В брестское «Динамо» перешел скандальный украинец Хачериди

Брестское «Динамо» лидирует в футбольном чемпионате, опережая за пять туров до финиша ближайшего преследователя на 7 очков (по потерянным - на 4). Похоже, в клубе не только думают об усилении на следующий сезон, но и начали делать шаги в этом направлении. В Бресте заявили о подписании контракта с 32-летним украинским защитником Евгением Хачериди. Соглашение рассчитано на год и вступит в силу 1 января 2020 года.

Чем примечателен этот переход? В свое время Хачериди был одним из лучших игроков в своем амплуа как минимум на просторах бывшего СССР. Больше 10 лет он играл в составе киевского «Динамо», с которым трижды выигрывал чемпионат Украины, в матчах Лиги чемпионов выключал из игры Диего Косту из «Челси», провел шесть матчей в финальной стадии чемпионов Европы в составе сборной Украины (всего 51 матч).

А еще у Хачериди вспыльчивый характер. Визитной карточкой стал матч 2011 года Лиги Европы между «Динамо» и «Маккаби» из Тель-Авива. При счете 2:1 Хачериди схватил соперника за горло, началась потасовка. В итоге защитника удалили, матч завершился со счетом 3:3, киевляне пролетели мимо плей-офф Еврокубка.

- Меня удалили, когда я за Алиева заступился. А что, нормально подходить и бить человека? - сказал Хачериди в интервью FootballHub.

Знаменитый вратарь, а ныне тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский по этому поводу сказал так:

- К сожалению, Женя ориентирован исключительно на себя. Для построения команды, которая хочет добиваться больших результатов, он является стопором и якорем, который не дает возможности подняться выше.

В 2018-м Хачериди покинул «Динамо» из-за конфликта с Александром Хацкевичем. Главный тренер по ходу матча 1/8 финала Лиги Европы с «Лацио» сказал ему готовиться выйти на замену, но защитник это проигнорировал, за что впоследствии лишился места в составе.

В мае 2018-го Хачериди в составе греческого ПАОКа обыграл в Лиге Европы «Спартак». После матча в Москве фанаты с трибун кричали ему разные неприятности и показывали неприличные жесты, в ответ Хачериди показал свои щитки с «жовто-блакитной» расцветкой. В России на это многие обиделись.

С июня футболист без клуба. За сборную Украины в последний раз играл в марте 2018-го. Ходили слухи, что им интересуются клубы Турции, Саудовской Аравии, московский ЦСКА. Но Хачериди решил воссоединиться с Артемом Малевским. Кстати, у них один агент - Александр Панков.

- Прирожденный динамовец нашел свою обитель. Жексон, это очень правильный выбор, ты будешь счастлив в Бресте и обязательно проникнешься духом города над Бугом. Как вам связка на поле Миля - Хачик? - написал Панков в Инстаграме.

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