2019-10-28T01:53:10+03:00
Спорт
КП Беларусь

Брестское «Динамо» сделало еще один шаг чемпионству

Пока конкуренты теряют очки, брестчане побеждают
Захар ПЛАТОНОВ
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Брестское "Динамо" вырвало в Гомеле важную победу. Фото: ФК "Динамо" БрестБрестское "Динамо" вырвало в Гомеле важную победу. Фото: ФК "Динамо" Брест
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Очередной тур чемпионата Беларуси по футболу принес любопытные результаты: брестское «Динамо» обыграло в гостях «Гомель» (2:1). Ближайшие конкуренты брестчан БАТЭ и солигорский «Шахтер» в очном противостоянии потеряли очки, сыграв вничью 2:2. Это означает, что Брест еще дальше вырвался вперед. Теперь положение в турнирной таблице такое: 1. «Динамо» Брест – 67 очков (26 игр). 2. БАТЭ – 58 очков (25). 3. «Шахтер» - 58. (26). 4. «Динамо» Минск – 46 (25).

В среду БАТЭ и минское «Динамо» проведут свои матчи, которые ранее были перенесены. В любом случае, брестское «Динамо» имеет все козыри в своих руках, чтобы завершить турнир в статусе чемпиона.

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