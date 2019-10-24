Лукашенко предложил поставить памятник корове и картошке и вспомнил, как «бегал за пивом» президентам

«У меня в семье почти никто молоко не употребляет»

О своем личном подворье и хозяйстве президент обычно рассказывает с трепетом - и это интервью не стало исключением.

- У меня 13 коров. Притом я не беру, чтобы молоко производить. У меня в семье почти никто молоко не употребляет. Мы это поставляем. Правительство кормим. У нас же есть общепит так называемый с советских времен.

Вспомнил Лукашенко и о своих козах, подчеркнув, что они тоже дают отличное молоко. И, конечно же, рассказал о высоком урожае картошки - порядка 900 ц/га по сравнению с 350 - 400 ц/га по стране.

Недавно Лукашенко угощал своей морковкой даже Стивена Сигала. Фото: belta.by

- Этот урожай мы раздаем людям, картошку я употребляю один раз в неделю. Чтобы в хоккей можно было бегать и не растолстеть.

Говоря о картошке, Лукашенко заверил: если отведать клубни с его участка, можно понять, что такое настоящая картошка, добавив, что для разных блюд существуют разные сорта, и это целая культура. Вспомнил белорусский президент и том, как подарил четыре мешка картошки Путину. В конце размышлений о главном национальном продукте Лукашенко сказал:

- Картофель - это же наш спаситель. Картофель в войну и прочее где-то вырастил - и ты вместо хлеба, вместо молока… Когда мне говорят, какой бы памятник вы за войну поставили бы в Беларуси… Я бы мешок картошки на памятник воздвиг и корову. Потому что корову уводили куда-то в лес, леса были дремучие у нас, прятали там - и за счет этого дети выживали там люди…

Президент похвастался хорошим урожаем картошки. Фото: пресс-служба президента

«Я же не специально говорю, чтобы кто-то взял мою цитату»

Лукашенко дал понять, насколько уважает Нурсултана Назарбаева, вспомнил первые встречи с ним.

- Я встретился с ними, аксакалами, что я там, сопливый, мне еще 40 лет не было, я стал президентом. Я прихожу, а там аксакалы: Нурсултан, Борис Николаевич Ельцин, Ниязов, Каримов... Ну и что. Ну, за пивом бегал поначалу, как в народе говорят: молодой - побежишь за пивом.

Кстати, о цитатах! Президент высказался и по этому поводу. В частности, как относится к ситуациям, когда его выступления разбирают на цитаты.

- Я же не специально говорю, чтобы кто-то взял мою цитату. Я это говорю, переживая эти вопросы. Я вообще сторонник искренней политики. Для меня искренность в политике - главное. Хотя политики искренние почти не бывают.

Также глава Беларуси выразил претензию стране-соседке, отметив, что на белорусских НПЗ могли бы перерабатывать нефть из Казахстана, чтобы потом продавать на премиальных рынках. Однако проблема в том, что поставки на белорусские предприятия возможны только через территорию России. Напомним, Россия эту нефть не пропускает и, по прогнозам экспертов, вряд ли предоставит союзникам свою трубу, чтобы помочь конкурентам.

- Опять же, повторюсь: если есть барьеры внутри нашего союза (речь о ЕАЭС. - Ред.), Казахстан начинает смотреть вокруг: а как двигаться, в каком направлении, если здесь закупорили, если здесь нет движения нефти в направлении союзника, Беларуси, тогда казахстанцы начинают смотреть на Китай, смотреть южнее - на Пакистан, Индию. Туда будут поставлять эти продукты. Это нормально? Это ненормально, - цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Президент признался, что не ест картошку часто в том числе потому, что хочет быть в форме и играть в хоккей. Фото: пресс-служба президента

КСТАТИ

Попробовать овощи и молочку с президентского хозяйства можно в центре Минска

Мы задумались: если у президента 13 коров (некоторые, как мы писали раньше, дают по 36 л молока в день!) и такой высокий урожай картошки, при этом сам президент съесть это все не может, тогда куда же это все девается?

В интервью Александр Григорьевич на это частично ответил (кормит правительство) и упомянул общепит советских времен - столовые. И мы туда позвонили. Правда, признались в президентских дарах почему-то только в столовой Министерства по налогам и сборам. Она же - кафе «Менск».

В отделе снабжения РУП «Октябрьский» нам подтвердили: с президентского подворья на склад действительно приходит картошка, морковка, лук, картошка и молочная продукция, которая потом поступает в столовые. Пообедать в них, кстати, могут не только чиновники. Так что если реально хотите попробовать президентской картошки, то сделать это можно в центре Минска. В столовой на площади Независимости - по правую руку Ленина. Еще и за копейки!