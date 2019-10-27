Китель со звездочками, почти Джокер и сет с мировой звездой: как прошел концерт четырех групп Лявона Вольского

До начала зрителей (а за несколько дней до концерта объявили sold out) развлекали роликами-каверами на хиты Вольского со времен N.R.M. Пожалуй, самые любопытные из видео, присланных на объявленный в соцсетях конкурс, – «Ламай сцэнар», перепетый групой Pylai в духе музыки к американскому ретро-кино, и «Чужы» неизвестного исполнителя на фоне плаката «Соблюдай технику безопасности».

Guda по-своему интерпретировала "Зямлю".Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Затем в качестве интро вышел гурт Guda, душевно перепевший в аутентичной манере «мроеўскую» «Зямлю». Потом публику разогревало трио Haina - сначала своей версией «Зніклых людзей», а потом своими песнями. Сочетание баяна, скрипки и барабанов оказалось очень мощным.

Настроению "мроеўскага" сета отвечала исполненная песня "Ён яшчэ вернецца" - музыка легендарной группы снова ненадолго зазвучала на минской сцене.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

В первой части концерта, посвященной «Мроі», Вольский обещал быть немногословным: «Як у тыя часы». В кителе советского военнослужащего с нашивкой со зведочками, с легким гримом (деталь «как в старых-добрых 1980-х» при определенном свете напоминала Джокера-Хоакима Феникса!), со специально приобретенными по случаю красными клавишами-расческой Лявон пел «Стары храм», «Ён яшчэ вернецца», «Белы сцяг», «28-я зорка»... Причем все стало куда тяжелее и порой... напоминало проект Volski!

Вспоминая с поклонниками репертуар "Мроі", Вольский намекнул на грим, с которым выходила группа, разыскал китель со звездочками на предплечье и снова взял в руки клавиши.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Не обошлось и без «Зямлі» - даже с вокализом, а еще длиннющим гитарным запилом Павла Трипутя. Всё по моде тех времен! Ну, и «Я - рок-музыкант» в завершении короткого совсем уж ретро-отделения к 35-летию «Мроі».

Павел Трипуть - гитарист группы Volski.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Вышло впечатляюще. Особенно зная о скепсисе музыканта к тем юношеским временам, их наивности и задору. А ведь прием был такрй, словно это все зазвучала, что называется вчера, а не до рождения доброй части публики. Кстати, последний раз подобная машина времени была, наверное, на концерте группы N.R.M. «Іх "Мроя", іх N.R.M.» в 2010-м.

Особенно публику радовала возможность послушать обойму хитов N.R.M. сразу.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Да-да, лук у Вольского і правда напоминал концертный имидж N.R.M. два десятка лет назад.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

На блок хитов N.R.M. Вольский вышел в темных очках и, как он сам сказал, «у тым самым аўтэнтычным халаціку», в котором группа играла как-то на «Рок-коронации». «Я еду», «Катуй-ратуй», «Партызанская», «Песні пра каханне» - все то, что уже, наверное, для четвертой генерации белорусов и есть нашим роком, а Вольский его олицетворением. И после какого-то невероятного приема «Паветранага шара» (пусть Лявон и нередко поет этот хит) стало окончательно ясно, как все-таки публике дороги эти три веселые буквы.

После "Паветранага шара" овация была особенно громкой.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Любіце N.R.M., - спросил Вольский и на протяженное «Таааак!» ответил, намекая на пароль повстанцев Калиновского: - То ўзаемна!

Впрочем, после этого прозвучала песня «Бывай» со словами: «Да наступнай сустрэчы пройдзе пару стагоддзяў». Как будет? Поживем - увидим.

Публика на концерте, что называется, вспомнила все из песен Лявона.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

После очередного мини-перерыва - музыка Zet. Люди в черных масках, вышедшие на сцену (а некто Канцлер еще и в жилете вроде тех, что носят полицейские в Польше), говорили:

- Спадзяюся, нас ніхто не пазнаў!

- Нас ніколі не пазнаюць!

- Я не Лявон!

Новая реинкарнация группы Zet и спустя 20 лет продолжает мистификации: макси никто так и не снял.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Звучали вещи и с первого альбома «З Новым годам!», и со второго - Radzima.com. И их тоже вовсю распевал зал, хоть проект не существует добрый десяток лет, да и прежде был неуловимым мстителем. «Твая Айчына», «Радзіма-свабода», «Белакрылы анёл», «Раз, два, тры!», «Джала» (с отрывным слэмом на танцполе) - ну, кто мог надеяться, что эти боевики вообще когда-нибудь прозвучат снова?

"Скажите, как его зовут?"Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

А зал, как в 2006-м на площади (музыка-то как раз из того времени), заскандировал: «Верым! Можам! Пераможам!».

Лявон Вольский собрал в рамках одного концерта свои лучшие песни.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Ну, а шикарным подарком финального сета с песнями группы Volski стало появление настоящей мировой звезды. На сцену вышел один из самых известных в мире гитаристов Виктор Смольский. Экс-участник Rage, который теперь создал успешный метал-проект Almanac, сыграл с группой Volski шикарное соло на песне «Жорны».

Сюрпризом концерта было участие в нем Виктора Смольского - нынче гитариста и основателя Almanac, а прежде, пусть и недолго, - "мроеўца".Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Михаил Мариничев, новый бас-гитарист, играющий с Вольским, и Виктор СМольский.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

А в свое время, еще до отъезда в Германию, Виктор играл в «Мроі». Участники группы вспоминали в книге «Іх "Мроя", іх N.R.M.», что Смольский был музыкантом с невероятной техникой и мог полчаса один играть на сцене. А Виктор говорил о Вольском в интервью «Комсомолке», что ему импонирует, как Лявон гнет свою линию, да и вообще все, что он пишет.

Виктор Смольский сыграл великолепное соло.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Виктор Смольский дважды выходил на сцену во время концерта "Мелодыі і рытмы беларускай эстрады".Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Вольский и Смольский знакомы более 30 лет.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Благодаря концепции концерта все финальное отделение было возможностью послушать песни группы Volski так, когда их не надо разбавлять хитами из прошлого. И они на поверку сложились в сильную программу для большого зала. В ней драйв, мощь, надрыв и сам Вольский заряжают зал энергетически. То есть из четырех отделений сложилось два полноценных концерта: эдакий N.R.M.-98 (sic!) и сама группа Volski. И если кто-то захотел бы рассказать историю белорусского пока в песнях, одна из самых убедительных версий могла бы звучать именно так.

Песни Вольского за последние лет пять сложились в отдельную программу, которая вполне может играться без вкраплений "лучшего и любимого".Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

В финале спели еще немного золота N.R.M. – «Лёгкія-лёгкія» и «Тры чарапахі». Наконец, на бис вышел снова Виктор Смольский - вместе с группой сыграть «Простыя словы».

На "Трох чарапахах" в зале оказались белые и красные шары.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Кстати, для тех, кто не смог попасть на выступление, Лявон пообещал что-то придумать. Кто знает, может, концерт с историей и повторится в той или иной форме.

Возможно, сказал со сцены Вольский, концерт с историей и повторится.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

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