2019-10-24T22:32:49+03:00
Общество
КП Беларусь

«Однажды принесли черепаху по кличке Шумахер». Минский ветеринар ведет необычный фотоблог

Молодой врач показывает в Инстаграме истории и собак-кошек, и экзотических питомцев вроде енотов и верблюдов [фото]
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Ветеринар Владимир умиляет своими фото пользователей инстаграма. Фото: соцсетиВетеринар Владимир умиляет своими фото пользователей инстаграма. Фото: соцсети
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27-летний Владимир Кровецкий работает ветеринаром четыре года. Он окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины и два года назад переехал в Минск. На своей страничке в Инстаграме Владимир выкладывает милые фото со спасенными животными: вот он держит в руках новорожденных щенят, а вот 7-килограммового рыжего кота породы мейн-кун.

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Док, подожди, нас же фоткают) Вот такое маленькое чудо, белое и пушистое, очень любопытный и активный. Диагноз - клинически здоров. Побольше бы таких пациентов
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«Находим в телах собак и кошек пули»

- Я ортопед-травматолог, лечу хромающих и раненых животных. Мои пациенты - это выпавшие из балконов коты, попавшие в аварии и пострадавшие в драке собаки. Часто мы находим в теле животных пули от травматического пистолета, - вздыхает Владимир. - Был период, много лечили хромающих питомцев. Делаешь им рентген, а у них в теле пульки: у кого-то в челюсти, а у кого-то в позвоночнике. Хозяева питомцев в шоке, некоторые писали заявления в милицию с просьбой найти тех, кто стрелял. У одной собаки нашли две пульки - одну в животе и одну в лапе. Был даже перелом полового органа…

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Красавец бультерьер по кличке "Гас"
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Нередко животные проглатывают что-то несъедобное.

- Мейн-кун, которого я держу на руках, съел инородный предмет. Насколько я помню, это был бонстик. Пришлось оперировать, потому что игрушка застряла между желудком и кишечником. К счастью, все прошло хорошо. Котик жив и здоров!

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Забота о Больших и маленьких). Кот породы Мэйн Кун 7кг. Отдыхает у хирурга на руках после операции
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Частые пациенты Владимира - котята с травмами.

- Мужчина подобрал на улице котенка со сломанной лапой, я убедил, что малыша нужно прооперировать. За месяц котенок окреп, сейчас уже опирается на нее. Я очень рад, что есть добрые люди, которые подбирают бездомышей. Но, к сожалению, есть и те, кто приносит в клинику питомца со сломанной лапой и предлагают его усыпить. Говорят, нет денег на лечение, но не соглашаются и на бесплатное…

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Вот так, работают наши реаниматологи
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Одно из впечатляющих фото - на руках у доктора огромный лабрадор, весом 50 килограмм. «Ношу своих пациентов на руках», - гласит подпись. Как оказалось, это один из нюансов работы ветврача.

- Каждого пациента от операционного стола до того места, где он будет ждать хозяев, я ношу на руках. Прижал к себе, обнял и понес. Так собаки намного спокойнее себя чувствуют, чем если едут на каталке.

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Ношу своих пациентов на руках..Лабрадор 50 кг
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Как говорит Владимир, нередко ветврачи спасают животных, которых хотят усыпить. А некоторые лечат и забирают домой тех, кого к ним приносят с улицы.

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Две милые и очень добрые кошки
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Владимир нередко проводит кесарево сечение.

- В новорожденных котят и щенят я вдыхаю жизнь не в переносном, а в прямом смысле. А именно высасываю у них околоплодные воды. Иногда нужно кого-то и потрясти, чтобы услышать писк. Наверное, поэтому кесарево сечение - моя любимая операция.

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Черепашка по кличке "Шумахер"
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Порой Владимиру приходится ставить на ноги экзотических питомцев.

- Лечил я морскую свинку, сломавшую лапку, в которую ставил крохотную спицу. Оперировал и утенка, поломавшего лапку. Когда-то оперировал домашнего енотика - зашивал рану. Был у меня и такой необычный пациент, как черепашка по кличке Шумахер, у которой было гнойное воспаление на щеке. А пару лет назад в Витебске со своими коллегами лечил верблюда из российского зоопарка. К сожалению, он умер. Его привезли к нам очень поздно. У верблюда было воспаление верхних дыхательных путей, желудка, кишечника…

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Не скучаем... tetrischallenge
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БУДЬ В КУРСЕ!

Что стоит помнить, чтобы питомцы избежали травм?

1. Переедание и длительное пребывание на холоде - это нагрузка для животного.

2. Привыкайте с детства кормить четвероногого друга правильно. Это залог здорового иммунитета и долголетия.

3. При появлении любых признаков недомогания сразу обращайтесь к ветеринарному врачу. Не нужно заниматься самолечением. Порой это приводит к очень печальным последствиям.

4. Для выявления заболевания на ранних этапах проходите ежегодный плановый осмотр.

5. Не забывайте про вакцинацию! Мы сами не знаем, в какой из дней мы можем подвергнуть опасности питомца. Некоторые вирусные заболевания человек приносит в квартиру на подошве обуви.

6. Не разбрасывайте по квартире острые, колющие и режущие мелкие предметы. Животные живут в мире, где все для них ново (особенно в детстве). Из любопытства они съедают иголки с нитками, дождик с новогодней елки и маленькие игрушки.

7. Любите и уважайте братьев наших меньших.

КСТАТИ

Необычные прозвища у котов и собак

У кошек: Печенька, Шоколапка, Лаймкалли, Пепси.

У котов: Маффин, Коврик, Найджел, Шервуд, Коридуэн, Альгис, Гремлин, Мардук (в честь музыкальной шведской группы), Фантик, Кекс, Шекспир, Юпитер, Вискас.

У собак: Дульсипея, Кейтару, Уго, Бисмарк, Текила.

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