«Надо белорусский язык защищать, чтобы нас больше было!» Как переписчики ходят по домам и что видят

«Комсомолка» прошлась вместе с переписчиком и узнала, легко ли собирать статистические данные.

«А если чего-то нет, то дадут?»

С переписчицей Натальей встречаемся ближе к вечеру в частном секторе Боровлян. Наталья рассказывает, что вечером здесь бывает страшно ходить, но в нерабочее время больше шансов застать кого-то. Подходим к первому дому, звонка на калитке нет, стучимся. Разносится звучный грохот, но никто не открывает.

- Если не открывают, мы оставляем уведомление, в котором есть номер телефона переписчика и адрес стационарного участка, - поясняет Наталья.

Идем к следующему дому. Здесь тоже нет звонка, а калитка во двор открыта. Наталья входит во двор.

- Надеюсь, здесь собаки нет, - неуверенно говорит она.

- Если что - нас съедят вместе, - отвечаю я и следую за ней.

Если дома кто-то отсутствует, Наталья оставляет уведомление, в котором есть номер телефона переписчика и адрес стационарного участка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Смелость Натальи вознаграждается, собака оказывается привязанной, а на крыльце нас встречают хозяева дома. Пара пенсионеров радушно пускает нас к себе, интересуются, нужны ли паспорта и, усаживаясь, отвечают на вопросы. Оба родились и выросли в Беларуси, между тем без колебаний родным языком называют русский.

Глава семьи сейчас на пенсии. На вопрос о поиске работы отвечает:

- А зачем?

- А если бы вам предложили работу…

- На которой ничего не делать и деньги получать? - с улыбкой спрашивает мужчина.

- Такой нет, - смеется переписчица.- Которая вам понравится, согласились бы?

- Пишите, что «да».

Пара пенсионеров радушно пустили переписчицу и ответили на вопросы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Переписчица переходит к сельскохозяйственным вопросам, интересуется, какие деревья есть на участке и в каком количестве.

- А что, если чего-то нет, то дадут? - снова шутит хозяин дома. Переписчица смеется и заканчивает с заполнением анкеты, и мы двигаемся дальше.

«А мы переписаны уже»

Снова стучим в другую калитку. Нас встречает только громкий лай. Оставляем уведомление и уходим. Вскоре к этому дому подъезжает машина, выходят мужчина и женщина. Увидев нас, улыбаются и говорят: «Мы уже на работе переписаны».

- У нас в планшетах обычно высвечивается, что люди уже переписались. Но, к сожалению, система не всегда сразу обновляется, - поясняет переписчица.

Наталья рассказывает, что трудности чаще всего возникают во время ответов на сельхозвопросы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Проходим еще несколько дворов. Наталья рассказывает, что трудности чаще всего возникают во время ответов на сельхозвопросы.

- Одни рассказывают с удовольствием об этом, а другие настораживаются: А зачем вам это? Я тогда говорю: если не хотите, давайте пропустим. Так тоже можно, - объясняет Наталья.

«Чтобы нас, белорусов, больше было»

В огороде одного из домов видим даму преклонного возраста. Ответить на вопросы она приглашает мужа. Отвечает он с удовольствием, часто сопровождая ответы историями из жизни. Родным языком уверенно называет белорусский, его же помечает родным и у жены.

- Надо белорусский защищать. Надо чтобы нас, белорусов, больше было, - комментирует он.

Вопрос о земельном участке удивляет многих респондентов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Переходят к сельхозанкете. Спрашивают, сколько плодоносящих деревьев.

- А зачем про деревья? При Сталине мы, что ли? Мне удивительно, что такие вопросы, - говорит хозяин дома. Переписчица поясняет, что это нужно, чтобы понимать, занимаются ли белорусы сельским хозяйством.

Вопрос о земельном участке удивляет и следующих респондентов.

- Я понимаю, зачем нужна перепись, но про яблони вопросы зачем? - удивился глава семейства.

А вот в последнем из обойденных домов всполошились темой прописки. Но Наталья жильцов успокоила: прописка здесь не важна, а данные ни в какие инстанции не пойдут. Беседовала с переписчицей дама из Украины, вместе с мужем сразу после свадьбы они переехали сюда. Родным языком она называет украинский, а ее 22-летняя дочь без колебаний отвечает: белорусский.

- Но разговариваю на русском, увы, - добавляет она.

Сейчас идет завершительный этап переписи населения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ВОПРОС - ОТВЕТ

Зачем спрашивают про количество деревьев на участке?

Вопросы «про картошку» - это вопросы из анкеты по сельскохозяйственной переписи. Их задали впервые, поэтому белорусов они пока удивляют. Такую перепись проводят все страны мира.

Как пояснили в Белстате, государство хочет понимать, на каком количестве площадей и что именно выращивают белорусы, чтобы знать, какой вклад они вносят в сельское хозяйство. Данные, которые получат по итогам сельхозпереписи, помогут запланировать объем производства сельхозпродукции, что в итоге позволит обеспечить продовольственную безопасность страны.

КСТАТИ

Родным языком президент назвал белорусский

Участие в переписи населения уже принял и Александр Лукашенко. Как сообщила журналистам пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, сделал это он еще на прошлой неделе (с 14 по 20 октября): заполнил переписные листы и передал их в Белстат. «Заполнял анкету президент на русском языке, в графе «Родной язык» (усвоенный первым в раннем детстве) указал белорусский», - сообщила пресс-секретарь.