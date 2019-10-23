2019-10-24T00:09:47+03:00
Спорт
КП Беларусь

Экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины перешел в брестское «Динамо»

Евгений Хачериди вновь будет играть в одной команде с Артемом Милевским
Захар ПЛАТОНОВ
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Евгений Хачериди подписал контракт с "Динамо-Брест". Фото:dynamo-brest.byЕвгений Хачериди подписал контракт с "Динамо-Брест". Фото:dynamo-brest.by
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Сегодня брестский клуб сообщил о подписании контракта с 32-летним защитником Евгением Хачериди, известным по выступлению за киевское «Динамо» и сборную Украины. С киевлянами он трижды становился чемпионом Украины (сезоны 2008/09, 2014/15, 2015/16), дважды выигрывал Кубок страны. Затем он выступал за греческий ПАОК, правда, имел мало игровой практики и весной этого года покинул расположение клуба. Тем не менее, в его профайле значится и чемпионский титул в Греции.

Контракт Хачериди с брестским «Динамо» вступит в силу 1 января 2020 года, соглашение рассчитано на год.

- Спасибо за прием. Рад тут оказаться. Я знаю, тут амбициозный проект. Здесь ставят самые высокие задачи. Будем к ним идти. Все будет хорошо. От себя хочу сказать, что я буду максимально выкладываться. Будем радовать болельщиков. Мы для них играем. Они пусть приходят нас поддерживают. Победы будут, - сказал Хачериди в комментарии клубному youtube-каналу.

Отметим, что ранее Хачериди и Артем Милевский вместе играли в составе киевского «Динамо» и сборной Украины.

Сейчас брестское «Динамо» за пять туров до финиша чемпионата Беларуси идет на первом месте, опережая ближайшего преследователя за 7 очков (по потерянным на 4).

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