«Узнать проблемы на личном опыте – другое дело». Инвалид-колясочник через суд стал кандидатом в депутаты

Среди кандидатов в депутаты в Минске - председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Евгений Шевко, который баллотируется по Купаловскому избирательному округу №95. Сначала ему отказали в регистрации кандидатом, но Евгений оспорил решение в суде - и выиграл.

Лидера белорусских инвалидов-колясочников не хотела регистрировать комиссия, потому что посчитала некоторые подписи недействительными - якобы люди, которые подписались за него, жили не в Ленинском районе Минска, в котором избирается кандидат. Но Евгений лично объехал подписавшихся и доказал, что они живут именно в Ленинском районе. А еще одному человеку, который подписался за претендента в парламент, пришлось в суде доказывать правильность указанной серии паспорта.

Если кандидат станет депутатом, в первую очередь он будет стараться продвигать в парламенте законы в пользу инвалидов. Ведь их в стране - 570 тысяч.

- Одно дело, когда здоровые люди считают, что было бы хорошо для людей с инвалидностью, основываясь на своих представлениях. А другое - когда проблемы инвалидов решают люди на основе своего личного опыта, - уверен кандидат. - Но мне не чужды и другие интересы, ведь я уже много лет работаю с министерствами здравоохранения, соцзащиты - мне понятен весь комплекс социальных проблем.

Кстати, недавно в Овальном зале парламента делали ремонт и добавили два места для колясочников. Евгений не видит в этом намека властей на его кандидатуру, но считает это добрым знаком:

- Вне зависимости от желания властей, по закону, они должны были предусмотреть места для людей с инвалидностью. Но это совпадение символичное - звезды сошлись! Надо, чтобы в парламенте был человек, который следил бы за соблюдением Конвенции о правах инвалидов, которую Беларусь ратифицировала в 2016 году.

После первоначального отказа в регистрации препятствия для Евгения не закончились. Как раз в тот момент, когда «КП» дозвонилась до кандидата, он был в банке, пытаясь открыть свой избирательный счет, и не смог этого сделать:

- Меня отказались обслуживать, потому что специалисты находятся на втором этаже. Пришлось оставить запись в Книге жалоб и предложений, ведь были нарушены мои права как клиента и кандидата в депутаты. Мне дали список, в котором всего три отделения банка в Минске, где я смогу открыть счет - только там есть пандусы.

Удостоверение кандидата в депутаты Евгений получил только в субботу, поэтому предвыборные пикеты и встречи с избирателями пока лишь в планах. Сейчас главное - открыть счет и собрать деньги на листовки и агитацию в целом.

Евгений родом из Мозыря, а сейчас живет в Минске. Его жена Анна тоже на коляске. Супруги воспитывают здорового ребенка - девочку Настеньку.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кандидат-фермер в Гомеле устроил пикет под дискотеку с коровой и козой

Вечером в пятницу необычное зрелище могли наблюдать жители микрорайона Волотова в Гомеле. Там кандидат в депутаты парламента Юрий Ганцевич провел свой предвыборный пикет. Пригнал трактор с будкой-дискоклубом, включил популярные молодежные песни, а рядом привязал двух своих животных - корову и козу >