«Локомотив» едва не сотворил сенсацию в Турине, а Стерлинг стал героеем

- «Ювентус» проигрывал «Локомотиву» большую часть матча, и только два гола Дибалы помогли итальянскому гранду победить - 2:1. После матча 72-летний тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, о чем поговорил с Криштиану Роналду:

- Он сказал, что им было тяжело, что мы могли бы побольше раскрыться. Ответил, что если бы мы больше раскрылись, то было бы нам еще тяжелее.

- Еще одним героем игрового дня Лиги чемпионов стал Рахим Стерлинг. Его «МанСити» обыграл «Аталанту» - 5:1. Полузащитник поучаствовал во всех голах: сделал голевую передачу, заработал пенальти и трижды забил сам. Стерлинг, играющий за сборную Англии, признался, что хранит мячи после хет-триков у мамы на исторической родине на Ямайке.

- Еще один хет-трик в туре сделал 20-летний нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. Причем он вступил в игру со скамейки запасных, когда счет в матче с «Брюгге» был 1:0. В итоге парижане победили 5:0.

Тренер Томас Тухель ответил так:

- Мбаппе знает, что я ненавижу играть без него. У него была мышечная травма, он играл 15 минут против «Ниццы». Впервые у него не было проблем в мышцах после матча. Я мог выпустить его в старте, и он сыграл бы 60 минут, либо мог выпустить его по ходу матча. Это не значит, что ему нужно подтверждать свой уровень. Я не дурак!

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