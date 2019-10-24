Почему в Беларуси становится все меньше работающих пенсионеров?

Каждый четвертый минский пенсионер продолжает работать

По данным Белстат, на начало 2019 года в Беларуси проживало 2 миллиона 91 тысяча людей старше 60 лет. Это практически каждый пятый житель страны, а к 2025 году будет каждый третий.

- В целом по стране работают около 600 тысяч пенсионеров. Мы все знаем, какая в стране сложилась демографическая ситуация: Беларусь стареет. А рынок труда нуждается в квалифицированных работниках. Поэтому сегодня законодательством не установлено никаких ограничений и рынок труда заинтересован, чтобы люди старших возрастов не покидали его. Такая политика будет реализовываться и в дальнейшем, - сообщил начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун 22 октября на онлайн пресс-конференции БелТА.

Если судить по годовым официальным данным, то на 1 января 2016-го в Беларуси работали 651 тысяча пенсионеров, а на 1 января 2019 года - 638 тысяч. И вот уже 600 тысяч. Пенсионного возраста на данный момент достигли 419 тысяч минчан, около 169 тысяч из них продолжают работать. Это каждый четвертый! В целом же выходит, что население стареет, пенсионеров становится с каждым годом все больше, но при этом количество работающих пенсионеров постоянно уменьшается. Почему?

- Это, скорее, технический момент. Мы находимся в переходном периоде, когда постепенно повышается пенсионный возраст, и это будет происходить до 2022 года. В конечном итоге на пенсию в 58 лет будут выходить женщины, которые родились в 1964-м, и в 63 года - мужчины, которые родились в 1959-м. Люди, которые работают после 55 (60), могли бы относиться к работающим пенсионерам, но из-за повышения пенсионного возраста они не выходят на пенсию, поэтому фактическое количество работающих пенсионеров сокращается на эту цифру. Кроме того, может сокращаться и доля работающих людей после наступления пенсионного возраста, потому что речь идет уже о категориях немного более пожилых - и по состоянию здоровья работать может быть несколько сложнее, - объясняет социолог Елена Артеменко.

«Граждане стараются иметь не один, а два постоянных источника дохода»

Куда предпочитают идти работать белорусские пенсионеры? По данным комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, пенсионеры составляют почти половину работников сферы образования, треть работников компаний по сделкам с недвижимостью (например, риелторы). Каждый пятый медик, соцработник или научный работник - также пенсионер. Статистика вполне логична: сыграли роль факторы традиционно низких зарплат в этих сферах, перманентная нехватка кадров и неизменность рабочего процесса на протяжении многих лет. Молодежь туда идти не хочет, поэтому работают пенсионеры. Вывод подтверждает еще одна закономерность: меньше всего пожилых работников в IT-сфере (6,4%) и сфере страхования и финансов - 2,9%.

По данным исследования центра ИПМ и BEROC, 84,6% участников проведенного опроса рассчитывают работать на пенсии или уже работают, около трети - рассчитывают на поддержку детей. Но работу на пенсии большинство воспринимает именно как вынужденную меру.

- По мнению респондентов, низкий размер государственной пенсии - основного источника дохода на пенсии - вынуждает продолжать работу или искать подработку, - говорят авторы исследования.

У министра труда и соцзащиты Ирины Костевич немного другое видение (и другие цифры).

- Из тех, кто достиг пенсионного возраста, работать после назначения пенсии продолжают почти 23%, то есть 485 тысяч человек. В нашей стране разрешается получать и зарплату, и пенсию. Причем размер пенсии ограничивается незначительно и только у части пенсионеров. Поэтому граждане стараются воспользоваться возможностью хотя бы на определенном отрезке жизни - в первые годы после оформления пенсии - иметь не один, а два постоянных источника дохода, - рассказала министр в интервью изданию «Беларусь сегодня». - Средняя пенсия по возрасту в сентябре - 447 рублей. В сравнении с сентябрем прошлого года она возросла на 72 рубля, или 19 процентов. Максимальные размеры пенсий не ограничиваются.

Что делать пожилому человеку, который хочет работать, но не может найти работу? В Минтруда советуют пройти переобучение и рассказывают, что 9 из 10 человек после этого находят работу по новой специальности. Можно обучаться за собственные деньги, а можно даже за государственные.

- Если человеку назначена пенсия и он ее получает, то в этом случае гражданин не может зарегистрироваться в качестве безработного и не имеет права на переобучение. Если мы говорим о людях, которые достигли пенсионного возраста, но не получают пенсию, то можем их зарегистрировать безработными и направить на курсы. Хочу сказать, что в последнее время граждане старших возрастов все более интенсивно выражают желание получить новую профессию, - объясняет Олег Лисейчиков, ректор Республиканского института повышения квалификации и переподготовки работников Минтруда.