Соболенко выиграла малый Итоговый турнир WTA и заработала 700 тыс долларов

В китайском Чжухае завершился малый Итоговый турнир года WTA (призовой фонд 2,4 млн долларов). В нем 12 участниц были разделены на четыре «цветочные» группы (по три теннисистки в каждой). Дальше победительницы групп выходили в полуфинал.

Арина Соболенко (14-й номер рейтинга WTA) дошла до финала, где сегодня уверенно обыграла бельгийку Кики Бертенс (10 WTA) — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 16 минут, Соболенко не позволила сопернице сделать ни одного брейка, а сама реализовала 3 из 8.

Благодаря победе Соболенко заработала 706 тыс. долларов и получила 700 рейтинговых очков. Скорее всего, год она завершит на 11-й строчке рейтинга WTA.

- Потрясающая атмосфера, спасибо всем! Кики, спасибо за игру! Не переживай по поводу счета. В следующем году мы сыграем еще много раз. Поздравляю тебя и твою команду с успешным годом. Спасибо моей команде. Это был сумасшедший год для нас. Рада закончить его с титулом. Спасибо, что вы со мной, несмотря ни на что, - сказала Арина Соболенко после матча на корте.

Отметим, что это четвертная победа Соболенко на турнирах в Китае. У нее там уже появляются персональные болельщики, а сама Арина говорила так: «Я люблю Китай, а Китай любит меня».

На следующей неделе Арина Соболенко примет участие в большом Итоговом турнире года WTA, правда, рейтинг ей позволит выступить только в парном разряде вместе с Элиз Мертенс (в этом году они выиграли несколько турниров в паре).