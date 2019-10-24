От аренды автокрана до коврика в вестибюле: На вопросы о комплексном обслуживании зданий отвечает генеральный директор компании «БелЭЗ»

Очень удобно обратиться в одну компанию, которая занимается комплексным обслуживанием зданий и может предложить все виды нужных вам работ. В чем преимущества этого подхода? Какие работы может выполнять такая фирма? На вопросы ответил генеральный директор РУП «БелЭЗ» Управления делами президента РБ Борис Белкин.

- Я строю офис и ищу компанию, где можно недорого взять в аренду спецтехнику, а затем сделать ремонт под ключ и заняться обслуживанием здания. Предлагаете ли вы такие услуги?

- Да, мы предлагаем весь комплекс услуг по обслуживанию зданий. Вы можете взять у нас в аренду спецтехнику - автомобильный, грузовой транспорт, тракторы, причем на исключительно выгодных условиях. Например, час использования автокрана грузоподъемностью 15 тонн стоит с учетом НДС 26,34 рубля, 1 километр пробега - 96 копеек. Час работы погрузчика «Амкодор 332С-4» обойдется в 49,76 рубля. Также мы предлагаем в аренду автогидроподъемники, погрузчики, седельные тягачи. Кроме того, мы занимаемся ремонтно-строительными и отделочными работами, полным техническим обслуживанием и эксплуатацией зданий, озеленением, предлагаем клининговые услуги и многое другое. Стоимость и оперативность наших услуг позволяет клиентам экономить финансовые и временные ресурсы и на шаг опережать конкурентов. Наше предприятие на рынке уже более 20 лет и за эти годы зарекомендовало себя как надежную компанию, которой можно доверить проведение даже самых сложных работ.

- Я открываю гостиницу. Мне нужно в очень короткие сроки оформить интерьеры в помещении и сшить спецодежду для персонала. Занимаетесь ли вы такими работами и можете ли выполнить их оперативно?

- Да, в нашей компании РУП «БелЭЗ» есть мебельный цех, который предлагает полный спектр услуг от дизайнерского решения до монтажа под ключ. Срок изготовления мебели - в течение 20 рабочих дней. Также у нас есть собственный цех светопрозрачных конструкций, который производит окна, двери, перегородки из ПВХ-профиля. Срок изготовления - от 14 дней.

Кроме того, мы предлагаем услуги по пошиву одежды для персонала. В сферу производственных возможностей швейного цеха входит пошив спецодежды для горничных, поваров, технических и торговых работников, а также производственной и медицинской одежды. Мы принимаем заказы на изготовление одежды с использованием вышивки и логотипов. Качество нашей продукции подтверждено сертификатами соответствия.

- Офис моей фирмы находится на 12-м этаже бизнес-центра со стеклянным фасадом. Ищу компанию, которая не просто занимается клининговыми услугами, но и сможет вымыть окна на такой высоте.

- Мы можем предложить вам услугу «промышленный альпинизм». Это быстрая, удобная и высокорентабельная альтернатива лесам, автовышкам и электролюлькам. Иногда промышленный альпинизм является единственно возможным способом выполнения некоторых видов работ. Бригада промышленных альпинистов РУП «БелЭЗ» вымоет окна на фасадах зданий любой этажности, почистит фасады, облицованные стеклом и пластиком, а также при необходимости отремонтирует швы и стыки стеновых панелей. А в зимнее время мы поможем очистить от снега и наледи кровли зданий любой сложности.

- Занимается ли ваша компания промывкой канализационных труб?

- Да, мы оказываем услугу профилактической санитарной промывки ливневых и канализационных сетей участками до 100 метров и диаметром труб от 100 мм до 1000 мм при максимальном давлении насоса 12,7 м3/ч и объеме цистерны 9 м3. Также при необходимости наша компания может ликвидировать аварийные засоры ливневых и канализационных сетей, промыть и очистить канализационные колодцы. У нас есть большой опыт в этой сфере, мы гарантируем высокое качество работ. Работаем как с физическими, так и юридическими лицами.

- Можно ли заказать у вас клининговые услуги?

- Да, наша компания занимается ежедневной комплексной и поддерживающей уборкой помещений. Мы предлагаем услуги по проведению генеральной послестроительной уборки жилых, офисных и производственных помещений, а также проводим специализированную уборку бассейнов, саун, кухонь и кухонного оборудования предприятий общественного питания. Есть у нас и система обслуживания вестибюльных грязезащитных ковров. Обращайтесь - вы останетесь довольны качеством наших услуг.

- Производит ли ваша компания чистку больших воздуховодов 300 до 700 мм?

- Да, мы оказываем услугу профилактической санитарной чистки систем вентиляции и воздуховодов диаметром труб от 300 до 700 мм. Также при необходимости наша компания может ликвидировать аварийные засоры систем вентиляции и воздуховодов, мы используем современное оборудование Lifa SpecialCleaner 25 Multi - это оборудование для прочистки вентиляции с электрическим приводом. Оно невероятно удобно для воздуховодов как с круглым, так и с прямоугольным сечением. Имеет преимущество перед другим очистным оборудованием за счет возможности разбрызгивания воздушной или жидкой струи во время процесса очистки. Оборудование являющаяся мощной щеточной машиной на рынке и единственной машиной в Республике Беларусь, которая оснащена встроенной видеокамерой. Рабочее напряжение 220 В. Она менее шумная и более удобна в применении, чем машины, имеющие пневматический привод. Она разработана специально для очистки больших воздуховодов диаметром 250 до 700 мм, как правило, в промышленных помещениях.

Lifa SpecialCleaner 25 Multi (робот):

• Поставляемая по требованию клиента видео система управления и контроля

• Регулируемая скорость вращения 300 до 700 об./мин. оборотов в минуту

• Гибкий и прочный 25метровый вал

• Крутящий момент создается с помощью встроенного электрическим приводом

У нас есть большой опыт в этой сфере, мы гарантируем высокое качество работ. Работаем как с физическими, так и юридическими лицами.

Тел.: (8-017) 233-92-59, (8-017) 233-92-66

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