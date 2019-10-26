"В последний раз моя любовь уплывает в облака". Композитор Олег Молчан из мулявинскх "Песняров" умер в 54 года

Олега Молчана не стало 26 октября. Он умер после продолжительной онкологической болезни, которой не сдавался до последних дней. А ведь неизменный оптимизм был отличительной чертой композитора. Кто-кто, а Молчан всегда находил повод для хорошей шутки и мог похвастаться огромным количеством друзей. И это было взаимно.

Олег Молчан всегда был оптимистом.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Последние снимки на странице Фейсбука Олега Владимировича были из Швейцарии, куда он на днях поехал с супругой - певицей Ириной Видовой. Она написала в своем Фейсбуке в память о супруге:

В последний раз моя любовь уплывает в облака, где свободно и легко...

И не тая влюбленных глаз, лишь только ты и я там высоко...

Уже известно, что прощаться со знаменитым композитором будут в большом зале Белгосфилармонии 30 либо 31 октября. Пока же добрые слова об Олеге Владимировиче в соцсетях пишут его друзья, коллеги почитатели таланта.

Олег Молчан стал известен по участию в "Песнярах". Его первой работой с коллективом, но еще вне штата ансамбля в 1989-м стала программа «Ave sole ("Слова Скарыны")» на стихи Александра Легчилова. Тогда же Молчан впервые вышел на сцену в "Песнярах". А спустя пару лет он стал "песняром" по приглашению Владимира Мулявина. Тогда же молодой человек оставил консерваторию, куда поступил по классу композиции к Андрею Мдивани.

Олег Молчан пришел в ансамбль совсем юным, но скоро стал одним из моторов его развития. Фото: Михаил Маруга

Олег Молчан работал с Владимиром Мулявиным как аранжировщик над программами "Вянок" по произведениям Максима Богдановича, "Голос души" и "Казацкая вольница". Именно он автор известных нам версий "Лявоніхі", "Чырвонай ружы", "Кумы" и многих других хитов "Песняров" 1990-х. По сути, авторское видение Олега Молчана и его стремление сочетать традиции ансамбля с современными тенденциями и определяли саунд коллектива в то десятилетие. А после раскола "Песняров" в 1998-м именно Молчан помогал Мулявину собирать новый состав, став при этом музыкальным руководителем коллектива.

Звучание "Песняров" в 1990-х - во многом заслуга Олега Молчана. Фото: Личный архив

А самые известные авторские песни Олега Молчана времен "Песняров", пожалуй, - это "Маргарыта", "Христос Воскрес!", "Обманите меня", "Чужая", "Юность" и, конечно, же "Малітва". Она написана на компиляцию строф из двух стихотворений-молитв Янки Купалы. Их принес Олегу Молчану, тогда пианисту и аранжировщику ансамбля, сам Мулявин. Хотел, чтобы молодой автор после успешных «Кумы» и «Обманите меня» написал для него балладу.

Молчану Мулявин доверил музыкальное руководство "Песнярами". Фото: Михаил Маруга

- Меня, в отличие от уже загоревшегося идеей Мулявина, смутил приличный объем. Но Георгиевич был готов петь долго – только напиши хорошую музыку, - рассказывал Олег Владимирович в последнем интервью "Комсомолке" в июле 2019-го. - А сразу это не удавалось, работалось тяжело, я примерялся к разным вариантам и все отметал: мне хотелось, чтобы это был гимн, а в то же время музыка, понятная каждому. Ну, и важно было попасть в Мулявина-исполнителя, чью фактуру я уже прекрасно знал, понимал и то, что номер войдет в духовную программу «Песняров» - «Голос души». Кстати, и первый духовный посыл ощутил в Свято-Духовом кафедральном соборе, когда услышал там молитву «Отче наш». Она меня зарядила, как-то прояснила посыл: песня должна прозвучать молитвой за всех нас. А собственно идея пришла на гастролях - на фестивале «Звездный прибой» в Крыму, где «Песняры» жили на пароходе. Рояля и даже розетки для синтезатора в каюте не было, потому я наиграл первый вариант мелодии на гитаре. А уже в Минске сделал аранжировку и показал ее Мулявину. Он забрал ноты, и через несколько дней, приехав на студию, записал «Малітву» буквально с пары дублей. Я тогда поразился, как эта песня подходит Мулявину. Не зря ее до сих пор частенько приписывают Владимиру Георгиевичу.

"Песняры" Анатолий Кашепаров, Олег Молчан и Леонид Борткевич у памятника лидеру ансамбля Владимиру Мулявину.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

После "Песняров" Олег Молчан немало писал для звезд белорусской сцены, работал со многими как продюсер. Несколько альбомов с его песнями записала супруга Молчана певица Ирина Видова. Ее хиты "Бабочки", "Думала", "Любовь сказала "Да!", "Самба Листопад", "Карабель маёй краіны", Liebe Love L'amour и другие. А как дань "песняровским" временам Молчан написал песенный цикл на стихи Янки Купалы "Малітва".

Ирина Видова и Олег Молчан были неразлучны много лет...Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Ирина Видова и Олег Молчан часто выступали вместе.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Также Молчан активно занимался деятельностью в сфере авторского права в Беларуси и не только. Так, в 2018 году композитора избрали президентом Евразийской конфедерации обществ правообладателей.

Олег Молчан пользовался огромным авторитетом у коллег.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

А еще одним проектом Молчана в последние месяцы было издание на московской фирме «Мелодия» к 50-летию «Песняров» - это песни композитора в исполнении как ансамбля, так и отдельных его солистов в разное время. Летом Молчан ждал, что скоро уйдут в печать коллекционный винил и двойной CD-релиз, куда попадет около 35 вещей. В том числе будут там и варианты хитов Молчана. Одну только песню «Юность» изначально пел в ансамбле Игорь Пеня, но потом к ней обращались и Владимир Мулявин, и Анатолий Кашепаров, и Вадим Косенко.

Песняры Молитва О.Молчан-Я.Купала исп.В.Мулявин.

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