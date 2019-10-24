2019-10-24T12:58:54+03:00
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КП Беларусь

Жена Макса Коржа поделилась пикантным фото в Инстаграме

29-летняя Татьяна Корж похвасталась перед подписчиками пышным бюстом кормящей мамы [фото]
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29-летняя Татьяна Корж похвасталась перед подписчиками пушным бюстом кормящей мамы. Фото: Инстаграм29-летняя Татьяна Корж похвасталась перед подписчиками пушным бюстом кормящей мамы. Фото: Инстаграм
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Жена известного рэпера сейчас отдыхает на турецком курорте Белек. Татьяна прилетела на отдых с детьми: крошкой Назаром (сыну только 4 месяца) и шестилетней Эмилией. Поначалу молодая мама делилась фотографиями с прогулки, закатом над Средиземным морем, а в один из дней выложила пикантный снимок в купальнике.

Подписчики забросали Татьяну комплиментами и поставили больше 28 тысяч «сердечек». К слову, раньше жена Макса Коржа не баловала своих фолловеров (на Татьяну Корж подписано 177 тысяч человек) полуобнаженными снимками. А зря!

Татьяна Корж отдыхает сейчас в Турции. Фото: Инстаграм

Татьяна Корж отдыхает сейчас в Турции. Фото: Инстаграм

Дочка Эмилия любуется закатом над Белеком. Фото: Инстаграм

Дочка Эмилия любуется закатом над Белеком. Фото: Инстаграм

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