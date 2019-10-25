«И бит, и крашен». Как я искал авто с пробегом

Давно назрела необходимость покупки машины в семью. И первый возникший вопрос: брать новую или с пробегом?

- Покупай в салоне, если не хочешь проводить выходные под машиной! Новая - это новая. В течение гарантийного срока не будешь знать проблем. А когда закончится - сбросишь кому-нибудь, - советовали одни.

- Новые машины - это одноразовые капсулы с их тонким металлом и ресурсом. Тем более все - российской сборки. Если раньше, где-то до 2007 года, делали машины на века, рассчитывали на внушительный пробег, то сейчас все недолговечное. Чтобы быстрее сломалось и ты пошел покупать новую. 250 тыс. км отъездишь, а потом машина посыплется, - пугали другие.

«ТОРГ ДО СЛЕЗ» И «ЛЮБИМЫЙ ДРУГ СЕМЬИ»

Скажу наперед, что в выборе победило второе мнение, хотя какое-то время я плотно сел на телефон и обзванивал автосалоны. «Рено», «Ниссан», «Лада», «Киа»… Поскольку собирался покупать машину в кредит, подробно расспрашивал об условиях. Так вот, решающим фактором в отказе от покупки авто с салона в кредит были именно финансовые причины. Процент кредита - более высокий, чем предлагали в банках просто на потребительские нужды. На протяжении всего периода кредитования нужно платить за КАСКО - а это до 800 лишних долларов в год. Продать машину, пока не выплатишь кредит, нельзя. На время гарантии ТО надо проходить только в салонах, а цены здесь куда выше, чем в обычных сервисах.

По схожим причинам я отказался от покупки авто с пробегом в лизинг: процент выше, КАСКО, ограничение свободы действий с машиной. В итоге взял кредит - простой на потребительские нужды под 13% годовых.

В наш век интернета по авторынкам, конечно, ездить нет смысла, поэтому стал изучать сайты продажи авто. Чтобы глаза не разбегались от десятков тысяч вариантов, вводил желаемые параметры - по марке, кузову, объему двигателя, году выпуска, пробегу. Хотя указанный в объявлениях пробег оказался не так важен. Ну не может машина за 10 - 12 лет проехать всего 100 тыс. километров - как бы ни хотелось в это верить.

Еще нужно обращать внимание на то, какие горят "чеки"Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Специалисты посоветовали не поддаваться на истории в объявлениях типа «ездила жена только по городу, возила детей в детсад» или «горько расставаться с любимым другом, была второй машиной в семье, ездили только по выходным на дачу». Многие просто давят на эмоции. «Торг до слез!» - такое встречается чуть ли ни в каждом втором объявлении.

«СРОЧНО НАДО ДОМ ДОСТРОИТЬ - НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ»

Еще одна опасность - не попасть на перекупа, поскольку в этом случае большой риск, что все болячки авто будут просто замаскированы, а цена - завышена. Как же разгадать, перекуп или хозяин?

- Машина в семье пять лет, никогда не подводила! - отвечает продавец.

- А почему на ней транзитные номера?

- Да вот только снял с учета для продажи.

- По договору купли-продажи сможете продать?

- Нет, только счет-справка.

Скорее всего, перекуп, делаем вывод - как правило, они продают машины только по счет-справке. Приезжаю смотреть следующую машину. Блеск! Ни сколов, ни жучков, салон отличный. Хозяин резко стартует и гонит по трассе, показывая мощь мотора. Однако заезжаем на диагностику на сервис. Толщиномер я не брал - хочу довериться профессионалам.

Эти двери скоро придется менять. Цена вопроса - от 100 долларовФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Крашена, - сразу говорит мастер. - И чтобы подготовить авто к зиме, нужно полностью менять подвеску, а это тысячи полторы долларов. Хозяин и слушать не хочет, утверждает, что на сервисе врут. Прощаемся.

Ищу новые варианты, смотрю фото. Чистый, ухоженный салон, внешне смотрится прекрасно - видно, за машиной следили. Значит, заботились и о моторе, коробке, ходовой части, вовремя меняли расходники. Пробег бензинового авто 2006 года - всего 120 тыс. километров. А вдруг…

Прошу хозяина сбросить на вайбер более детальные фото. Водительское сиденье практически разодрано в клочья, педали и руль затертые… Все ясно - пробег скручен, причем раза в три, не меньше.

Ржавчину внизу закрасили, но она лезет сноваФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Следующий вариант привлекателен во всем. Пробег похож на реальный, жучки на кузове не замазаны - продавец дает возможность увидеть реальную картину.

- Четыре года езжу, все жидкости и расходники поменяны, никогда бы не продал, да вот срочно надо дом достроить - не хватает денег, - убеждает продавец.

При этом в его объявлении есть пометка «обмен». Уже настораживает. Ну да ладно, выезжаю на осмотр. Пока еду, изучаю в интернете информацию по вин-номеру: собран в США для Северной Америки - прекрасно. Однако оказывается, что бортовой компьютер - на немецком. На кузове находим наклейку с адресом московской фирмы, которая ремонтировала кондиционер. А хозяин говорил, что второй владелец в Беларуси - из США сразу в Минск, потом в Брест. И вишенка на торте - техпаспорт. В нем вижу запись о том, что авто поставлено на учет лишь в прошлом году по счет-справке. Все ясно: перекуп, да еще и машина с мутной историей - расстаемся.

Ухоженный салон - хороший признакФото: Павел МИЦКЕВИЧ

СЕРДЦЕМ ТОЖЕ НУЖНО ВЫБИРАТЬ

Хорошие машины сейчас не продают, убеждает работник сервиса, когда я уже почти отчаялся. Сбрасывают те, что откатали свой ресурс. Рынок закрыт, из США и Европы из-за огромной растаможки сейчас почти ничего не поступает. Все авто курсируют по стране от одного к другому - все больше ломаясь и ржавея от наших дорог и зимней соли. Попасть на хорошую машину и честного владельца - большая редкость…

Так что же я все-таки выбрал? При всех знаниях и опыте сделал не совсем благоразумный шаг. Поиски уже так надоели, что решил брать что попадется - лишь бы понравилась. Отправляюсь в небольшой городок, на вокзале встречает парень-хозяин. Осматриваем, катаемся - вроде бы все в норме.

- Я эту машину долго искал, всю страну объездил. И не так, как я вас встречаю, со мной обращались. А говорили, мол, иди посмотри на такой-то улице, если понравится - открою. Даже из дома не выходили. Обманывают кругом. А я жениться собираюсь, квартиру купить надо - вот и продаю.

Сторговал 400 долларов, оформили договор в ГАИ. До сих пор не знаю всей правды о машине, да и до сервиса пока никак не доберусь - может, была она и бита, и крашена. Но почти тысячу километров уже отъездил, машина мне нравится. Сердцем тоже нужно выбирать, советовали специалисты, чтобы было желание ухаживать за авто, а не убивать его, чтобы приятно было в него вкладывать! А это неизбежно при любом выборе.

Пока доволен!Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

КОМПЕТЕНТНО

Только выезжая и осматривая автомобиль, можно делать выводы

- Обращать внимание нужно абсолютно на все! Мотор, ходовая часть, лакокрасочное покрытие… Ведь если автомобиль или какие-то части кузова крашены, вполне возможно, что продавец что-то скрывает. Машина была битой, или закрасили жучки, которые совсем скоро могут превратиться в «сквозняки» - во все, что не в порядке, придется вкладывать новому владельцу. Полетит автомат - цена ремонта может достигнуть тысячи долларов и больше. Столько же придется заплатить за ликвидацию ржавчины и покраски кузова, - говорит специалист по обслуживанию автомобилей Александр.

Покупка машины с пробегом - это всегда риск, и глядя на объявление, можно не угадать, в хорошем состоянии авто или его «сбрасывают»:

- Кому-то срочно нужны деньги, поэтому он выставляет цену пониже, а машина в лучшем состоянии, чем та же модель, но дороже. Только выезжая и осматривая автомобиль, можно делать выводы. И лучше в таких случаях привлекать специалистов, - советует новичкам мастер.