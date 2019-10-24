«Людям кажется, что это вандализм, но это боль автора». Искусствовед Никита Монич - о разрисованной 100-летней вышиванке

На днях начал работу «Осенний салон», который собрал работы молодых художников. Неоднозначные эмоции зрителей вызвал триптих Дарьи Семчук «Спадчына». Один из элементов работы - аутентичная рубашка 1920-х годов.

Фото: artcenter.by

- Той, хто сабе б дазволіў падобнае зрабіць з арыгіналам твора якога Шагала ці Суціна, напэўна б атрымаў заломы рук, штраф, тэрмін ды воўчы білет і прамень нянавісці ад куратараў усіх мастацкіх галерэй, - написал в Фейсбуке музыкант и этнограф Евгений Барышников.

И пост за несколько дней собрал почти три сотни комментариев, в основном поддерживающих автора текста: «Вельмі балюча... І страшна, што большасць бачыць у гэтым акце вандалізму сучаснае мастацтва», “Вось так некаторыя нібыта мастакі ставяцца да нашай спадчыны, і намаляваць нейкім чорным лайном на нашай спадчыне... Вельмі хацелася б каб самаго «мастака» хтосьці таксама так распісаў».

- Позиция тех, кто критикует Дарью, понятна: они считают, что художница уничтожила памятник, оригинальное произведение народного искусства, - комментирует Никита Монич, научный сотрудник Национального художественного музея. - В условиях равнодушия современного белорусского общества и государства к сохранению артефактов традиционной культуры каждому неравнодушному от этого больно.

Никита позвонил Дарье, автору работы и спросил ее версию.

- И ей тоже больно от того, что она регулярно находит предметы традиционного быта на мусорках и онлайн-барахолках, куда их выбрасывают белорусы (эту сорочку девушка тоже купила за небольшие деньги), - продолжает Никита. - И свою собственную боль она превратила в художественное высказывание. Напрашивается сравнение росписи настоящей старой рубахи и скатерти с медицинским вмешательством, когда в попытке спасти целое надо отрезать часть. Цель Дарьи - поднять публичную дискуссию. И как минимум в рамках моей френдленты в Фейсбуке, это удалось.

Фото: artcenter.by

Никита Монич проводит экскурсии на «Осеннем салоне» для детей от 9 до 16 лет.

- Со многими из них приходят их родители. Работа позволяет мне спросить у них, должны ли быть у художника какие-то рамки и «что-то святое». И сама возможность задать этот очень важный вопрос, находясь рядом с наглядным примером произведения искусства на грани, - это крутая и очень плодотворная ситуация для меня как экскурсовода и педагога. Ответы у детей совершенно разные, но главное, что они начинают про это думать.

И если быть совсем уж откровенным, то ответы этих детей мне кажутся гораздо более важными, чем вся наша перебранка в Фейсбуке. Потому что спасать остатки белорусской традиционной культуры придется и им тоже.