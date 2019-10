Спустя 50 лет: «Белорусские песняры» спели «битловскую» Yesterday, как мулявинские «Песняры»

Концерт «Белорусских песняров» 25 октября не назывался юбилейным. Хотя это было бы логично – «Песняры», коллектив-прародитель, официально родился полвека назад, 1 сентября 1969 года (тогда ансамбль назывался "Лявоны"). Вдобавок именно в «Белорусских песнярах» наибольшая концентрация тех самых артистов: три заслуженных артиста – Владислав Мисевич, Валерий Дайнеко и Игорь Пеня, композиторы, аранжировщики и солисты Александр Катиков и Олег Аверин.

Однако на историческую подоплеку музыканты не давили. Зато спели много вещей периода «Белорусских песняров» - от «Бялявай, чарнявай…», «Рэкрута», «Только с тобой» и «Моей души» Олега Аверина до редкой «Сумна мне» Александра Катикова на стихи Максима Богдановича и инструментала на тему «Купалінкі» Максима Пугачева.

Впрочем, были и основные «песняровские» блокбастеры – порой в освеженной аранжировке, как «Ці ўспамінала ты мяне?». Вдобавок уже несколько лет ансамбль постепенно осваивает вещи, которые в свое время исполнял лидер «Песняров» Владимир Мулявин. В этот вечер Олег Аверин спел и «Наши любимые», и «За полчаса до весны», и балладу «Крик птицы».

О 50-летии «Песняров» со сцены говорили дочери Владимира Мулявина Марина и Ольга. Они подарили музыкантам совершенно новый диск «Повинуясь песенному дару…» с малоизвестными вещами ансамбля, в которых солировал их отец. «А ваш учитель и друг», - добавили Марина и Ольга. Этот жест уже не в первый раз показал, что острые вопросы сняты, по крайней мере, между частью родственников Мулявина и «Белорусскими песнярами», которые в 1998-м откололись от лидера ансамбля и ушли в свободное плавание.

Но свой привет «песняровской» истории «Белорусские песняры» тоже сделали. В востановленной «Ты мне вясною прыснілася» (а это первая песня на первой пластинке «Песняров») пару строк с экрана на заднике сцены спел молодой Владимир Мулявин – благо, сохранились раритетные видеокадры.

А один из основателей «Песняров» Владислав Мисевич вышел к микрофону и спел ту вешь, с которой начиналась его певческая карьера в ансамбле 50 лет назад. Это перевод на русский язык (его делал еще один «песняр» Валерий Яшкин) знаменитого «битловского» хита Yesterday. Пели кавер недолго - пока молодой ансамбль накапливал собственный репертуар. Послушайте, как эта песня прозвучала спустя 50 лет после первого исполнения.

А еще можно услышать ее в версии «Песняров» полвека назад. К счастью, первые фанаты белорусского коллектива записали кавер на "битлов".

А вот оригинал от The Beatles.

Yesterday (With Spoken Word Intro / Live From Studio 50, New York City / 1965).