«Хочу на «Лістападзік», но в продаже опять только последние ряды». Куда уходят билеты?

1 ноября начинается ежегодный кинофестиваль «Лістапад», в рамках которого покажут и фильмы для детей и подростков. В этой программе, «Лістападзік», будут картины про пятнадцатилетнюю Фриду, которая привыкла быть изгоем в классе, Чускит, которая мечтает ходить в школу, но не может, потому что передвигается на коляске, или 12-летнюю Милию, которая приняла себя после встречи с Джимми…

Но проблема в том, что попасть на показы «Лістападзіка» очень непросто. Каждый год об этом говорят писатели Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский.

- 30 процентов билетов в продаже, остальные опять в учреждениях образования, - пишет Евгения Пастернак. - В продаже опять только последние ряды. Я верю в то, что за четыре года, которые мы провели вместе с «Лістападзікам», у него появилось много друзей. Я абсолютно уверена, что в двухмиллионном городе собрать 300 заинтересованных человек в зале - не проблема, а гонять подростков насильно на фестивальное кино - диверсия.

Дело в том, что каждый год некоторые школы выкупают места в кинотеатрах на показы. Официально никаких разнарядок нет, но учителя признаются, что так им поручают организовать досуг школьников.

- Это каникулы, и у нас действительно есть задача организовать внешкольную работу для детей, - анонимно признается классный руководитель из Минска. - Поэтому и идем. Я против любой принудиловки, но думаю, что все можно организовать по-человечески. Если делать это не ради галочки, то десятиклассники скажут спасибо. Я не заставляю школьников идти, если они не хотят, и не манипулирую оценками, но знаю, что и таких историй полно. Обычно из класса у меня идет человек 8 - 10 - те, кому интересно. Фильмы хорошие, почему нет?

А вот принудиловка обычно заканчивается тем, что дети во время фильма сидят в телефонах и не могут дождаться титров. А те, кто и хотел бы попасть на фильм, не смогли купить билеты.

В кинотеатре «Пионер», где и транслируют фильмы «Лістападзіка», говорят, что приблизительно половину билетов покупают организованно.

- Точные цифры оценить сложно, все зависит от сеанса. Школы сами обращаются к нам за билетами на фильмы, в том числе и на «Лістападзік», - говорит директор кинотеатра Дмитрий Гусаков. - В пятницу мы пустили в продажу билеты - и из школ стали звонить (все-таки каникулы). Обращаются и классные руководители, и начальники школьных лагерей... Иногда мы можем и не знать, что билеты покупают для школы.

- Вы не выделяете первые ряды для учреждений образования?

- Учителя часто приходят в кассу и покупают билеты. Кто первый - тот и выбирает места. Нет такого, что в свободную продажу мы отдаем только последние ряды.