Брестское «Динамо» сделало еще один шаг чемпионству

Очередной тур чемпионата Беларуси по футболу принес любопытные результаты: брестское «Динамо» обыграло в гостях «Гомель» (2:1). Ближайшие конкуренты брестчан БАТЭ и солигорский «Шахтер» в очном противостоянии потеряли очки, сыграв вничью 2:2. Это означает, что Брест еще дальше вырвался вперед. Теперь положение в турнирной таблице такое: 1. «Динамо» Брест – 67 очков (26 игр). 2. БАТЭ – 58 очков (25). 3. «Шахтер» - 58. (26). 4. «Динамо» Минск – 46 (25).

В среду БАТЭ и минское «Динамо» проведут свои матчи, которые ранее были перенесены. В любом случае, брестское «Динамо» имеет все козыри в своих руках, чтобы завершить турнир в статусе чемпиона.