Ставки достигали 530% годовых! Грабительским процентам микрозаймов поставили заслон

До настоящего времени микрофинансовые организации, объявления которых о быстрых деньгах в долг часто можно видеть на остановках и дверях подъездов, могли устанавливать любые проценты. Кроме того, они не были ограничены в размерах штрафов и пеней, которые выставлялись просрочившим займ клиентам. Как отметили в пресс-службе президента, все это приводило к тому, что микрофинансовые организации зачастую предоставляли ультракороткие займы без залога по ставке, превышающей 530% годовых. Подписанный Александром Лукашенко указ направлен главным образом на повышение уровня защищенности заемщиков.

Документом ограничивается размер причитающихся микрофинансовому кредитору процентов: теперь начисленные проценты не могут превышать двукратной суммы предоставленного заемщику микрозайма, а сумма неустоек, штрафов и пеней теперь не может быть больше половины размера одолженных денег.

Изменяются требования к самим микрофинансовым организациям. В частности, некоммерческим организациям, которые были созданы в форме фондов, запретили выдавать микрозаймы. При этом утвержден порядок создания и функционирования, некоммерческих мирофинансовых организаций в форме потребительских кооперативов. Определено, что его членами могут быть физические лица, осуществляющие производство сельхозпродукции, виды деятельности, при которых уплачивается единый налог, а также субъекты малого и среднего предпринимательства.

Кроме этого, уставный фонд микрофинансовых кредиторов теперь будет формироваться только посредством внесения денежных средств. Нацбанку поручено определить минимальный размер такого фонда. Также именно на регулятор возложена функция направления предписаний (требований) предоставляющим микрозаймы структурам в случаях нарушения ими законодательства.

Указом закреплены права потребителей финансовых услуг микрозаймовых структур на получение полной и достоверной информации об условиях договора, правильном расчете процентов.

Новый указ президента, кроме прочего, изменяет некоторые аспекты деятельности ломбардов. Им разрешили, во-первых, предоставлять микрозаймы гражданам под залог транспортных средств без обязанности передачи предмета залога; во-вторых, осуществлять комиссионную торговлю, хранить вещи, приобретать их с целью дальнейшей продажи.