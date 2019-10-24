2019-10-24T22:26:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Стильная и модная обувь сезона-2019/2020: скидка 70% на второй товар ждет вас!

Ультрасовременные ботинки, удобные сапоги, утонченные ботильоны и крутые кроссовки - все это вы сможете купить на мегаскидке с 25 по 31 октября
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«МЕГАТОП» празднует свой день рождения. За 12 лет присутствия на белорусском рынке мы открыли более 70 магазинов, стали одним из самых узнаваемых обувных брендов страны и реализовали более миллиона пар качественной и стильной обуви! Бренд MEGATOP - это современные магазины, обувное производство, собственные продуктовые линейки, уникальный логистический распределительный центр, продуманная программа лояльности и креативные рекламные кампании в СМИ. Все это - результат того, что мы достигли, но далеко не все, к чему мы стремимся. Впереди много приятных сюрпризов!

Мы благодарны каждому покупателю за доверие и поддержку! Поэтому в честь своего дня рождения дарим вам СКИДКУ 70% НА ВТОРОЙ ТОВАР! С 25 по 31 октября покупайте тысячи моделей классной обуви и стильных аксессуаров из натуральной и искусственной кожи МЕГАВЫГОДНО! В акции участвует весь ассортимент мужской, женской и детской обуви (за исключением бренда Rieker) и галантереи! Дерзкие и ультрасовременные ботинки, удобные и прочные сапоги, утонченные ботильоны и крутые кроссовки - со скидкой 70% вы можете позволить себе ЕЩЕ БОЛЬШЕ выгодных покупок для вас и вашей семьи! ПРИХОДИТЕ В MEGATOP И ПРАЗДНУЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!

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