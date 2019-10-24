«Смерть отца могла стать последней каплей». В Речицком районе повесился милиционер

Трагедия всколыхнула деревню Холмеч Речицкого района и двойное горе пришло в семью Ефимчик. Там два дня подряд пришлось устраивать похороны и поминки: сначала умер глава семьи, 70-летний Анатолий, а затем нашли тело 36-летнего сына Ивана. Молодой человек работал в милиции и жил отдельно. Приехал на похороны отца - и повесился.

На местном кладбище рядом - две свежих могилы, укрытых венками. Вблизи - церковь, но Ивана здесь не отпевали. А напротив - маленький дом, где жила семья.

- Ничего плохого про них сказать нельзя. Ваня молодец - приезжал постоянно помогать отцу: то траву косил, то еще что. Все лето видел его у отца во дворе. Своей семьи у Ивана не было - развелся. Говорят, в день смерти отца Ваня напился и ходил пьяный по деревне, в какую-то драку влез. А потом пропал, и вот - рыбак нашел в петле на лугу за деревней… Ума не приложу, что произошло, - говорит житель деревни.

Рядом - две могилы: отца и сынаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сельчане утверждают, что раньше пьяным Ивана не видели. Да и как можно - милиционер же.

- Если б он когда пьяным появился, все бы сразу узнали - деревня же. Нельзя сказать, что смерть отца была для Вани неожиданной. Он давно болел и в последнее время был в плохом состоянии. Конечно, как и любой отец был для сына дорог. Но так чтобы вешаться? Наверное, это все из-за алкоголя. Ведь Ваня даже похорон отца не дождался, - продолжают сельчане.

После похорон люди помыли под колонкой руки и отправились в местную столовую. Убитых горем родных не трогаем, да и гости просят ни о чем не расспрашивать.

- Мы вместе с Ваней росли. Каких-то странностей никогда в нем не замечал, и мыслей о суициде от него тоже не слышал. Никто не понимает, что произошло. И никогда уже этого не узнаем, - говорит товарищ Ивана.

Отец Анатолий последние годы перед пенсией работал на севере России. Мама была директором местной школы. Иван пошел в милицию, точнее - в департамент охраны в Речице. И в родительском доме был не гостем - каждый раз на выходных приезжал помогать по хозяйству, говорят в сельсовете.

Домик Анатолия стоит возле кладбищаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Жена Анатолия часто проводила время в квартире у дочери, помогая растить детей. А супруг, практически лежачий, оставался в своем доме, - том, что возле кладбища. В деревне полагают, что за время болезни пенсионера сын к нему еще больше привязался, и смерть отца могла стать для Ивана последней каплей: ведь уход от него жены с дочерью он переживал до сих пор.

Кстати, на личных фото в «Одноклассниках» Иван или один, или с дочерью-школьницей. А на его могиле - несколько венков от коллег по службе.

ОФИЦИАЛЬНО

Утром 23 октября на берегу реки Днепр в Речицком районе местным рыбаком был обнаружен висящий в петле мужчина. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. В ходе проверки установлена личность погибшего. Им являлся 36-летний сотрудник милиции, проживавший в Речице, рассказали в Следственном комитете.

Там добавили, что по службе мужчина характеризовался положительно. Предварительно установлено, что он покончил жизнь самоубийством на фоне сильных переживаний в связи со смертью его отца, который скончался после болезни.

Речицкий районный отдел СК устанавливает обстоятельства происшествия. Следователи опросили родственников и коллег мужчины, назначено проведение экспертиз.