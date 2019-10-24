Убрать 18, добавить 30: Минздрав предложил белорусам собрать обязательный список лекарств для аптек

Министерство здравоохранения предложило белорусам обсудить проект постановления «Об установлении перечня лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности, осуществляющих розничную реализацию лекарственных средств».

Этот перечень периодически обновляется. В предложенном Минздравом новом проекте содержится более 230 наименований лекарственных средств. Из него предлагается убрать 18 позиций: это, во-первых, препараты, имеющий низкий спрос; во-вторых, лекарства, выпускаемые единственным производителем и в поставке которых в течение года были постоянные перебои; в-третьих, лекарственные средства, которые сняты с производства. При этом Минздрав предлагает внести в обязательный перечень еще 30 наименований лекарств белорусского производства (с учетом добавления лекарственных форм уже включенных лекарственных средств), которые востребованы населением.

Как отмечается, предлагаемый Минздравом перечень составлен с учетом расширяющегося количества зарегистрированных лекарств белорусского производства, их включения в протоколы лечения и степени востребованности у врачей и населения.

Утвержденный перечень будет содержать список лекарств, которые в обязательном порядке должны быть в продаже в любой аптеке вне зависимости от формы ее собственности.

Свои предложения и замечания белорусы могут оставить на Правовом форуме с 23 октября по 2 ноября.