«Когда увидела даже свои веснушки, был шок!» Минчанка из Серебрянки стала прототипом граффити у Каменной Горки

За последние пару недель на двух домах на проспекте Притыцкого в Минске появились муралы. На доме №150 - работа «Фрыланс» сербского художника Artez. На 134-м доме - работа «Лічбавы свет» белорусского художник Евгения Сосюра, который рисует под псевдонимом Mutus. В ноябре в Беларусь приедет стрит-артист из Испании под псевдонимом Slim - и на 136-м доме появится еще одно граффити. Все три работы рисовали с реальных персонажей.

На среднем доме в ноябре тоже появится граффити Фото: предоставлено органгизаторами

Так будет выглядеть третье граффити Фото: Антон МОТОЛЬКО

Мы пообщались с Викторией Савченко, которая стала прототипом работы «Лічбавы свет».

- Женя написал мне в конце августа - начале сентября, - вспоминает Виктория. - На следующий день мы встретились, обсудили все, идея мне понравилась. И уже через неделю у Жени в Инстаграме я увидела, что работа идет. Очень удивилась, ведь ожидала увидеть мурал не раньше весны.

Фото: Дарья РЫСАКОВА, instagram.com/daryarysakova.photo

Фото: предоставлено організаторами

В реальности работу Вика пока что не видела, но вот фотографию граффити вблизи рассмотрела.

- Я увидела, что веснушки даже сохранены, это прямо вау! Сразу думала, что это будет что-то контурное, а тут такие детали. Конечно, сразу это шок! Я сбросила в Инстаграм фотографию из какого-то паблика и подписала: «Если вы понимаете, о чем я». И тут мне очень многие стали писать: а мы гадаем, ты или не ты! Подружка живет в Каменной Горке, часто ходит около работы. Несколько дней, говорит, гадала - я на мурале или нет.

Так мурал выглядел пару недель назад, в процессеФото: Святослав ЗОРКИЙ

А вот сама Вика живет в Серебрянке. Граффити из окна не увидит, но шутит, что до Каменной Горки - почти по прямой.

- Когда Женя рисовал работу, к нему подходили люди и говорили: «Я знаю эту девушку!» - и пытались найти сходство с кем-то из своих знакомых. И какая-то девушка ему писала: «Это же я!»

БУДЬ В КУРСЕ!

Совместный проект администрации Фрунзенского района Минска, стрит-арт-активистов Urban Myths и компании А1 «Будучыня» - это триптих на тему будущего и объединяет художников из Беларуси, Сербии и Испании. На трех монументальных муралах на торцах жилых 12-этажек в микрорайоне Кунцевщина авторы показали современную Беларусь через образы молодых людей - новых героев нового времени.

ОФИЦИАЛЬНО

- После опроса жителей мы поняли, что они такую идею поддерживают. Сегодня ищем новые подходы к благоустройству и изменению облика района, и для нас важно отношений жителей к этому, - говорит первый замглавы администрации Фрунзенского района Денис Драпей.