлекательном центре «Лимпопо» можно найти много чего интересного:

- трехуровневый лабиринт с батутом, шариковым бассейном, скалолазной стенкой, пневмопушками

- развивающую зону для самых маленьких гостей с большим количеством стендов и модулей: тактильных, тренирующих память, слух и т.п.

- более 30 игровых автоматов, которые потребуют проявления быстроты реакции, сообразительности, меткости и внимательности.

Здесь есть гонки, стрелялки, спортивные игры, аэрохоккей… Автоматы будут интересны всем маленьким гостям и взрослым тоже понравятся, а выигранные при этом тикеты можно обменять на призы.

В отличие от многих других подобных мест, на территории центра «Лимпопо» находится кафе с собственной кухней и большим выбором блюд. В меню есть пицца, салаты, горячее, гарниры, чай, кофе и, конечно мороженое. Родители могут отдыхать в кафе и наблюдать за играющими малышами в лабиринте.

А еще в «Лимпопо» можно провести любой праздник без лишних хлопот и суеты, потому что всё находится в одном месте. Разнообразные анимационные программы (кстати, проводятся в специально оборудованной комнате) и яркое поздравление ростовой куклы сделают праздник ярким и незабываемым.

Адрес: ул. Бурдейного, 6в (станция метро «Кунцевщина», территория рынка «Западный»).

Контакты: +375 (44) 754-69-79, +375 (17) 254-69-79

www.rc-limpopo.by

Время работы: вторник - воскресенье с 10.00 до 22.00, понедельник - выходной.

Аквапарк

Около одно десятка аквапарков в Беларуси, которые с радостью посещают не только белорусы, но и жители других стран. Отдых подходит для всей семьи - выбирая такое развлечение, вы получаете положительные эмоции, заряжаетесь бодростью, к тому же это эффективное закаливание организма.

Спортивные кружки и секции

Каникулы - это отличное время для выбора спортивного занятия для ребенка. Почему? Так как есть свободное время, можно посетить по одному пробному занятию разных направлений и выбрать секцию, которая больше подойдет для вашего чада.

Театр

Еще один вид отдыха, который подходит и вам, и ребенку. Посещение театра - это не только развлечение, но и прививание культуры и любви к искусству через живое общение актеров. Не забудьте заранее приобрести билеты на ваши любимые места.

Зоопарк

Дети своими глазами смогут увидеть животных, которые были на страницах книг, - это всегда дает положительные эмоции, и ребенок узнает больше о братьях наши меньших. А в контактном зоопарке можно погладить и покормить зверюшек. Посещение зоопарков прививает любовь к природе, делая ребенка более спокойным и неравнодушным к животным.

PS: Выбирая отдых для ребенка, не забывайте о мнении ребенка.