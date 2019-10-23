2019-10-23T17:29:27+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Локомотив» едва не сотворил сенсацию в Турине, а Стерлинг стал героеем

Три события первого дня 3-го тура
Владимир КРИУЛИН
Поделиться:
Рахим Стерлинг был неудержим. Фото: twitter.com/ChampionsLeagueРахим Стерлинг был неудержим. Фото: twitter.com/ChampionsLeague
Изменить размер текста:

- «Ювентус» проигрывал «Локомотиву» большую часть матча, и только два гола Дибалы помогли итальянскому гранду победить - 2:1. После матча 72-летний тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, о чем поговорил с Криштиану Роналду:

- Он сказал, что им было тяжело, что мы могли бы побольше раскрыться. Ответил, что если бы мы больше раскрылись, то было бы нам еще тяжелее.

- Еще одним героем игрового дня Лиги чемпионов стал Рахим Стерлинг. Его «МанСити» обыграл «Аталанту» - 5:1. Полузащитник поучаствовал во всех голах: сделал голевую передачу, заработал пенальти и трижды забил сам. Стерлинг, играющий за сборную Англии, признался, что хранит мячи после хет-триков у мамы на исторической родине на Ямайке.

- Еще один хет-трик в туре сделал 20-летний нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. Причем он вступил в игру со скамейки запасных, когда счет в матче с «Брюгге» был 1:0. В итоге парижане победили 5:0.

Тренер Томас Тухель ответил так:

- Мбаппе знает, что я ненавижу играть без него. У него была мышечная травма, он играл 15 минут против «Ниццы». Впервые у него не было проблем в мышцах после матча. Я мог выпустить его в старте, и он сыграл бы 60 минут, либо мог выпустить его по ходу матча. Это не значит, что ему нужно подтверждать свой уровень. Я не дурак!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За «Баварию» поляк Левандовски забивает во всех матчах сезона

Демонстрировать феноменальную форму 31-летнему футболисту помогает жена, чемпионка мира по карате (читать дальше)

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лига чемпионов»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
«38 взрослых и один подросток»: в Англии остановили фуру с трупами людей
Японская компания заинтересована в создании домов престарелых в Беларуси
В Гомеле хулиганы ударили электрошокером 14-летнего подростка
В Могилеве пьяный водитель лоб в лоб столкнулся с машиной ГАИ, которая преградила ему дорогу перед перекрестком
В начале следующей недели в Беларуси возможен мокрый снег
Белорус жег траву и нечаянно спалил костел XIX века
Стенка на стенку: в Серебрянке сильно избили 15-летнего подростка
У пьяного в Новополоцке украли 11 тыс. долларов, которые он откладывал на свадьбу и на квартиру
Минздрав предлагает обсудить перечень обязательных в аптеках лекарств
В Минске упал с высоты и погиб 28-летний мужчина
Лукашенко встретился с президентом Кубы и рассказал, что Кастро «был великий человек»
Выступление оппозиционного кандидата не пустили в телеэфир
Редкая в Беларуси сова залетела в офис в Верхнедвинском районе
Лукашенко во время переписи назвал белорусский родным языком
Белорусские банки вводят биометрическую аутентификацию клиентов
В Светлогорске на пешеходном переходе автомобиль задел школьника и скрылся
Лукашенко приказал отреагировать на появление американских «Абрамсов» у белорусской границы
Минское «Динамо» в матче КХЛ на «Минск-Арене» по буллитам уступило «Барысу»
В Брестской крепости рабочие наткнулись на 5 гранат, а саперы нашли там же еще 270
Девушка из Кореличского района расплачивалась за покупки в интернете карточками соседей по квартире
СК прекратил уголовное дело против женщины на Renault, наехавшей на 3-летнюю девочку
Россиянин попытался провезти через Беларусь золотые ложки, будильник и кольцо с бриллиантом
Стало известно, кто сегодня выиграл 100 000 рублей!
В Городокском районе браконьер прыгнул в воду из лодки, убегая от госинспекторов
«Провалили борьбу с коррупцией!»: правительство сняло с должностей директоров «Белгоспищепрома» и «Минск Кристалл»
«Ушла из общежития и пропала»: в Солигорске ищут несовершеннолетнюю девушку
Мужчину, который избил маленького сына и голым выгнал его из дома, будут судить
За покушение на милиционера будут судить мужчину, который уже отбывает пожизненное