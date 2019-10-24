19-летний норвежец побил рекорд Лиги чемпионов

- Во втором игровом дне третьего тура Лиги чемпионов многие ожидали матч «Интера» и дортмундской «Боруссии», но команды скучно (победили миланцы - 2:0). Зато матчи не такого титулованного австрийского «Зальцбурга» - это шоу.

Вот их результаты за три тура: победа над «Генком» 6:2, 3:4 с «Ливерпулем» и вот теперь 2:3 с «Наполи». И вновь забил 19-летний норвежский гигант Эрлинг Холанд (рост 194 см). После дубля в ворота «Наполи» он лучший бомбардир Лиги чемпионов прямо сейчас - 6 мячей. Ранее никто не забивал 6 голов в первых 3 матчах турнира - так норвежец превзошел рекорд Дидье Дрогба (в сезоне-2003/2004 ивуариец забил пять раз за «Марсель»). И еще до Холанда ни один игрок в возрасте до 20 лет не забивал так много в одном сезоне ЛЧ - даже Рауль и Мбаппе.

- «Барселона» забуксовала на старте сезона, но с возвращением в строй Лионеля Месси пошла на поправку. А сам аргентинец по обыкновению забивает и обновляет рекорды. Отправив мяч в ворота «Славии», Лео стал первым игроком в истории турнира, которому удалось забить как минимум один раз в матчах этого турнира в 15 сезонах подряд. Также Месси повторил рекорды Роналду и Рауля, забив 33 разным клубам.

- «Зенит» после победы в чемпионате России над «Ростовом» (6:1) рассчитывал обыграть «Лейпциг» и возглавить таблицу в группе. Но провалил второй тайм и был обыгран 1:2. Сергею Семаку оставалось констатировать, что в России и Лиге чемпионов совершенно разные скорости.