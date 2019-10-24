«Мы стояли на плоскости с переменным углом отраженья…»: открытие выставки Романа Заслонова «Привет из 90-х»

Репродукции картин Романа Заслонова - барочно-сюрреалистические, подробные, с неизменными рыжеволосыми женщинами и эффектом картины в картине - были заменены оригинальными работами другого периода и совсем иной стилистики.

Художник Роман Заслонов.

Ресторан «Заслонаў» (а/г Ждановичи, ул. Звездная, 19а) появился на свет в 2017 году, когда предприниматель Дмитрий Скоромник решил создать особое атмосферное место с авторской кухней и европейским подходом к гостеприимству. А назвал ресторан фамилией своего давнего друга Романа Заслонова - белорусско-французского художника, внука Героя Советского Союза. Репродукции картин Романа висели на стенах заведения с первого дня работы - и вплоть до 17 октября.

Предприниматель Дмитрий Скоромник.

Сегодня стены ресторана украшают 12 картин, созданных в годы творческого поиска художника. Живописный «Привет из 90-х» оказался многослойным и объемным, спокойным, но не мрачным, полным надежд, чаяний и исканий.

Афиша выставки.

По словам самого автора, знаковая картина выставки, ее квинтэссенция - работа «Плоскость». На ней в растянутых свитерах и с шальным оптимизмом в глазах стоят хипстеры 90-х.

- Это было время бесконечной стройки Дворца Республики, - вспоминает Роман. - Все 80-е и 90-е годы прошли за этим длинным забором. На нем когда-то стихийно возник мемориал Виктора Цоя. На картине это тоже есть: видите, метро, забор, вот Дворец профсоюзов и Дворец Республики. На этой работе - просто молодежь того времени. Я сам был молодым в то время и так все это видел. А название картины - «Плоскость» - навеяно песней Гребенщикова: «Мы стояли на плоскости с переменным углом отраженья…».

Женщины, написанные Романом в конце 80-х - начале 90-х, разительно отличаются от медноволосых муз с поздних полотен. Более земные, но не менее привлекательные, героини 90-х словно знают об этой жизни все, при этом нисколько не кокетничают со зрителем - но почему-то не отпускают его от себя долгое время. А работа «Ведерко черники» и вовсе в некоторой степени автобиографична: это настроенчески-обобщенный портрет жены Романа, которая изображена также на картине «Валторнистка».

Афиша выставки.

Наверное, самая ироничная работа - «Художник и модель». Глядя на нее, Роман Заслонов довольно щурится:

- Здесь художник смотрит на обнаженную модель, а на картине у него что-то совершенно другое. Вообще, это немного автопортрет. И если сам над собой не посмеешься, то кто же над тобой по-хорошему посмеется? А как только художник начинает относиться к себе серьезно - он перестает быть художником.

В vip-зале находятся полотна, созданные на исторические, мифологические и библейские сюжеты. Это совершенно итальянская по духу картина «Христос с учениками», жизнеутверждающая «Товий и ангел», строгая «Бегство в Египет» и завораживающая работа «Женщины, медленно двигающиеся по темному лесу», напоминающая «Весну» Боттичелли.

- Это было время поиска своего стиля, - объясняет Роман. - А когда что-то ищешь, ты ищешь это через то, что ты любишь. Для меня это было и есть итальянское Возрождение, Брейгель и другие голландцы. Нашему поколению повезло: мы были не обязаны работать на заказные социально-политические темы. Мы делали то, что нам хотелось.

К библейским мотивам я раньше подходил немного по-детски, как к иллюстрации. Все это писалось с легкостью, наглостью. Сейчас же я отношусь к этому гораздо серьезнее и не считаю себя готовым продолжать работать на эти темы.

Переход к нынешнему стилю был постепенным: у меня никогда не было резких скачков, хотя зрителю сейчас кажется иначе.

Плоскость 1989. Холст, темпера.

Такое событие, как смена картин, не прошло незаметно для общественности. На официальном открытии выставки 17 октября собрались люди культуры, искусства и бизнеса. А директор Купаловского театра, экс-министр культуры и экс-посол Беларуси во Франции Павел Латушко рассказал, что познакомился с Заслоновым как раз в этой стране, и добавил:

- Прыехаў Раман з нефармальнай культурнай сталіцы свету, і я прапаную, каб Ждановічы сталі нефармальнай культурнай сталіцай Беларусі. І гэты праект - гэта толькі пачатак!

Павел Латушко, директор Купаловского театра, экс-министр культуры и экс-посол Беларуси во Франции.

...Действительность 90-х не всегда внушала оптимизм, но определенно давала надежду на светлое будущее. Когда на полотнах Романа Заслонова взгляд цепляется за нервные мазки, импрессионистские штрихи, глубокие тени - то видит в этом искании веру молодости в хеппи-энд, убежденность в том, что мы все заслуживаем счастья.

Уходя, осматриваешь мельком картины - и в голове начинает звучать все тот же Гребенщиков: «Я вижу, что их появление весьма неслучайно, весьма неслучайно…»

Выставка картин Романа Заслонова «Привет из 90-х» продлится около полугода. Успейте прикоснуться к истории и искусству, пока картины не вернулись в частные коллекции.