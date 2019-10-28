Народная артистка Беларуси Зоя Белохвостик отпраздновала юбилей

- У Зои юбилей. Мы в маленьком кафе в Гродно. Поздравляю, любимая! - днем 26 октября трогательно поздравил супругу со страниц Фейсбука режиссер и худрук Республиканского театра белорусской драматургии Александр Гарцуев. На фото под постом - сияющая Зоя, которой от силы можно дать лет сорок. «Я тоже хочу так выглядеть в 60!» - восхищались комментаторы неувядающей красотой любимой с детства Павлинки.

- У Зои юбилей. Мы в маленьком кафе в Гродно. Поздравляю, любимая! - днем 26 октября трогательно поздравил супругу со страниц фейсбука Александр Гарцуев.

Зоя Белохвостик много лет остается примой Купаловского театра, где играет с 1982 года, в том числе в спектаклях «Чорная панна Нясвіжа», «Ноч на Каляды», «Людзі на балоце», «Чайка», «Рэвізор», «Паўлінка» и многих других.

Секрет женского счастья Зоя Валентиновна озвучила «Комсомолке» несколько лет назад, хоть тогда у нее был непростой период раздумий и поиска гармонии в отношениях с оглядкой на прожитые годы.

- Сейчас я нахожусь на каком-то перепутье и осмыслении: что же дальше? Я готова быть счастливой, но сейчас у меня с женским счастьем проблема. Я к нему шла, выстраивала, созидала, но сейчас мне кажется, что я его уже боюсь, - рассказывала Зоя Валентиновна нам в интервью, уточняя, когда женщина должна бежать от отношений без оглядки. - Я начинаю понимать молодых женщин, которые все чаще задают вопрос: «А зачем мне замуж?»

Я со своим женским опытом могу сказать, что они во многом правы: в принципе, можно чего-то в жизни избежать, если ты видишь, что у человека изъян, с которым бороться очень сложно. Допустим, он пьющий человек, или игрок, или любит женщин. Многие женщины такое терпят. А терпеть не нужно, потому что так и будешь терпеть всю жизнь. Если это было один раз, это будет и дальше, он не остановится. Женщина либо сильно любит и все прощает, либо нужно бежать без оглядки...

Но тут же, улыбаясь, она уже делилась своей женской мечтой.

- Я очень хочу лет в 80, взявшись за руки, сделать такое же счастливое фото, похожее на нашу первую фотографию после свадьбы. Увидеть те же глаза, гармонию, взаимопонимание. Хочу, чтобы все сошлось, как в пазле, чтобы мы смеялись над недостатками друг друга, чтобы меня это забавляло. Хочу быть рядом с любимым, воспитывать внуков и путешествовать по миру.

В своем юбилейном интервью нынешним летом супруг актрисы Александр Гарцуев признался через «Комсомолку» в любви к жене, с которой почти 35 лет в браке.

- Как за столько лет не растерять чувства? - спросили мы.

- Мне сложно ответить, наверное, высшая форма любви - не только любить, но и терпеть. Знаю, что не надо шарахаться, не надо при первом же испуге куда-то убегать. Это тем более важно, когда уже и лет-то немало, и выглядеть можно глупо, - признался Александр Федорович. - С каждым годом все больше понимаю, что отношение Зои ко мне - это и есть то настоящее, о котором иногда пишут в книгах.

Я не очень люблю на такие темы говорить… Скажу лишь, что очень сильно люблю и ценю женщину, которая рядом со мной. Вижу, насколько, может быть, даже не дотягиваюсь до нее. Она такой редкий и очень тонко чувствующий человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режиссер Александр Гарцуев: Чтобы стать объектом поклонения, женщина должна быть теплой

О жизни на износ, незамеченном инфаркте и о том, как удержать мужчину, один из самых талантливых белорусских режиссеров, художественный руководитель Театра белорусской драматургии и невероятно харизматичный мужчина Александр Гарцуев рассказал "Комсомолке" [продолжение здесь]

Зоя Белохвостик: «У меня проблема с женским счастьем: я его уже боюсь…»

Прима Купаловского театра Зоя Белохвостик рассказала "Комсомолке", почему сейчас ей так не хватает внимания и заботы и посоветовала женам, когда стоит бежать без оглядки... [продолжение здесь]