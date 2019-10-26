«Перед концертом уже не пьем». БИ-2 показали комиксы, спели на тайной сцене и поймали лифчик из зала

Оказалось, московская ВТБ-Арена вмещает не так уж и много зрителей – около 12 тысяч человек. Это меньше, чем Минск-Арена (15 тысяч) и уж точно скромнее нашего «Динамо» (35 тысяч). Поэтому в Москве было два концерта подряд. Пока участники группы за кулисами отвечали на вопросы журналистов, на сцене «разогревал» публику Ян Николенко со своим проектом «Сети».

БИ-2 все возрасты покорныФото: Павел МАРТИНЧИК

Лева признался, что уже несколько лет музыканты перед концертом не берут ни капли в рот, и вообще он увлечен ЗОЖ, у него даже есть беговая дорожка дома.

- Проснулся и пошел. Стараюсь заниматься каждый день. Но мне это нужно не столько для того, чтобы скорректировать фигуру, сколько для дыхания. Да и новые нейронные связи, которые возникают во время занятия спортом способствуют созданию новых песен, - улыбнулся Лева. - А вот если бы купил абонемент в спортзал, так и не дошел бы туда из-за лени.

Лева и Шура дали старт новому туру NewBest.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Журналисты обратили внимание на сценический наряд Шуры – то ли половинка юбки, то ли килт, под который были надеты черные джинсы с красными, словно натертыми кирпичом, коленями. Музыканты пошутили, что Шура сам строчит свои наряды на швейной машинке.

То ли юбка, то ли килт ШурыФото: Павел МАРТИНЧИК

В видео intro, с которого начался концерт, казалось, зашифрованы строчки из песен группы. Это как сон за секунду до пробуждения – ты прокручиваешь картинки в голове и пытаешься понять, как из них сложить пазл. Но вот экраны стали абсолютно белыми, наступило пробуждение. С чистого листа БИ-2 заиграли «Ее глаза» - одну из своих самых проникновенных и лиричных песен. Не раз приходилось слышать, что белорусы слишком сдержаны на концертах. Пожалуй, так и есть. Московскую публику не пришлось раскачивать – уже с припева «где-то ангелы кричат прости-прощай» зал пел хором. А тем временем белое пространство экранов стало заполняться черной жирной краской, похожей на нефть.

С залитого молоком экрана начался концерт.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Второй грянула «Революция», да с такого взрыва пиротехники, что зрители отпрянули от сцены. Музыканты на экране превратились в рисованных персонажей комиксов про супергероев. И это очень соответствует тому, как воспринимают сейчас события столетней давности – вроде и не отпускают они, но кажутся какими-то карикатурными и наивными.

Музыканты группы превратились в героев комиксовФото: Павел МАРТИНЧИК

Во время исполнения «Дурочки» зал залило неоном, а в видео, где две девушки занимались аэробикой, хорошо читалась ирония над фитоняшками. Шура тем временем достал бомбическую гитару с вмонтированном в нее экраном, на котором транслировались мультфильмы.

Гитара Шуры с вмонтированным в нее экраномФото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы сыграем все нами и вами любимые песни, подпевайте, - одной фразой выразил концепцию всего шоу Шура. По сути, это все известные песни, только в новой «обертке» - современной и яркой.

Гитарист БИ-2 Андрей ЗвонковФото: Павел МАРТИНЧИК

Лева и Шура на сценеФото: Павел МАРТИНЧИК

Невозможно было не обратить внимания и на звук: колонки были расположены над всем залом, из-за чего создавалось ощущение полного погружения в музыку. Накануне Шура сказал, что это лучший концертный звук, который сейчас есть в мире.

Лева БИ-2Фото: Павел МАРТИНЧИК

На песне «Виски» Лева больше не переодевается в маскарадный костюм медведя, как было в предыдущем туре – жарко, он выныривал из плюшевой шкуры как из сауны! Медведь в его исполнении остался только на экране. Забавно, что на фразе «Какой русский не пьет виски», Лева показал на себя и сказал мимо микрофона «я».

...и в воздух лифчики бросалиФото: Павел МАРТИНЧИК

Фан-клуб БИ-2 был в первых рядах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этот момент на сцену кто-то бросил на сцену лифчик, и артист двумя пальцами, смеясь, поднял его, показал залу. А затем, продолжая пикантную тему, нацепил маску зайчика Плейбоя.

Ария Мистера PlayboyФото: Павел МАРТИНЧИК

«Она из воздуха и льда, ее дотронешься едва ли», - Лева заприметил блондинку и буквально вытянул ее на сцену. Он пел, будто бы обращаясь лично к этой девушке, крепко держа ее за руку. Песня называлась «Ангелы».

Блондинка на крючкеФото: Павел МАРТИНЧИК

Крылья на жилетке ЛевыФото: Павел МАРТИНЧИК

Символично, что на жилетке музыканта были изображены крылья. Не иначе, горячие взгляды поклонницы воспламенили экран, и за спинами, к концу песни пламя уже полыхало вовсю. К счастью, на этот раз обошлось без слез и разбитых сердец - девушку вернули обратно в зал прямо в руки ее парня.

Девушка совершенно не растерялась по поводу того, что Лева исполнил песню ейФото: Павел МАРТИНЧИК

Видеоряд на концертах БИ-2 становится все сложнееФото: Павел МАРТИНЧИК

Одно из сильнейших произведений группы «Пора возвращаться домой» с читающим рэп Oxxxymiron на экране также подверглось некоторому обновлению. Казалось, сам рэпер вот-вот появится на сцене, но этого, к сожалению, не случилось.

Oxxxymiron на экранеФото: Павел МАРТИНЧИК

Фрагмент песни "Пора возвращаться домой"Фото: Павел МАРТИНЧИК

После барабанного соло Бориса Лившица произошел главный сюрприз концерта, которого действительно не ожидал никто! В глубине зала оказалась еще одна небольшая сцена, на которую незаметно перебазировалась вся группа, пока зрители наблюдали за барабанным экстазом.

Неистовый барабанный экстаз Бориса ЛившицаФото: Павел МАРТИНЧИК

Галерка взвыла от восторга – артисты были прямо перед ними. В то время, как обладатели самых дорогих билетов в фан-зоне оказались отрезаны от второй сцены барьером. Артисты исполнили «Иномарки», «Мою любовь», «И корабль плывет» в акустике. В это время над ними и над мини-сценой подмигивал зрителям гигантский светофор. А «Серебро» Лева исполнял уже практически один, и когда на сцену просыпался серебряный дождь, произошло нечто, очень похожее на иллюзию. Он исчез, чтобы снова появиться на главной сцене, где и допел последний куплет.

Светофор из песни "Иномарки" над сценойФото: Павел МАРТИНЧИК

Через секунду Лева исчезнет... чтобы снова появиться на главной сцене.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Казалось, вот кульминация, на этой высокой эмоциональной ноте концерт можно завершать. Но ведь столько действительно любимых публикой песен еще не спето! И в ход пошли боевики.

Ожившие дорожные знакиФото: Павел МАРТИНЧИК

«Компромисс» звучал под забавный видеоряд с участием анимированного человечка с предупреждающих знаков. Вот он без устали копает песок на знаке «Дорожные работы», а вот скачет с телевизором вместо головы на олене из знака «Дикие животные». Завершение концерта не обошлось без «Остаться в живых», «Философского камня» и, конечно, «Варвары» с которой и началась история Шуры и Левы, когда они оба еще жили в Бобруйске.

Лева и Шура дали старт новому туру NewBest.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Видеоряд концерта выше всяких похвал.Фото: Павел МАРТИНЧИК

NewBest – это в целом все хорошо нам известные песни, но исполненные в новой современной реальности. Будет невероятно интересно посмотреть, как БИ 2 воплотят все задуманное на минском стадионе «Динамо» 6 июня 2020 года. Билеты уже в продаже!