2019-10-23T17:25:00+03:00
Спорт
КП Беларусь

За «Баварию» поляк Левандовски забивает во всех матчах сезона

Демонстрировать феноменальную форму 31-летнему футболисту помогает жена, чемпионка мира по карате
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Анна Левандовская следит на питанием и тренировками мужа. Фото: GLOBAL LOOK PRESSАнна Левандовская следит на питанием и тренировками мужа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В гостевом матче Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» «Баварии» пришлось отыгрываться. Неизвестно, чем бы все закончилось для чемпиона Германии, если бы не находящийся в потрясающей форме Роберт Левандовски. Его два гола стали залогом победы - 3:2.

Показатели польского форварда впечатляют: из 38 голов «Баварии» в сезоне Левандовский забил 18. Такой скорострельности позавидуют даже Роналду и Месси: Левандовски отличился в 12 из 13 матчей мюнхенского клуба в сезоне. Единственный матч без голов был на старте сезона, да и то в игре за Суперкубок Германии, которую часто называют полуофициальной. Еще трижды поляк забил за свою сборную в 4 осенних матчах отборочного турнира к Евро-2020.

Левандовски на пике формы. Его хотел заполучить мадридский «Реал», но «Бавария» вцепилась в нападающего мертвой хваткой. В конце августа Левандовски продлил контракт до 2023-го. Прямо сейчас он лучший бомбардир Бундеслиги (12) и группового этапа Лиги чемпионов (5 мячей).

После дубля в ворота «Олимпиакоса» Левандовски обошел Руда ван Нистелроя по голам в Лиге чемпионов за все время - теперь у него 58 мячей. Рекорд за Криштиану Роналду (127).

Вот-вот он станет вторым бомбардиром «Баварии» в истории клуба: сейчас у Роберта 209 мячей, у Карла-Хайнца Румменигге - 217. На первом месте Герд Мюллер (508), догнать его у Левандовски вряд ли получится.

Один из мячей «Олимпиакосу» он забил из неудобного положения, хитро вывернув ногу. Многим это напомнило прием из единоборств. И не случайно.

Один из мячей «Олимпиакосу» Роберт Левандовски забил из неудобного положения, хитро вывернув ногу. Многим это напомнило прием из единоборств. Фото: Getty

Один из мячей «Олимпиакосу» Роберт Левандовски забил из неудобного положения, хитро вывернув ногу. Многим это напомнило прием из единоборств. Фото: Getty

Супруга Левандовского Анна - чемпионка мира по карате 2013 года. Уже несколько лет она выпускает здоровое питание и пищевые добавки под собственным брендом. Она же следит за питанием мужа. Левандовски исключил из рациона сладкое (редкое исключение - горький шоколад) и алкоголь (иногда может выпить бокал вина), отказался от коровьего молока (пьет только косовое и миндальное), пшеницы и клейковины. Еще футболист обедал по принципу «все наоборот»: начинал с десерта (фруктов), а заканчивал супом. Объяснял это тем, что так чувствует себя свежее. По этому поводу его подкалывали партнеры по команде.

Вот так выглядит завтрак Левандовского: около 100 г овсяных хлопьев, щепотка морской соли, чайная ложка какао-порошка, 4 финика, чайная ложка кокосового сахара, одна груша или яблоко, горсть грецких орехов, столовая ложка меда, 2 бокала растительного молока.

Жена Роберта работает с мужем и над его кондициями. Причем в индивидуальных тренировках есть место боксу и кикбоксингу.

Роберт Левандовски боксирует в зале. Фото: Инстаграм Роберта Левандовского

Роберт Левандовски боксирует в зале. Фото: Инстаграм Роберта Левандовского

Благодаря отменной физической подготовке он редко травмируется. Сложно поверить, что когда-то в Польше его списывали со счетов, полагая, что Левандовски слабоват для большого спорта.

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