2019-10-24T16:30:00+03:00
Политика
КП Беларусь

В Казахстане Лукашенко и Токаев обсудят продажу «Гомсельмаша»

По мнению экспертов, белорусские власти хотят за предприятие не меньше 500 миллионов долларов.
Геннадий МОЖЕЙКО
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В аэропорту Нур-Султана Александра Лукашенко лично встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: БелТА.В аэропорту Нур-Султана Александра Лукашенко лично встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: БелТА.
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Утром в четверг, 24 октября Александр Лукашенко проводил из Национального аэропорта президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, а буквально через несколько сам улетел в Казахстан.

В аэропорту Нур-Султана Александра Лукашенко лично встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Из аэропорта Лукашенко поехал к монументу «Защитники Отечества», где возложил венок. Вечером пройдет неформальный ужин. Кроме того, президенты посетят показательный матч между теннисистами Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.

Из аэропорта Лукашенко поехал к монументу «Защитники Отечества», где возложил венок. Фото: БелТА.

Из аэропорта Лукашенко поехал к монументу «Защитники Отечества», где возложил венок. Фото: БелТА.

Официальные же переговоры запланированы на пятницу. Планируется, что президенты обсудят торгово-экономическое взаимодействие, рассмотрят перспективы расширения промышленной кооперации, наращивания сотрудничества в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, нефтехимическом комплексе, сфере высоких технологий.

В центре внимания глав государств и вопрос продажи акций «Гомсельмаша». Интересно, что предыдущие попытки приватизации этого предприятия компаниями из России и Китая результата не принесли. По мнению экспертов, белорусские власти хотят за предприятие не меньше 500 миллионов долларов.

- Вы уже наелись, попробовав импортной, так сказать, техники - немецкой, американской, - сказал Лукашенко. - Все накушались на постсоветском пространстве и говорят: «Нет, нам бы МТЗ».

Товарооборот с Казахстаном за последние 10 лет прыгал от 388 миллионов долларов (в 2009 году) до 967 (в 2014-м). В 2018 году он составил 896 миллионов, примерно такой же объем ожидается и в нынешнем году. Мы продаем в Казахстан в основном тракторы, комбайны, самосвалы и молочку. Покупаем в основном сырье: дистилляты, сжиженный газ, каменный уголь, металл, хлопок, лен.

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