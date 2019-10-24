Вера Полякова: «Дети Филиппа Киркорова считают, что Беларусь круче Америки и Испании»

22 октября в Минске праздновала свой 41-й день рождения известная актриса Вера Полякова, супруга министра иностранных дел Беларуси. Среди гостей оказался и король российской эстрады Филипп Киркоров.

В Минск российский певец прибыл с детьми Аллой-Викторией и Мартином, а также сопровождающими, остановились они в «Президент-Отеле».

«Ну, здравствуй, Минск! К друзьям на праздник», - написал Филипп Киркоров в своем Инстаграме и опубликовал фото с детьми где-то на трассе на фоне белорусского герба.

Мероприятия прошли в Малом зале КЗ «Минск». К удивлению зрителей, Киркоров вышел на сцену вместе с детьми и пропел «С Днем рождения!».

Поздравить любимую жену на несколько часов прилетел из Германии, где находился с рабочим визитом, и Владимир Макей.

f.n_fkirkorov Это было классно, зажигательно и безумно душевно

На следующий день мы позвонили Вере Поляковой, чтобы узнать подробности:

- Ну, конечно же, я знала, что Киркоров приедет, сама готовила его поездку. Просто заранее не хотела афишировать. Филипп приехал в частном порядке, чтобы насладиться моим творческим вечером, - сказала Вера.

- Как давно вы дружите с Филиппом?

- Мой муж дружит с Филиппом уже лет 20. Просто муж - скромный человек и не любит афишировать такие вещи. Летом этого года подружились наши дети. И мой сын Артем так рассказывал про Минск, что дети Филиппа решили, что Беларусь - это круче даже, чем Америка и Испания. Благодаря им, наверное, все и получилось. Они собирались приехать в гости еще в сентябре, но у Филиппа не получилось по графику. И тогда я пригласила всех на свой день рождения 22 октября. Они попали не только на мой творческий вечер, но и на наш новый спектакль «Три плюс кот», в котором я играю. Мы показывали его на следующий день во Дворце Республики. Киркорова мы спрятали в ложу, так что зрители его не особенно и видели, а дети в это время играли за кулисами. К слову, Филиппу спектакль очень понравился. Потом у меня еще был праздник в караоке, и Киркоров тоже был. Он говорил, что отдохнул и подзарядился в Минске. Сказал, что самое дорогое - это невероятная искренность и любовь к тому, что мы делаем. То, чего ему не хватает в московской тусовке. Можно делать очень богато - но если без души, то оно не трогает.

Ну а в среду дети побывали в аквапарке и остались в восторге от того, как все чисто и продуманно. Конечно, Филипп с ними уже не пошел, но была тетушка Филиппа и другие сопровождающие.

- А муж, который прилетел из Германии на пару часов - это сюрприз?

- Он не мог не прилететь! И, кстати, не на пару часов: после творческого вечера он переночевал дома, утром сходил на работу, мы пообедали, и только после этого улетел.

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По поводу визита Филиппа Киркорова и дня рождения жены высказался и глава белорусского МИДа Владимир Макей. На страничке белорусского МИДа в соцсетях появилось его письмо, полное возмущения тем, какими слухами все обросло в белорусской прессе.

«Мы все, наверное, уже настолько низко пали, что не можем верить в нормальные человеческие отношения, дружбу, порядочность, искренность, - написал Владимир Макей. - Для всех троллей, конспирологов и изобретателей сплетен сообщаю: меня с Филиппом связывает давняя дружба еще с начала 2000-х годов. Дети наши познакомились в этом году и состоят в постоянной переписке. Желание побывать на творческом вечере супруги высказал сам Филипп, за что я ему бесконечно благодарен. Пребывание в Минске оплачивал сам Филипп. И если вы думаете, что он все измеряет деньгами, то вы глубоко ошибаетесь. В отличие от многих творческих личностей, у кого на первом месте меркантильные вещи, для него понятия товарищества и искренней дружбы тоже многое значат. Да, должен признать, что подкуп Филиппа с нашей стороны был. Он и сопровождающие его лица не платили за билеты на творческий вечер, а пришли по пригласительным. Это аж 60 рублей, или 30 долларов. Более того, мы поужинали с ним, а назавтра еще и попили кофе, если кого это интересует. Более того, он еще назавтра вечером пришел по пригласительным на спектакль.

Что касается версий о моих лично перелетах на личных самолетах из Германии и обратно, то посоветовал бы посмотреть на соответствующий график работы на сайте МИД.

Неужели кому-то действительно доставляет удовольствие побольнее ущипнуть другого, заклеймить его позором, оболгать, не пытаясь даже получить хоть крупицу правды? Если это действительно сегодня доминирующая черта в нашем менталитете, то надо признать, что все мы серьезно больны...

С огромным уважением и любовью ко всем, Владимир Макей, министр иностранных дел, друг Филиппа Киркорова».

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