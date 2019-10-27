Квартиры с видом на парк Челюскинцев: стартовали продажи в престижном районе Минска

Цены на старте - самые привлекательные. Не удивительно, что многие из тех, кто мечтают приобрести квартиру в этом жилом комплексе, поспешили поинтересоваться условиями и ценами.

Квартиры с видом на парк: стартовали продажи в самом престижном уголке Минска.

25-этажный односекционный жилой дом, в котором предложены новые квартиры, находится в линии комплекса со стороны парка Челюскинцев.

25-этажный односекционный жилой дом со стороны парка Челюскинцев.

Особенности дома:

– первый этаж - гараж-стоянка открытого типа на 82 машиноместа;

Первый этаж - это гараж-стоянка открытого типа на 82 машиноместа, входная группа, а также кладовые для владельцев квартир.

– на стилобате – открытые террасы квартир второго этажа, предусмотрено обустройство детских игровых площадок, зон отдыха и озеленение;

– панорамное остекление импортного производства: ламинация - под темный дуб, стекла - с тонировкой цвета бронзы.

– в холле - дизайнерское лобби с местом для консьержа, зоной ожидания гостей и санитарной комнатой;

– подъезд сквозной;

Дизайнерское лобби с местом для консьержа, зоной ожидания гостей и санитарной комнатой.

– три лифта компании OTIS, при этом ни одна квартира не примыкает к лифтовым шахтам

– современная детская площадка;

– огороженная территория.

Современные лифты фирмы OTIS.

Квартиры свободной планировки площадью от 38 до 78 кв. метров.

Территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением высотой 2 метра и оборудована камерами видеонаблюдения.

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» - престижный участок застройки в самом центре Минска.

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» расположен у самых границ одноименного парка.

В шаговой доступности:

– две станции метро;

– гимназии, школы и детские сады;

– поликлиники и Первая городская больница;

– магазины и рестораны, кафе и кинотеатры;

– спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» и аквапарк «Фристайл».

Это престижный и давно облюбованный минчанами уголок столицы. Не удивительно, что многие мечтали бы перебраться в этот район.

Для Станислава Орлова желание жить у границ парка Челюскинцев обернулось покупкой 30-метровой студии на 11 этаже строящегося комплекса.

Станислав Орлов.

– Мне понравилось, что квартира – свободной планировки, на высоком этаже, с хорошим видом. Отличное расположение – спокойная, тихая зона города. Сам дом красивый, и метро рядом. Предложений в городе, конечно, много, но самое лучшее место - парк Челюскинцев! Да, я понимаю, что здесь, наверное, немного дороже, чем в новостройках на окраине Минска, но меня цена устроила - справлюсь! Тем более, что застройщик предлагает и рассрочку на выбор - год, два, три, четыре. Кого какой вариант больше устраивает, – рассказывает Станислав.

Но если Станислав только покупает квартиру, то семья Бобровских вот-вот справит новоселье - свое жилье в доме Vogue 5 комплекса «Парк Челюскинцев» они приобрели около года назад. Определяющим фактором покупки стал центр города и вид на парк. Дом уже полностью сдан, и многие жильцы приступили к ремонту, а кое-кто успел и заселиться.

Центр города и вид на парк стал определяющим фактором покупки квартиры.

– Это ведь классно, что парк буквально рядом с домом, можно в любой момент прогуляться! - рассказывает Ольга Бобровская, купившая с мужем Александром квартиру площадью 88 метров. – Нам понравилось, что здесь свободная планировка. Мы искали квартиру, чтобы сделать то, что нам подходит, чтобы было большое пространство для нашей семьи. Мы любим собираться вместе, соответственно, хотелось, чтобы для этого было место.

Ольга Бобровская с дочкой Аней.

По ее словам, построить свою квартиру вполне возможно, если вся семья зарабатывает. Но главное, что комплекс «Парк Челюскинцев» - это современные архитектура и планировки.

Свободная планировка позволяет сделать ремонт, который подходит для семьи Ольги.

– Подъезд нашего старого дома в Серебрянке и лобби здесь – это просто несравнимо. Тогда строили именно так, такие были дома и подъезды. Сейчас – совсем другой уровень жизни. Это прекрасно, что мы идем навстречу Европе, так что пусть панельки остаются в прошлом! – уверена хозяйка.

За ремонт отвечает отец Ольги - Вениамин Алексеев. Семейный «прораб» отмечает высокое качество строительства.

– Полы ровные, стяжку поправлять не пришлось. Потолки идеальные – как была сдана квартира, так кабель и развели. Стены тоже ровные, у штукатуров никаких претензий не было. И когда принимали квартиру, никаких замечаний мы не высказывали – все было сделано очень хорошо. Так что к Новому году, надеюсь, завершим. Хотим здесь и отметить – поставить елочку в новой квартире! – улыбается Вениамин Петрович.

Вениамин Алексеев.

Прекрасная квартира в престижном месте - это действительно реально. Ведь финансовые инструменты, которые предлагает покупателям компания застройщика, позволят воплотить заветную мечту о квартире для многих семей с постоянным доходом. Речь идет о беспроцентной рассрочке от застройщика на четыре года, а также выгодных кредитных программах сроком до 20 лет и до 90% стоимости жилья. При первом взносе в 10% в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49% или, по другой программе – 6,99% годовых на первые два года. И это лучшее предложение на рынке на данный момент!

Все подробности по условиям покупки квартир в комплекса «Парк Челюскинцев» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9, DANA CENTER ("Дана Центр "), 1-й этаж, ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

ИООО «Зомекс Инвестмент». УНП 191061449.